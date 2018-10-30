Yeni Apple iPad ve Macbooklar Türkçe canlı yayın

Apple'ın yeni iPad ve Macbook lansmanını Türkçe Simultane tercüme ile aktarıyoruz. Apple'ın iPad X ve yeni nesil Macbook serisi hakkındaki bütün detayları editörümüz Burak Şolt ile Türkçe izleyin.