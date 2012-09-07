Yeni Kindle Fire ve Kindle Fire HD 7, İngiltere'de satışa çıkıyor

Bir süre ABD sınırları içerisinde hizmet ve ürünlerini sunan Amazon, bu yılla birlikte yavaş yavaş Avrupa'ya doğru açılmaya başlamıştı. E-kitap portföyünü ve sonrasında Kindle okuyucularını İngiltere'de satışa sunan Amazon, uygulama mağazasını da Avrupa'ya açacağını açıklamış, pek çok kaynak bu hamleyi Kindle Fire modellerinin satışa sunulacağına yormuştu.





Amazon beklendiği gibi Kindle Fire modellerini ilk olarak İngiltere'de görücüye çıkarıyor.





25 Ekim itibariyle satışa sunulacak Kindle Fire HD 7 ve yeni Kindle Fire için ön siparişler başladı. 7 inçlik 1280 x 800 piksellik ekran, 1GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, PowerVR SGX 544 grafik birimi şeklinde özelliklere sahip Kindle Fire HD 7 modeli 159 pound fiyat etiketine sahip.

1.2GHz işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 7 inçlik ekran sunan yeni Kindle Fire ise 129 pound fiyat etiketine sahip.





Ülkemiz de dahil Amazon'un diğer Avrupa ülkelerinde nasıl bir satış stratejisi izleyeceği şimdilik bilinmiyor.