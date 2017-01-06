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Yeni LG Gram serisi uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor

Akıllı telefonları yanında CES 2017 fuarına bilgisayar kategorisinde de ürünler getiren Güney Koreli LG’nin en büyük silahlarından birisi uzun kullanım sürelerine imza atan Gram dizüstü bilgisayar ser
2 yıl
6,5b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin çok ince dizüstü sınıfında mücadele eden serisi Gram, CES 2017 fuarını da es geçmedi. Çok ince yapısına rağmen uzun kullanım sürelerine imza atan yeni Gram serisi dikkatleri üzerine topladı.

Uzun Kullanım Süreleri

LG tanıtımında yeni serinin 24 saat kullanım ömrü sunduğunu ifade ediyor ancak kullanılan test 10 yıl öncesine ait ve WiFi kapalı, parlaklık en düşük gibi ayarlarda bu rakama erişebiliyor. Testin yeni sürümünde ise seri 15-17 saat arasında kullanım sürelerine imza atıyor.

Ortalama kalınlığı 14mm olan yeni seri donanım tarafında da kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacak. Kaby Lake tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemcilerden güç alan seride 16GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunuluyor. İki RAM slotundan birisi kullanıcının erişebileceği şekilde ayarlanmış.

13 inç, 14 inç ve 15 inç olan ekran boyutu seçeneklerinde Full HD çözünürlük yer alıyor. 512GB’a kadar SSD tercihleri bulunurken, USB Tip-C, USB 3.0 ve HDMI portları da unutulmamış. 15 inçlik seçenekte USB Tip-C üzerinden Thunderbolt 3 desteği ve ek iki adet USB 2.0 portu sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor"

WiFi AC ve Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı özellikleri bulunan seri, parmak izi okuyucusu ile Windows Hello güvenik sistemine destek veriyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği de mevcut. 20 dakika şarj ile 3 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Tüm bu donanım sadece 900 gram ağırlığa sığdırılabilmiş. Serinin başlangıç fiyatının 1200$ civarında olması bekleniyor. Ayrıca 10 saate kadar kullanım ömrü sunan versiyonların da olacağı ifade ediliyor.

 

http://gadgets.ndtv.com/laptops/news/lg-gram-14-laptop-launched-at-ces-2017-claimed-to-give-24-hours-of-battery-life-1645279 Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
LG Gram Serisi

LG tanıtımında yeni serinin 24 saat kullanım ömrü sunduğunu ifade ediyor

Ben bu haberi bir iki gün öncesinde yabancı sitelerde okumuştum zaten. Ama konu bu değil.

ancak kullanılan test 10 yıl öncesine ait ve WiFi kapalı, parlaklık en düşük gibi ayarlarda bu rakama erişebiliyor. Testin yeni sürümünde ise seri 15-17 saat arasında kullanım sürelerine imza atıyor.

Editörümüz Ekrem bey'in dikkat çekmiş olduğu bu detaya ben rastlamadım. Bizlere fark yaratan bu bilgiyi sunduğu için teşekkürler.

Ayrıca çok detaylı bir haber olmuş. Yabancı sitelerde olmayan bir sürü ekstra bilgiler var bu modelle ilgili. Bana göre çok başarılı birinci sınıf bir haber. Bir kez daha teşekkürler.
LG Gram SerisiLG tanıtımında yeni serinin 24 saat kullanım ömrü sunduğunu ifade ediyorBen bu haberi bir iki gün öncesinde yabancı sitele...
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exterminant 2 yıl
türkiyeye gelse fiyatı ne olur ona bakmak lazım
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
LG Gram Serisi

LG tanıtımında yeni serinin 24 saat kullanım ömrü sunduğunu ifade ediyor

Ben bu haberi bir iki gün öncesinde yabancı sitelerde okumuştum zaten. Ama konu bu değil.

ancak kullanılan test 10 yıl öncesine ait ve WiFi kapalı, parlaklık en düşük gibi ayarlarda bu rakama erişebiliyor. Testin yeni sürümünde ise seri 15-17 saat arasında kullanım sürelerine imza atıyor.

Editörümüz Ekrem bey'in dikkat çekmiş olduğu bu detaya ben rastlamadım. Bizlere fark yaratan bu bilgiyi sunduğu için teşekkürler.

Ayrıca çok detaylı bir haber olmuş. Yabancı sitelerde olmayan bir sürü ekstra bilgiler var bu modelle ilgili. Bana göre çok başarılı birinci sınıf bir haber. Bir kez daha teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +13
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mehmedaltair 2 yıl ozkn_s
ozkn_s
LG Gram Serisi

LG tanıtımında yeni serinin 24 saat kullanım ömrü sunduğunu ifade ediyor

Ben bu haberi bir iki gün öncesinde yabancı sitelerde okumuştum zaten. Ama konu bu değil.

ancak kullanılan test 10 yıl öncesine ait ve WiFi kapalı, parlaklık en düşük gibi ayarlarda bu rakama erişebiliyor. Testin yeni sürümünde ise seri 15-17 saat arasında kullanım sürelerine imza atıyor.

Editörümüz Ekrem bey'in dikkat çekmiş olduğu bu detaya ben rastlamadım. Bizlere fark yaratan bu bilgiyi sunduğu için teşekkürler.

Ayrıca çok detaylı bir haber olmuş. Yabancı sitelerde olmayan bir sürü ekstra bilgiler var bu modelle ilgili. Bana göre çok başarılı birinci sınıf bir haber. Bir kez daha teşekkürler.


CNET notes that LG was using battery rundown tests from 2007, which assumed no WiFi use and was just generally less taxing than the sort of tests reviewers are likely to use today.

engadget.com/...
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