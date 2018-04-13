Gmail'in yeni tasarımına ait görüntüler sızdırıldı

Gmail'i yeniden tasarladığı ve önümüzdeki haftalarda yeni arayüzü kullanıma sunacağı nasıl bir tasarıma kavuşacağını merak etmeye başladı. The Verge isimli internet sitesi yeni tasarımın ekran görüntülerini ele geçirmiş durumda. Kısa süre önce Google'ın'i yeniden tasarladığı ve önümüzdeki haftalardakullanıma sunacağı ortaya çıkmıştı . Bunun üzerine herkes popüler e-posta hizmetininkavuşacağını merak etmeye başladı. The Verge isimli internet sitesi yeni tasarımınele geçirmiş durumda.

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Haber sitesi bahsi geçen tasarımın şirket içerisinde ve güvenilir iş ortaklarıyla test edildiğini iddia ediyor. Test sürecinde olması genel kullanıma sunulmadan önce bazı değişiklikler olabileceği anlamına geliyor ancak şüphesiz ki Google'ın nasıl bir yolda olduğu hakkında bir fikir verebilir.

Materyal Tasarım'a sahip olacak

Ekran görüntülerinden de anlayabileceğiniz gibi yeni Gmail, Google'ın ürün ve hizmetlerinde sürekli olarak kullandığı Materyal Tasarım dilini temel alacak. Gmail her zaman için sadeliği ile ön plana çıksa da yeni güncelleme arayüzü daha da anlaşılabilir ve düzenli hale getirecek gibi görünüyor.

Ayrıca daha önce mobil platformda var olan akıllı yanıt ve kullanıcıların e-postaları belirli bir süreye kadar gelen kutusundan geçici olarak kaldırmasına olanak tanıyan erteleme gibi bazı işlevsel özellikler de kullanıma sunulacak. Zaten Google'ın Inbox uygulamasında mevcut olan bu özellikler nihayet Gmail’e de gelmek üzere.

Yeni tasarımın ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir haber yok ancak önümüzdeki ay düzenlenecek Google I/O 2018 etkinliği bunun için çok uygun bir zaman olabilir.

https://www.theverge.com/2018/4/12/17227974/google-gmail-design-features-update-2018-redesign