Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook Air'lar yarın satışa sunuluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
449
1
23
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni MacBook Air'lar yarın satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz sizlere ilk detaylarını paylaştığımız 2014 model MacBook Air, yarından itibaren satışa sunuluyor.


Apple Online Store TR üzerinden satın alınabilecek olan Early 2014 MacBook Air’lar, geçtiğimiz sene satışa sunulan modelden sadece işlemci açısından ayrılacak. Ekran boyutu farketmeksizin MacBook Air’ın baz modeli, şu anda 1.3GHz’lik i5 işlemciyle gelirken, Early 2014 1.4GHz’lik yeni Haswell işlemcisi ile birlikte gelecek.


Bunun dışında SSD ya da bellek açısından baz modeller, şu anki modellerde olduğu gibi, 4GB sistem belleği ve 128GB depolama alanına sahip olacak. Mevcut modellerle aynı fiyat bandında satılması beklenen 2014 model MacBook Air'larda, özel konfigürasyon ile bu kapasiteleri arttırmak mümkün olduğunu hatırlatalım. 


Diğer taraftan Apple’ın yıl sonuna doğru tanıtacağı 12 inçlik Retina MacBook Air hakkında, son aldığımız duyumları, ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağımızı belirtelim.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
enyalios* 5 yıl en beğenilen
su tasarim isini biliyorlar gercekten.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor5945 5 yıl
Ben şahsen harici gpu ya sahip olmadığından air i tavsiye etmiyorum yeni alacak arkadaşlara sonuçta herşeyi yapmak isteyeceksiniz cihazınızla 15.4" retina macbook pro 2kg zaten ve donanım olarak air'e nal toplatır, 500-600gr fazla ağırlık taşıyın en azından yarı yolda kalmayın oyun konusunda ve render gibi işlemler konusundada.Tabi bunların hepsi imkan dahilinde imkanınız varsa kesinlikle macbook pro diyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dicklers 5 yıl
retina display bekliyordum... anlaşılan sene sonuna doğru 12 inch ve retina olacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 5 yıl doctor5945
doctor5945
Ben şahsen harici gpu ya sahip olmadığından air i tavsiye etmiyorum yeni alacak arkadaşlara sonuçta herşeyi yapmak isteyeceksiniz cihazınızla 15.4" retina macbook pro 2kg zaten ve donanım olarak air'e nal toplatır, 500-600gr fazla ağırlık taşıyın en azından yarı yolda kalmayın oyun konusunda ve render gibi işlemler konusundada.Tabi bunların hepsi imkan dahilinde imkanınız varsa kesinlikle macbook pro diyorum.

Dostum zaten imkanı olan onu alır, ama nerdeyse 3 tane macbook air alırsın o fiyata.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djtheclam 5 yıl
Mac mini ne zaman gelecek??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Bu cihazlar mobilken çok kullanşlı lakin güncel oyunları oynamak isteyenler için değil oyun isteyen macbook pro alsın tabi imkanı varsa ondaki gpu nun açamayacağı oyun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 5 yıl
Cihazlar mükemmel fakat mikrosoft çok kullanıldığından ve dönüşüm ürünlerinden üretilen ucuz bilgisayarlarda tercih edildiğinden birçok ticari yazılım mikrosoft platformunda.

Eğer aynı yazılımlar macintosh da olsa alış fiyatı pahalı olmakla beraber uzun vadede bu cihazlar çok daha ucuza geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak939 5 yıl
Yapmaaa ! broadwell geliyo ya lan şimdi mi çıkarılır bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mar00N 5 yıl
Eski macbook airimi değiştirmem. Sırf işlemci için
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 5 yıl
1.3 olan islemci hizi 1.4 olacak o kadar, cok da gerekli degil. Zaten bu cihazlarda islemciyi yoracak birsey yapilmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Git-Gel 5 yıl
şahin doğan la yarışır...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apple Specialist 5 yıl
Bende alacam şunlardan ucuz nasılsa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by baykuş 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple

Bende alacam şunlardan ucuz nasılsa


kaç yaşındasın sen
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 5 yıl
oyun açısından razer'ı tercih ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA006 5 yıl
daha büyük bi resim yok muydu, tam anlayamadık ne olduğunu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl
hatırlatalım, belirtelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
449 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple ve
2 etiket daha macbook macbook air
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar! 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim