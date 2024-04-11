Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Amazon’un sesli asistanı Alexa, en önemli cazibelerinden birisini kaybediyor. Amazon, artık geliştiricilere Alexa özelinde uygulama oluşturmaları için ödeme yapmayacak. Bu hamle aynı zamanda dijital asistanı için gelişmekte olan uygulama mağazası inşa etme planlarını da ıskartaya çıkaracak. Amazon, yapmış olduğu açıklama kapsamında Alexa uygulamalarının geliştiricilerine aylık ödemeler yapan Alexa Developer Rewards Program’ın Haziran 2024’te sona ereceğini bildirdi.

Alexa için sona geliniyor

Amazon, Alexa geliştiricilerine ödeme yapan programını sonlandırırken Alexa geliştiricilerine programlarını Amazon Web Services ile güçlendirmeleri için ücretsiz kredi sunan ayrı bir programı da ortadan kaldırıyor. Geliştiriciler bu doğrudan ödemeleri kaybetmiş olsalar da uygulama için satın alımlardan para kazanmaya devam edecek.

Echo akıllı hoparlörlere ve diğer cihazlara güç veren Alexa, neredeyse on yıl önce piyasaya çıktığında sesli asistanların popülerleşmesine yardımcı oldu ve kullanıcıların hava durumu, haber, oyun ve daha fazlasına erişmesini sağladı. Şirket o zamandan bu yana milyonlarca Alexa destekli cihaz satmış olsa da Alexa, üretken yapay zeka patlamasının arkasında kalan demode bir teknoloji konumuna geldi. Firma Alexa’ya daha fazla üretken yapay zeka yeteneği eklemek için çalışırken bazı alanlarda da köklü değişikliğe gidiyor.

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Bu köklü değişikliklerden biriside geliştiricileri Skills adı verilen kendi uygulamalarını oluşturmaya davet eden ve bu kapsamda onlara ödeme yapan programın sonlandırılması. 30 Haziran 2024'ten sonra aylık ödemelere son vereceğini söyleyen Amazon, Alexa özelinde geçtiğimiz yıl geniş işten çıkarmalar yapmaya başlamıştı.

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Amazon Alexa için yolun sonuna yaklaşılıyor