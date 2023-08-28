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    Anlık Bildirim

    Apple sonbaharda iki lansman yapacak: Hangi cihazlar geliyor?

    Apple'ın Eylül ve Ekim aylarında iki ayrı sunum gerçekleştirileceği bildiriliyor. Şirket sonbaharda yapacağı duyurularla merakla beklenen yeni ürünlerini gözler önüne çıkaracak.
    Apple sonbaharda iki lansman yapacak: Hangi cihazlar geliyor? Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül ve Ekim aylarında iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını, yeni akıllı saatlerini ve bilgisayarlarını tanıtacağı iki etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman Cupertionlu şirketin lansman programı hakkında bazı detaylar paylaştı.

    Kaynağa göre, ilk sonbahar etkinliği 12 Eylül'de düzenlenecek. Bu tarihte iPhone 15, iPhone Plus, iPhone Pro ve iPhone Pro Max modellerini içeren yeni akıllı telefon serisi tanıtılacak. Ayrıca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatler görücüye çıkacak.

    Apple sonbaharda iki lansman yapacak: Hangi cihazlar geliyor? Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 ne zaman çıkacak?

    Yeni nesil iPhone'ların 15 Eylül'de ön siparişe açılması, 22 Eylül'de ise satışa sunulması bekleniyor. Etkinlik, önceden kaydedilmiş bir videonun çevrimiçi olarak yayınlanması şeklinde gerçekleştirilecek. Sunumun ardından katılımcılar şirketin genel merkezinde yeni cihazları yakından inceleyebilecekler.

    Apple, Ekim ayında M3 işlemcili ilk Mac bilgisayarlarını tanıtacağı bir başka duyuru daha planlıyor. Bunun için özel bir etkinlik mi düzenleneceği yoksa cihazların basın bülteni aracılığıyla mı duyurulacağı henüz belli değil ancak ikinci seçenek daha muhtemel gözüküyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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