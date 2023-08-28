Apple sonbaharda iki lansman yapacak: Hangi cihazlar geliyor?

Tam Boyutta Gör Apple, Eylül ve Ekim aylarında iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını, yeni akıllı saatlerini ve bilgisayarlarını tanıtacağı iki etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman Cupertionlu şirketin lansman programı hakkında bazı detaylar paylaştı.

Apple yöneticileri sahte Tim Cook hesabını takip etti! 6 sa. önce eklendi

Kaynağa göre, ilk sonbahar etkinliği 12 Eylül'de düzenlenecek. Bu tarihte iPhone 15, iPhone Plus, iPhone Pro ve iPhone Pro Max modellerini içeren yeni akıllı telefon serisi tanıtılacak. Ayrıca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatler görücüye çıkacak.

Tam Boyutta Gör

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Yeni nesil iPhone'ların 15 Eylül'de ön siparişe açılması, 22 Eylül'de ise satışa sunulması bekleniyor. Etkinlik, önceden kaydedilmiş bir videonun çevrimiçi olarak yayınlanması şeklinde gerçekleştirilecek. Sunumun ardından katılımcılar şirketin genel merkezinde yeni cihazları yakından inceleyebilecekler.

Apple, Ekim ayında M3 işlemcili ilk Mac bilgisayarlarını tanıtacağı bir başka duyuru daha planlıyor. Bunun için özel bir etkinlik mi düzenleneceği yoksa cihazların basın bülteni aracılığıyla mı duyurulacağı henüz belli değil ancak ikinci seçenek daha muhtemel gözüküyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.