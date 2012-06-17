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Yeni Dell XPS 14 ve XPS 15 modellerine ait görüntüler, teknik detaylar ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni Dell XPS 14 ve XPS 15 modellerine ait görüntüler, teknik detaylar ortaya çıktı
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İlk olarak geçtiğimiz ayın sonunda, Romanya Havacılık Müzesi'nde sergilenen Dell'in yenilenmiş XPS 14 ve XPS 15 dizüstü bilgisayarları, bugün çok sayıda detaylı görüntüyle birlikte tekrar ortaya çıktı. Çinli teknoloji sitesi IT168.com'un gerçekleştirdiği sızıntıda cihazların teknik özellikleri de paylaşıldı.
Amerikan bilgisayar üreticisi, ilk ultrabook modeli XPS 13'ü CES 2012'de duyurmuş ve Şubat sonunda piyasaya sürmüştü. Yılın ilk yarısı sona ermek üzere, fakat halen XPS 14 ve XPS 15 ultrabook'ları resmiyet kazanmadı. Ancak son haftalarda gerçekleşen sızıntılar, yakın zamanda bir tanıtımın gerçekleşeceğine işaret ediyor olabilir.
İnternette yayınlanan görüntülere göre XPS 14; 1.9GHz hızında çift çekirdekli Intel Core Ivy Bridge i7-3517U işlemci, Intel HD Graphis 4000 bütünleşik GPU, 1GB bellekli NVIDIA GT630M ayrık ekran kartı, 1600 x 900 piksel çözünürlük, 400-nit parlaklığa sahip ekran, 8GB RAM, melez 500GB HDD / 32GB SSD sürücü ile gelecek ve 11 saatin üzerinde bir pil ömrü sunacak.
Çok daha iyi bir donanımla gelecek XPS 15'in teknik detayları ise şöyle; 2.1GHz hızında dört çekirdekli Intel Core Ivy Bridge i7-3612QM işlemci, 2GB NVIDIA GT640M GPU, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 350-nit parlaklığa sahip ekran, 8GB RAM, melez 1TB HDD / 256GB SSD sürücü, 8 saatin üzerinde pil ömrü, Windows 7 64 bit işletim sistemi.
Her iki bilgisayar da serinin küçük modeli XPS 13 gibi Corning Gorilla Glass ve alüminyum kaplama ile gelecek. İlk ultrabook'unu soğuk tutmak ve hafifletmek için karbon fiber kullanan Dell, XPS 14 ve XPS 15'te bu materyale yer vermemiş olabilir. Görüntülerden, cihazların altındaki kaplamanın sıradan siyah plastik olabileceği kanısına varılıyor. Kesin bir bilgi için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.
Yeni Dell XPS 14 ve XPS 15 modellerine ait görüntüler, teknik detaylar ortaya çıktı
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Arkadan aydınlatmalı klavye, 130 dereceye kadar açılabilen ekran, cihazın altında yer alan değiştirilebilir metal isim levhası, RJ45, DisplayPort, HDMI ve USB 3.0 portları içeren aletlerden sadece XPS 15'te optik sürücü bulunuyor. 6 - 18mm arasında değişen bir kalınlığa sahip olan XPS 13'ün aksine bu modeller çok daha kalın tasarlanmış. 
Dell, XPS 13 için başlangıç fiyatını 999$ olarak belirlemişti. Bu durumda XPS 14 1299$, XPS 15 ise 1499$ seviyesinden piyasaya sürülebilir. Resmi duyurularının önümüzdeki günlerde, haftalarda yapılması beklenen XPS 14 ve XPS 15'in yılın ikinci yarısında tüketiciyle buluşması bekleniyor.

http://ultrabook.it168.com/tu/1360584.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar siz siz olun sakin almayin hayatinizin hatasini yaparsiniz ilk hafta bozulurmu verdik geri yapilsin diye bilgisayar yarim saate aciliyor sizde alip yuzune bakmak isterseniz denemesi 2000 tl
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Hank Rearden 5 yıl
Peki nasil alabilirim. Ben bir adet dell xps 14 istiyorum.
Suudi arabistanda yasiyorum.
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teknokaptan 5 yıl Hank Rearden
Ordan eBay yada amazondan bulabilirsiniz turkiye haric her yere yolluyolar
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teknokaptan 6 yıl
almak isteyen bana ulassin
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kilecerme 6 yıl
i7-3517U
8GB Ram
32GB SSD + 128 GB Crucial m4 SSD (Sonradan takılma)
Nvidia GT630M

Şeklinde konfrigasyonlu XPS 14 'üm satılıktır. Almak isteyenler PM ile ulaşabilir. Fiyatı konuşuruz.
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Hank Rearden 5 yıl teknokaptan
teknokaptan
almak isteyen bana ulassin

Hocam hala ulasilabilir misiniz.
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simsue2006 7 yıl
Özellikler çok iyi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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visiotech.gen.tr 7 yıl simsue2006
simsue2006

Özellikler çok iyi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1500dolar yurtdışı fiyatı var, hangi özelliği çok iyi


2.1GHz hızında dört çekirdekli Intel Core Ivy Bridge'mi

yoksa siyah plastik kasasımı
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Stanislas Xavier 7 yıl
dell gpu konusunda hep cimri davranıyor.Şuan piyasada olan xps ler tasarım olarak çok iyiler full hd ekran falan var ama gpu olarak gt525m sunuyorlar.Bu cihazlarda da gt640m ile bu senenin vasat kartını kullanmış..
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Pardus Linux 7 yıl
Özellikler çok iyi. Şu fiyatlardan keşke Türkiye'ye de gelse...
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armanatilgan 7 yıl
15 inçlik tam bir oyun makinesi.
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