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Yeni Apple TV'deki Siri henüz öğrenme aşamasında

Yeni nesil Apple TV pek çok ülkede satışa sunuldu ancak Siri sesli asistanı sadece 8 ülkeye destek sunuyor. Bunun sebebi ise Siri'nin kendisinde saklı.
3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Apple TV'deki Siri henüz öğrenme aşamasında


Apple'ın dijital sesli asistanı Siri, artık Türkçe de dahil olmak üzere 15 farklı dilde etkileşime geçebiliyor ve 30 farklı ülkede kullanılıyor. Bununla birlikte yeni nesil Apple TV modelindeki Siri asistanının sadece 8 ülke ile sınırlı olması herkes için sürpriz olmuştu. Kısıtlamanın arkasındaki neden ise Siri'nin öğrenme aşamasında olması. 

Firmadan elde edilen bilgilere göre yeni Apple TV kutusundaki Siri asistanı yoğun olarak film ve televizyon içeriklerine odaklanıyor. Bu yüzden içerik başlıklarının ve oyuncu isimlerinin doğru olarak telaffuz edilmesi karışıklık yaşanmaması adına önem taşıyor. 

Örneğin Charlie and the Chocolate Factory filmi ve Matthew McConaughey ismi diğer dillerde Amerikan İngilizcesinden çok farklı şekillerde telaffuz ediliyor. Siri'nin tüm bu telaffuzları tek tek aklında tutması ve talep geldiğinde de işlemesi gerekiyor. Ayrıca film isimlerinin yerel dillerde de telaffuzu gerekiyor. Bu yüzden Siri, şu an için telaffuzunu en iyi yapabildiği dillere destek veriyor. Hatta destek olmayan ülkelerdeki kutulardan çıkan kumandaların da tam Siri desteği olmayan versiyon olduğu belirtiliyor. 

İlerleyen aylarda dil desteğinin daha fazla ülkeye yayılması için mühendislerin yoğun çalışmaları devam ediyor ancak şu an için kesin bir tarih verilmiyor. Siri gerekli desteği kazandığı zaman ise bir tvOS güncellemesi ile sisteme entegre edilecek.  

http://www.macrumors.com/2015/11/04/siris-initial-eight-country-limitation/ Yorum Yaz
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veteriner69 3 yıl
Ekrem 71 konu apple olunca "öğrenme aşamasında" yazmış.

Başka firma olsa "Daha doğru dürüst çalışmıyor" yazardı.
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emreq 3 yıl
Ben aldım cihazı, siri tuşu var ayrıca ayarlarda siri menüsü de var fakat kapalı durumda. Sanırım bir süre sonra kullanılabilir hale gelecektir.
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turuncum 3 yıl emreq
Ayarlarda mağazayı mesela ABD seçerseniz çalışması lazım zaten Sirinin.
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Patren 3 yıl
turkiyede bu 8 ulkenin arasinda kesin yoktur :(
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confuest 3 yıl
500 küsür liraya bu cihazı kime satacaklar çok merak ediyorum
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esmerbuyucu 3 yıl
Kumanda aynı kumanda değil mi? Zaten kumanda da niye Siri desteği olsun ki. Mikrofonla Apple TV kutusuna iletmiyor mu?
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SpesifikBrush 3 yıl esmerbuyucu
Siri destegi olmayanlarda Siri dugmesi yok ve herhalde mikrofon da yok.
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aozgec 3 yıl
peki destek geldiğinde kumanda ne olacak? oda update edilince siri desteğini alabilecek mi?
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cocainer 3 yıl
Acaba Türkiye için öngörülen tarih nedir, umarım 1 sene filan sürmez
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