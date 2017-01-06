Yeni LG Gram serisi uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor

LG’nin çok ince dizüstü sınıfında mücadele eden serisi Gram, CES 2017 fuarını da es geçmedi. Çok ince yapısına rağmen uzun kullanım sürelerine imza atan yeni Gram serisi dikkatleri üzerine topladı.

Uzun Kullanım Süreleri

LG tanıtımında yeni serinin 24 saat kullanım ömrü sunduğunu ifade ediyor ancak kullanılan test 10 yıl öncesine ait ve WiFi kapalı, parlaklık en düşük gibi ayarlarda bu rakama erişebiliyor. Testin yeni sürümünde ise seri 15-17 saat arasında kullanım sürelerine imza atıyor.

Ortalama kalınlığı 14mm olan yeni seri donanım tarafında da kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacak. Kaby Lake tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemcilerden güç alan seride 16GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunuluyor. İki RAM slotundan birisi kullanıcının erişebileceği şekilde ayarlanmış.

13 inç, 14 inç ve 15 inç olan ekran boyutu seçeneklerinde Full HD çözünürlük yer alıyor. 512GB’a kadar SSD tercihleri bulunurken, USB Tip-C, USB 3.0 ve HDMI portları da unutulmamış. 15 inçlik seçenekte USB Tip-C üzerinden Thunderbolt 3 desteği ve ek iki adet USB 2.0 portu sunuluyor.

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WiFi AC ve Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı özellikleri bulunan seri, parmak izi okuyucusu ile Windows Hello güvenik sistemine destek veriyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği de mevcut. 20 dakika şarj ile 3 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Tüm bu donanım sadece 900 gram ağırlığa sığdırılabilmiş. Serinin başlangıç fiyatının 1200$ civarında olması bekleniyor. Ayrıca 10 saate kadar kullanım ömrü sunan versiyonların da olacağı ifade ediliyor.