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Yeni Android uygulaması FullContact ile kişilerinize hükmedin

Kullanıma sunulan yeni Android uygulaması FullContact, akıllı telefonlarda karmaşık hale gelen kişi yönetimi konusuna odaklanıyor ve toplu bir çözüm oluşturuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Günümüzde birçok farklı noktadan kişi bilgileri geliyor ve bunları tek bir ortamda toplamak imkansız hale geliyor. Yayınlanan yeni Android uygulaması FullContact ise bu soruna çözüm getiriyor.
Sade bir arayüzle hazırlanan FullContact, temel olarak Google ile Apple kişilerini ve sosyal medya hesaplarını tek bir ortamda birleştiriyor. Kişi bilgileri 5 farklı Gmail ile iCloud hesabından alabilen ve yine bu hesaplar odağında senkronize edebilen uygulama, her profile sosyal medya hesabı ekleyebiliyor ve etiket temelinde etkili bir organizasyon sunabiliyor.
Farklı kartlar ile kişileri kategorilere ayırabilen FullContact uygulaması, kişleri arama, mesaj atma ya da e-posta gönderme gibi işlemleri de basit kaydırma hareketleriyle direkt olarak kendi içerisinde halledebiliyor. Uygulama ayrıca kopyalanmış kişileri de otomatik olarak bir araya getirebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan ve tabletlerde de çalışan FullContact uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor. 

http://www.talkandroid.com/271355-get-control-of-your-contacts-with-fullcontact/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuklukaratay 4 yıl
Sağolun hocam. İşe yarar.
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