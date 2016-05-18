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Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor

Bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen yeni 3D yazıcı sayesinde herhangi bir destek yapı olmaksızın hava boşluğunda metal nesnelerin yapımı mümkün hale geliyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor
 
Yeni geliştirilen hava boşluğuna metal yapı oluşturabilen bir 3D yazıcı sayesinde ilerde bir gün elektronik ve biyomedikal cihazların yapımı oldukça kolay hale gelebilir. Harvard's Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ve John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences araştırmacılarından oluşan bir takım tarafından geliştirilen yeni yazıcı 3 boyutlu şekilleri oluştururken herhangi bir yapının desteğine ihtiyaç duymuyor.
Gümüş nanoparçacıklardan oluşan bir mürekkep kullanan yazıcı eskstruderden çıkan bu parçacıkları katılaştırıp sertleştirmek için ise bir lazer kullanıyor. Baskı yatağının döner bir biçimde olduğu sistemde ağızlık da 3 eksende serbestçe hareket edebiliyor. Bu sayede saniyeler içinde düşey eksende kıvrımlı ve insan saçından bile daha ince gümüş telden şekiller oluşturulabiliyorken bu oluşan yapılar ise oldukça iletken bir yapıda oluyor.

http://www.cnet.com/news/new-3d-printer-prints-metal-in-mid-air/ Yorum Yaz
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trooe199 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber olarak bundan sonra bütün videoları VİMEO'ya yükleyinde böyle güzel güzel izleyebilelim. Hem ikide birde otomatik oynatmada yapmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
Altın-Gümüş işçiliği tarihe karışır. Çok detaylı tasarımlar yapılabilir.. Piyasaya çıksın önce altın-gümüş işi yapanlar alır... Maliyetleri düşürmüş olurlar.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
trooe199
Donanımhaber olarak bundan sonra bütün videoları VİMEOya yükleyinde böyle güzel güzel izleyebilelim. Hem ikide birde otomatik oynatmada yapmaz.

Kendi yüklemeleri değil ki, alıntı video.
Eskiden DH'de player kötüydü ama son player baya iyi farklı bir browserda deneyin ya da donanımınızı güncelleyin.
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idombayci 3 yıl
güzelde olsa bi zaman sonra yasaklanır ve özel izinle satılır. Kimi lazer tezgahlarını ithal etmek almanya va amerika tarafından yasak. Silaha dönüşür düşüncesiyle. Saç kesimi yapılacak sanayide.
Baskı devreleri rahatlıkla yapılabiliriz ama isteyen silahta yapar bunlarla
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trolenyum 3 yıl
çüşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
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Tugrul_512bit 3 yıl
Peki tek kalıp dökme demir / çelik kadar sağlam oluyor mu?
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kımyasal 3 yıl
Bu tür gelişmeler ileriye dönük düşüncelerin önünü açıyor ve ''evet bunların olması yakındır'' diyebiliyor insan.Uzay üssünde astronotlar yerine yapay zekalı yada uzaktan kontrol edilen robotlar ve hassas yazıcılar ile onarım,kontrol sistemi olması gayet mümkün hale gelecektir.Yazıcıların ucuzlayıp son kullanıcıya adapte edilmesi toplumun üretkenliğini arttıracaktır,tabi bu mantığı empoze edebilmek önemli.
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trooe199 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber olarak bundan sonra bütün videoları VİMEO'ya yükleyinde böyle güzel güzel izleyebilelim. Hem ikide birde otomatik oynatmada yapmaz.
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