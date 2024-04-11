Amazon Alexa için yolun sonuna yaklaşılıyor

Alexa için sona geliniyor
Amazon, Alexa geliştiricilerine ödeme yapan programını sonlandırırken Alexa geliştiricilerine programlarını Amazon Web Services ile güçlendirmeleri için ücretsiz kredi sunan ayrı bir programı da ortadan kaldırıyor. Geliştiriciler bu doğrudan ödemeleri kaybetmiş olsalar da uygulama için satın alımlardan para kazanmaya devam edecek.
Echo akıllı hoparlörlere ve diğer cihazlara güç veren Alexa, neredeyse on yıl önce piyasaya çıktığında sesli asistanların popülerleşmesine yardımcı oldu ve kullanıcıların hava durumu, haber, oyun ve daha fazlasına erişmesini sağladı. Şirket o zamandan bu yana milyonlarca Alexa destekli cihaz satmış olsa da Alexa, üretken yapay zeka patlamasının arkasında kalan demode bir teknoloji konumuna geldi. Firma Alexa’ya daha fazla üretken yapay zeka yeteneği eklemek için çalışırken bazı alanlarda da köklü değişikliğe gidiyor.
Bu köklü değişikliklerden biriside geliştiricileri Skills adı verilen kendi uygulamalarını oluşturmaya davet eden ve bu kapsamda onlara ödeme yapan programın sonlandırılması. 30 Haziran 2024'ten sonra aylık ödemelere son vereceğini söyleyen Amazon, Alexa özelinde geçtiğimiz yıl geniş işten çıkarmalar yapmaya başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...