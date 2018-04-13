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Gmail'in yeni tasarımına ait görüntüler sızdırıldı

Arama devi Google'ın uzun süredir aynı arayüzle hizmet veren Gmail'i yeni bir tasarıma kavuşturacağı ortaya çıkmıştı. Materyal Tasarım dilini temel alan yeni Gmail'in görüntüleri sızdırıldı.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa süre önce Google'ın Gmail'i yeniden tasarladığı ve önümüzdeki haftalarda yeni arayüzü kullanıma sunacağı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine herkes popüler e-posta hizmetinin nasıl bir tasarıma kavuşacağını merak etmeye başladı. The Verge isimli internet sitesi yeni tasarımın ekran görüntülerini ele geçirmiş durumda.
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Haber sitesi bahsi geçen tasarımın şirket içerisinde ve güvenilir iş ortaklarıyla test edildiğini iddia ediyor. Test sürecinde olması genel kullanıma sunulmadan önce bazı değişiklikler olabileceği anlamına geliyor ancak şüphesiz ki Google'ın nasıl bir yolda olduğu hakkında bir fikir verebilir.

Materyal Tasarım'a sahip olacak

Ekran görüntülerinden de anlayabileceğiniz gibi yeni Gmail,  Google'ın ürün ve hizmetlerinde sürekli olarak kullandığı Materyal Tasarım dilini temel alacak. Gmail her zaman için sadeliği ile ön plana çıksa da yeni güncelleme arayüzü daha da anlaşılabilir ve düzenli hale getirecek gibi görünüyor.
Ayrıca daha önce mobil platformda var olan akıllı yanıt ve kullanıcıların e-postaları belirli bir süreye kadar gelen kutusundan geçici olarak kaldırmasına olanak tanıyan erteleme gibi bazı işlevsel özellikler de kullanıma sunulacak. Zaten Google'ın Inbox uygulamasında mevcut olan bu özellikler nihayet Gmail’e de gelmek üzere.
Yeni tasarımın ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir haber yok ancak önümüzdeki ay düzenlenecek Google I/O 2018 etkinliği bunun için çok uygun bir zaman olabilir.

https://www.theverge.com/2018/4/12/17227974/google-gmail-design-features-update-2018-redesign Yorum Yaz
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bio technolog 1 yıl en beğenilen
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35plt35 1 yıl
Tasarımı beğenmediğim için outlooka yönlendirmiştim yıllardır. Belki bu şekilde kullanırım.
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serkan1508 1 yıl
Nekadar az karmaşık okadar iyi.
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Musab.T.E 1 yıl
Güzel olmuş
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sakdis 1 yıl
Google'un bir çok hizmetini gmail'e akıllıca entegre edip etkileşim içine sokması gerekiyor. Posta oluştururken yazım özelleştirmeleri artırılmalı. Posta navigatör iyileştirilmeli. Gelen postaları daha iyi bir Rule seçenekleri eklenmeli, son olarak şuan bulunan özelleştirme özelliklerini kaybetmeden üzerine yeni seçeneklerin eklenmesi, yeni arayüzün son kullanıcıda memnuniyet yaratacaktır.
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BelcikaliKennyS 1 yıl
Tasarımı değiştirnesinler ya da eski tasarıma dönme seçeneği koysunlar.
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Whippoorwill 1 yıl
Arka plan koyma özelliği kaldırılmasın yeter.
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Azumi 1 yıl
Hotmail/outlook kullanmasamda outlook'un beta arayüzü gmail'in yenilenmiş arayüzünden çok daha iyi duruyor bana göre
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Spleace 1 yıl
Bi ben harika buldum sanırım. Google keep ve takvimi hemen yana koymaları çok iyi olmuş. Bir de biz de klasör oluşturabilirsek mailler için mükkemmel olur.
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obsesoz 1 yıl
Çok değişmiş tanıyamadım..
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dawras 1 yıl
Ellemesinler guzelim tasarimi ya.. Hotmaili degistirdiler su an cirkin otesi ve kullanissiz.
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