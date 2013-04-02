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Yeni Facebook telefonu HTC Myst ve "Facebook Home" detaylanıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeni Facebook telefonu HTC Myst ve
Facebook'un Android'i yakından ilgilendiren duyurusuna kısa bir süre kala duyurunun içeriğiyle ilgili dedikodular yayılmaya devam ediyor. Dedikodular sosyal ağın, HTC ile iş birliğine gidilerek üreteceği yeni bir Facebook telefonuna ve "Facebook Home" adlı yeni bir arayüze işaret ediyor.

4 Nisan'da düzenlenecek olan basın toplantısında HTC Myst adlı yeni bir Facebook telefonunun gün yüzüne çıkacağı belirtilirken, cihazın Sense 4.5 ve Android 4.1.2 ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca, cihazın "Facebook Home" olarak adlandırılan sistemi derinlemesine etkilemeyen Sense üzerinde çalışan özel bir arayüze de sahip olacağı belirtiliyor. Android Police sitesi, her ne kadar Facebook Home'un yazılımına erişme fırsatı bulmuş olsa da, yazılım üzerinden Facebook hesabına giriş gerçekleştirilemediği belirtiliyor. Bu durumun nedeni olarak ise, ROM üzerinden şu an için sadece Facebook yetkililerinin hesaplarına giriş yapabildiği belirtiliyor. Yazılım üzerinden yetkili kullanıcıların giriş yapabilmesi Facebook Home'un nasıl bir deneyim sunacağı konusunda fikir sahibi olmamızı engelliyor. Ancak, yazılımın başlangıç arayüzünün mevcut Facebook uygulamasından pek de farklı olmadığı görülüyor. Henüz resmi bir bilgi olmasa da Facebook Home'un HTC Myst ile sınırlı kalmayıp Google Play üzerinden de dağıtılacağı iddia ediliyor.

HTC Myst'nin Qualcomm'un çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 platformundan güç alacağı belirtilirken; 1 GB RAM, 4.3 inç'lik HD ekran, 5 megapisellik arka kamera, 1.6 megapiksellik ön kamera, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi a/b/n/g cihazın iddia edilen diğer teknik detayları arasında yer alıyor. Şu an için dedikodu niteliğinde olan bilgilerin ne kadar doğruluk payı taşıdığını ve Facebook'un Android için neler planladığını yakın bir zamanda göreceğiz. 

http://www.androidpolice.com/2013/04/01/apk-teardown-exclusive-the-htc-myst-facebook-phone-the-facebook-app-is-now-a-launcher-looks-like-theyre-planning-a-play-store-release-too/ Yorum Yaz
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psyshock 6 yıl
Facebook un herhangi bir platformda iyi uygulamasi yok maalesef android e ozel bir konu degil
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seconder77 6 yıl
hooper
Facebook ilk önce androide adam gibi bir uygulama yapsın. Yeter artık her güncelleme ile daha kötüye giden tek uygulama facebook uygulaması. En son uygulamyla artık bildirim gelmiyor, foto yüklenmiyor ve beğeni yapılamıyor. Eee paylaşım ve kopyala-yapıştır özelliği de yok zaten, ne anladım bu uygulamadan?

marketteki uygulamaların çoğu güncellendikçe kötüleşiyor
appstore'da tam tersi apple firmalara özellikle para mın dağıtıyor nedir
en düzgün çalışanı her zaman ios a çıkıyor malesef
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hooper 6 yıl
Facebook ilk önce androide adam gibi bir uygulama yapsın. Yeter artık her güncelleme ile daha kötüye giden tek uygulama facebook uygulaması. En son uygulamyla artık bildirim gelmiyor, foto yüklenmiyor ve beğeni yapılamıyor. Eee paylaşım ve kopyala-yapıştır özelliği de yok zaten, ne anladım bu uygulamadan?
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asdemre 6 yıl
İcimden bir ses ileriki yillarda facebook'un HTCyi satin alacagini soyluyor
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
artık en az 5"
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