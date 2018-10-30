Yeni Apple iPad ve Macbooklar Türkçe canlı yayın

Genel Yayın Yönetmeni
|25000 tllik msi laptopim var, bir de macbook pro. monster saka gibi. her tuketici sizin gibi bilgisayari oyun amacli almiyor. her urunun hedef kitlesi siz degilsiniz. siz gidin oyun laptopu alin.
DH Misafiri
85.000 Dolarlık CGI oyun laptopu var. Yeterince pahalı Mac Pro bulamadığım için almıyorum.
Gidip de öyle ucuz yollu Mac lerden alamam. Konu komşuya Ziya efendi çulsuz galiba alabildiği en iyi bilgisayar 100 bin liralık dedirtmem.
|Aktarıyoruz olmaz, aktaracağız olur. İleride yapılması planlanan bir olay. Bende şimdi yayınlıyorsunuz sandım.
| Type C falan geldi iyi hoş ama benim / ülke geneli için işe yaramayacak.Amerika da falan yaşasak yeni teknoloji olarak görürüz çoktan eskileri bırakmış olacaklar.Ben halen İphone 6 -İpad Mini 2 -Macbook 2015 kullanıyorum Type C ile işim olmuyor
Bu da teknolojiyi ne kadar geriden takip ettiğimizin bir göstergesi.
|Mesut başgan yine fuar da agresif renk seçenekleri ile ateş ediyor. Videolarını severek izliyoruz başgan.
| Çok merak ediyorum bu yeni modeller geldikten sonra satışlar nasıl olacak ? "Yine alan olur demeyin bir azalma illa ki olacak" İşte o zaman Apple ve diğer şirketler döviz değerleri fırlayınca yaptıkları zamları geri alacak mı ?
"Malesef sanmiyorum"
| Geçen sene diyordum ; şu dünyadan göçüp gitmeden önce bir İmac Pro kullanabilecek miyim diye ?
Bu sene İpad Pro yeni modelleri ve Apple WATCH 4 kullanabilecek miyim demeye başladım ? O kadar kötü yani.
Yazık ya resmen yazık..
Millet kullanıyor tepe tepe hemen alıyor deniyor..Biz böyle ekrana inek gibi öküz gibi bakıyoruz mö mö..
|Ekran guzel olmus, home tusu felan kalkmis ama koseli tasarimi pek hosuma gitmedi. Hatta itici bile geldigini cok rahatlikla soyleyebilirim.
|Air fiyatı 999$ da kalsaydı cazip olurdu
|.
|8. Jenerasyon intel iyi e kod adı nedir 8250 u nün türevi mi
|apple a özel olur ama özel dediysek çekirdek gücü muadill 8250 8550 lerden düşük olur çünkü hep öyle oldu.
Oyun bilgisayarının yeri ayrı, macbook'un yeri ayrı.