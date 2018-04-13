Yeni Gmail ile kendi kendini imha eden e-posta dönemi başlıyor

Yeniden tasarlanan Gmail, e-postalarınızın gizliliğini korumak için birçok yeni özellik sunacak gibi görünüyor. TechCrunch'a göre bunlardan biri de kendi kendini imha eden e-postalar olacak. Güncellemenin ardından artık gönderdiğiniz e-postalar için "geçerlilik süresi" belirleyebileceksiniz. Bu süre dolduğunda ise ilgili e-posta okunamaz hale gelecek.

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Ayrıca e-postalarınızı iletmeyi, kopyalamayı-yapıştırmayı, indirmeyi veya yazdırmayı engelleyen "Gizli mod" (Confidential mode) seçeneği ile de gönderebileceksiniz. En önemlisi de bu özelliği kullanarak hassas e-postalara fazladan bir güvenlik katmanı koyabilecek olmanız. Böylece içeriği görüntülemeden önce alıcının kimliğini bir şifre ile (telefonuna gönderilecek) onaylamasını veya ikinci kez oturum açmasını isteyebileceksiniz.

Yeni Gmail işlevsel özellikler sunacak

Arama devinin yeniden tasarladığı Gmail bazı yeni özelliklere de sahip olacak. Örneğin bundan böyle e-postaları erteleyerek belirli bir süreye kadar gelen kutunuzdan kaybolmasını sağlayabileceksiniz. Güncelleme ayrıca akıllı yanıt ve Gmail'in içinden G Suite uygulamalarına kolay erişim imkanı da sunacak. Google'ın henüz yeni Gmail hakkında resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.

https://techcrunch.com/2018/04/13/google-is-testing-self-destructing-emails-in-new-gmail/?utm_source=tcfbpage&sr_share=facebook