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Yeni Kindle Fire ve Kindle Fire HD 7, İngiltere'de satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre ABD sınırları içerisinde hizmet ve ürünlerini sunan Amazon, bu yılla birlikte yavaş yavaş Avrupa'ya doğru açılmaya başlamıştı. E-kitap portföyünü ve sonrasında Kindle okuyucularını İngiltere'de satışa sunan Amazon, uygulama mağazasını da Avrupa'ya açacağını açıklamış, pek çok kaynak bu hamleyi Kindle Fire modellerinin satışa sunulacağına yormuştu.

Amazon beklendiği gibi Kindle Fire modellerini ilk olarak İngiltere'de görücüye çıkarıyor.

25 Ekim itibariyle satışa sunulacak Kindle Fire HD 7 ve yeni Kindle Fire için ön siparişler başladı. 7 inçlik 1280 x 800 piksellik ekran, 1GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, PowerVR SGX 544 grafik birimi şeklinde özelliklere sahip Kindle Fire HD 7 modeli 159 pound fiyat etiketine sahip.
1.2GHz işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 7 inçlik ekran sunan yeni Kindle Fire ise 129 pound fiyat etiketine sahip.

Ülkemiz de dahil Amazon'un diğer Avrupa ülkelerinde nasıl bir satış stratejisi izleyeceği şimdilik bilinmiyor.


http://www.amazon.co.uk/gp/product/B008UAAE44/ref=famstripe_kt Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Secteria 7 yıl
Ne Yaparsa Yapsın Bir Nexus 7 Olamaz :) 32 gb versiyonu iyi olmuş ve ayrıca micro hdmı var deniliyor kindle nexus 7 ile Aynı Donanımları sunuyor bunlar hariç ama nexus 7 yazılım destegıne sahip yani nexus 7 :) ama fiyat gerçekten şaşırtıcı 160 paund tebrikler.
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nurettinaz 7 yıl
Çok merak edenler için söylüyorum, daha fazla vakit kaybetmeden amazon.com dan alabilirsiniz. İnternette yapacağınız küçük bir araştırma ile benim yaptığım gibi ama ben kindle touch aldım, sizde istediğiniz amazon.com ürününü alabilirsiniz. Kesinlikle güvenli, kesinlikle test edilmiş ve onaylanmıştır. Şimdiden kolay gelsin. Sorularınız olursa elimden gekldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
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ardaalisahin 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Çok merak edenler için söylüyorum, daha fazla vakit kaybetmeden amazon.com dan alabilirsiniz. İnternette yapacağınız küçük bir araştırma ile benim yaptığım gibi ama ben kindle touch aldım, sizde istediğiniz amazon.com ürününü alabilirsiniz. Kesinlikle güvenli, kesinlikle test edilmiş ve onaylanmıştır. Şimdiden kolay gelsin. Sorularınız olursa elimden gekldiğince yardımcı olmaya çalışırım.

amazon türkiyeye elektronik gönderimi yağmıyor nasıl olacak o iş
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