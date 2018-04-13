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Yeni Gmail ile kendi kendini imha eden e-posta dönemi başlıyor

Google'ın yeniden tasarladığı Gmail sadece arayüz olarak değil genel anlamda bir revizyondan geçiyor. E-posta hizmeti kullanıcıların kendi kendini imha eden e-posta gönderebilmesini de sağlayacak.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeniden tasarlanan Gmail, e-postalarınızın gizliliğini korumak için birçok yeni özellik sunacak gibi görünüyor. TechCrunch'a göre bunlardan biri de kendi kendini imha eden e-postalar olacak. Güncellemenin ardından artık gönderdiğiniz e-postalar için "geçerlilik süresi" belirleyebileceksiniz. Bu süre dolduğunda ise ilgili e-posta okunamaz hale gelecek.
Ayrıca Bkz. "Gmail'in yeni tasarımına ait görüntüler sızdırıldı"
Ayrıca e-postalarınızı iletmeyi, kopyalamayı-yapıştırmayı, indirmeyi veya yazdırmayı engelleyen "Gizli mod" (Confidential mode) seçeneği ile de gönderebileceksiniz. En önemlisi de bu özelliği kullanarak hassas e-postalara fazladan bir güvenlik katmanı koyabilecek olmanız. Böylece içeriği görüntülemeden önce alıcının kimliğini bir şifre ile (telefonuna gönderilecek) onaylamasını veya ikinci kez oturum açmasını isteyebileceksiniz.

Yeni Gmail işlevsel özellikler sunacak

Arama devinin yeniden tasarladığı Gmail bazı yeni özelliklere de sahip olacak. Örneğin bundan böyle e-postaları erteleyerek belirli bir süreye kadar gelen kutunuzdan kaybolmasını sağlayabileceksiniz. Güncelleme ayrıca akıllı yanıt ve Gmail'in içinden G Suite uygulamalarına kolay erişim imkanı da sunacak. Google'ın henüz yeni Gmail hakkında resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.

https://techcrunch.com/2018/04/13/google-is-testing-self-destructing-emails-in-new-gmail/?utm_source=tcfbpage&amp;sr_share=facebook Yorum Yaz
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intel7mix 1 yıl
Facebook olaylarından sonra ?? sanki bir şeyleri gizliyor gibi geldi nedense
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Haplo 1 yıl intel7mix
Bana da tam tersine Facebook olayından sonra bütün büyük şirketler gizlilik ve güvenlik konusunda büyük adımlar atıyor gibi geldi; yoksa bir şeyleri gizlediğinden değil. İnsanlar manyak gibi sosyal medya kullanıyor olsa bile bilgilerinin üçüncü şahıs ve kurumlarca tutulup paylaşıldığını veya böyle bir risk taşıdığını bilmek insanları paranoyaya sevk etti; artık bizzat konuştukları/yazıştıkları ikinci şahıslar tarafından bile bilgilerinin tutulabileceği endişesi yükseldi. Bu bizzat ikinci şahıs tarafından yapılacak diye bir şey yok; ikinci şahsın mallığı sebebiyle hesabını kontrol edenler ve/veya ele geçirenler tarafından da yapılabileceğini yeni kavradılar. Bana sorarsan bu seçeneklerin olması iyi de oldu ama kendi geçmişimde konuştuğum biri ile konuşmalarımın yok olduğu gerçeği de bir yandan sıkıntılı çünkü insanın geçmiş hayatı siliniyormuş gibi geliyor. Örneğin 8-9 Yıl önce Facebookta birileriyle muhabbet etmişim, şimdi orada "Facebook Kullanıcısı" yazıyor ve kiminle konuştuğum belli değil; ben de robot olmadığım için hatırlamıyorum haliyle. Dönüp de kimle neler konuşmuşuz diye okuyacağımdan değil ama sonuçta gün gelip kendi geçmişine göz atmak isteyebilirsin; eski fotoğraflara bakmak gibi, eski düşüncelerine bakarsın, eski saflıklarına bakarsın, eski mallıklarına bakarsın ve bugün seni sen yapan yolu doğruları ve yanlışlarıyla analiz etme fırsatın olur; bunu bir nevi eski fotoğraflarına bakmak gibi düşünebiliriz. Tabi yalnızca böyle bir yeteneği olanlar ve kendi yolculuğuna ilgi duyanlar için.

Gmail'e gelirsek; iletmeyi, kopyalamayı-yapıştırmayı, indirmeyi veya yazdırmayı engelleseler de ekran görüntüsü almayı engelleyemezler. Ekran görüntüsü almayı engelleyemedikten sonra diğerlerini engellemenin hiçbir espirisi yok. İki aşamalı mail korumasını da maili gönderen taraf değil, mail'i alan tarafın tercih etmesi gerekiyor. Yoksa mail'i gönderen taraf böyle bir uygulama seçerek gönderirse ne yazmış diye bakmak için kılımı bile kıpırdatmam; seninle mi uğraşacağım ben? Bana attığı mailinin okunabilmesi için iki aşamalı giriş ile uğraştıran dürzü açık açık şahsıma hakaret ediyordur; ben böyle algılarım.
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Rachsuchtig 1 yıl
Ard arda bu kadar bilgi gün yüzüne çıkıyorsa, bu yeni Gmail yakında gelecektir
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