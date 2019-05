Yeni Apple TV'deki Siri henüz öğrenme aşamasında

Apple'ın dijital sesli asistanı Siri, artık Türkçe de dahil olmak üzere 15 farklı dilde etkileşime geçebiliyor ve 30 farklı ülkede kullanılıyor. Bununla birlikte yeni nesil Apple TV modelindeki Siri asistanının sadece 8 ülke ile sınırlı olması herkes için sürpriz olmuştu. Kısıtlamanın arkasındaki neden ise Siri'nin öğrenme aşamasında olması.





Firmadan elde edilen bilgilere göre yeni Apple TV kutusundaki Siri asistanı yoğun olarak film ve televizyon içeriklerine odaklanıyor. Bu yüzden içerik başlıklarının ve oyuncu isimlerinin doğru olarak telaffuz edilmesi karışıklık yaşanmaması adına önem taşıyor.





Örneğin Charlie and the Chocolate Factory filmi ve Matthew McConaughey ismi diğer dillerde Amerikan İngilizcesinden çok farklı şekillerde telaffuz ediliyor. Siri'nin tüm bu telaffuzları tek tek aklında tutması ve talep geldiğinde de işlemesi gerekiyor. Ayrıca film isimlerinin yerel dillerde de telaffuzu gerekiyor. Bu yüzden Siri, şu an için telaffuzunu en iyi yapabildiği dillere destek veriyor. Hatta destek olmayan ülkelerdeki kutulardan çıkan kumandaların da tam Siri desteği olmayan versiyon olduğu belirtiliyor.





İlerleyen aylarda dil desteğinin daha fazla ülkeye yayılması için mühendislerin yoğun çalışmaları devam ediyor ancak şu an için kesin bir tarih verilmiyor. Siri gerekli desteği kazandığı zaman ise bir tvOS güncellemesi ile sisteme entegre edilecek.

