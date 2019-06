Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor

Yeni geliştirilen hava boşluğuna metal yapı oluşturabilen bir 3D yazıcı sayesinde ilerde bir gün elektronik ve biyomedikal cihazların yapımı oldukça kolay hale gelebilir. Harvard's Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ve John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences araştırmacılarından oluşan bir takım tarafından geliştirilen yeni yazıcı 3 boyutlu şekilleri oluştururken herhangi bir yapının desteğine ihtiyaç duymuyor.

Gümüş nanoparçacıklardan oluşan bir mürekkep kullanan yazıcı eskstruderden çıkan bu parçacıkları katılaştırıp sertleştirmek için ise bir lazer kullanıyor. Baskı yatağının döner bir biçimde olduğu sistemde ağızlık da 3 eksende serbestçe hareket edebiliyor. Bu sayede saniyeler içinde düşey eksende kıvrımlı ve insan saçından bile daha ince gümüş telden şekiller oluşturulabiliyorken bu oluşan yapılar ise oldukça iletken bir yapıda oluyor.

http://www.cnet.com/news/new-3d-printer-prints-metal-in-mid-air/