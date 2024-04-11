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    Amazon Alexa için yolun sonuna yaklaşılıyor

    Teknoloji devi Amazon, artık geliştiricilere Alexa sesli asistanı için uygulamalar oluşturan geliştiricilere ödeme yapmayacak. Bu, asistan için planlanan uygulama mağazası planlarını da noktalıyor.
    Amazon Alexa için yolun sonuna yaklaşılıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Amazon’un sesli asistanı Alexa, en önemli cazibelerinden birisini kaybediyor. Amazon, artık geliştiricilere Alexa özelinde uygulama oluşturmaları için ödeme yapmayacak. Bu hamle aynı zamanda dijital asistanı için gelişmekte olan uygulama mağazası inşa etme planlarını da ıskartaya çıkaracak. Amazon, yapmış olduğu açıklama kapsamında Alexa uygulamalarının geliştiricilerine aylık ödemeler yapan Alexa Developer Rewards Program’ın Haziran 2024’te sona ereceğini bildirdi.

    Alexa için sona geliniyor

    Amazon, Alexa geliştiricilerine ödeme yapan programını sonlandırırken Alexa geliştiricilerine programlarını Amazon Web Services ile güçlendirmeleri için ücretsiz kredi sunan ayrı bir programı da ortadan kaldırıyor. Geliştiriciler bu doğrudan ödemeleri kaybetmiş olsalar da uygulama için satın alımlardan para kazanmaya devam edecek.

    Echo akıllı hoparlörlere ve diğer cihazlara güç veren Alexa, neredeyse on yıl önce piyasaya çıktığında sesli asistanların popülerleşmesine yardımcı oldu ve kullanıcıların hava durumu, haber, oyun ve daha fazlasına erişmesini sağladı. Şirket o zamandan bu yana milyonlarca Alexa destekli cihaz satmış olsa da Alexa, üretken yapay zeka patlamasının arkasında kalan demode bir teknoloji konumuna geldi. Firma Alexa’ya daha fazla üretken yapay zeka yeteneği eklemek için çalışırken bazı alanlarda da köklü değişikliğe gidiyor.

    Bu köklü değişikliklerden biriside geliştiricileri Skills adı verilen kendi uygulamalarını oluşturmaya davet eden ve bu kapsamda onlara ödeme yapan programın sonlandırılması. 30 Haziran 2024'ten sonra aylık ödemelere son vereceğini söyleyen Amazon, Alexa özelinde geçtiğimiz yıl geniş işten çıkarmalar yapmaya başlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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