Fallout ilk sezon tüm bölümleriyle Amazon Prime Video platformunda

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video platformunun merakla beklenen dizisi Fallout erişime açıldı. Güç Yüzükleri dönemindeki eleştirileri dinleyen Amazon, bu kez tek tek yerine sezonun tamamını izleme imkânı sundu.

Fallout dizisi yayında

Christopher Nolan ile önemli projelerde yer alan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin elinden çıkan Fallout dizisi aynı adlı popüler oyunun uyarlaması. Dizi yine Vault adındaki yer altı sığınağında başlıyor.

Fallout dizisine dair ilk eleştiriler yayınlandı 1 gün önce eklendi

Lucy (Ella Purnell), Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atarken, dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Bu macerada The Ghoul (Walton Goggins) karakteri de Lucy’ye eşlik edecek.

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