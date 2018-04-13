Yeni Gmail ile kendi kendini imha eden e-posta dönemi başlıyor

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Yeniden tasarlanan Gmail, e-postalarınızın gizliliğini korumak için birçok yeni özellik sunacak gibi görünüyor. TechCrunch'a göre bunlardan biri de kendi kendini imha eden e-postalar olacak. Güncellemenin ardından artık gönderdiğiniz e-postalar için "geçerlilik süresi" belirleyebileceksiniz. Bu süre dolduğunda ise ilgili e-posta okunamaz hale gelecek.Ayrıca Bkz. "Gmail'in yeni tasarımına ait görüntüler sızdırıldı"
Ayrıca e-postalarınızı iletmeyi, kopyalamayı-yapıştırmayı, indirmeyi veya yazdırmayı engelleyen "Gizli mod" (Confidential mode) seçeneği ile de gönderebileceksiniz. En önemlisi de bu özelliği kullanarak hassas e-postalara fazladan bir güvenlik katmanı koyabilecek olmanız. Böylece içeriği görüntülemeden önce alıcının kimliğini bir şifre ile (telefonuna gönderilecek) onaylamasını veya ikinci kez oturum açmasını isteyebileceksiniz.
Yeni Gmail işlevsel özellikler sunacak
Arama devinin yeniden tasarladığı Gmail bazı yeni özelliklere de sahip olacak. Örneğin bundan böyle e-postaları erteleyerek belirli bir süreye kadar gelen kutunuzdan kaybolmasını sağlayabileceksiniz. Güncelleme ayrıca akıllı yanıt ve Gmail'in içinden G Suite uygulamalarına kolay erişim imkanı da sunacak. Google'ın henüz yeni Gmail hakkında resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.
https://techcrunch.com/2018/04/13/google-is-testing-self-destructing-emails-in-new-gmail/?utm_source=tcfbpage&sr_share=facebook Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gmail'e gelirsek; iletmeyi, kopyalamayı-yapıştırmayı, indirmeyi veya yazdırmayı engelleseler de ekran görüntüsü almayı engelleyemezler. Ekran görüntüsü almayı engelleyemedikten sonra diğerlerini engellemenin hiçbir espirisi yok. İki aşamalı mail korumasını da maili gönderen taraf değil, mail'i alan tarafın tercih etmesi gerekiyor. Yoksa mail'i gönderen taraf böyle bir uygulama seçerek gönderirse ne yazmış diye bakmak için kılımı bile kıpırdatmam; seninle mi uğraşacağım ben? Bana attığı mailinin okunabilmesi için iki aşamalı giriş ile uğraştıran dürzü açık açık şahsıma hakaret ediyordur; ben böyle algılarım.