Yeni MacBook Air'lar yarın satışa sunuluyor

Geçtiğimiz sizlere ilk detaylarını paylaştığımız 2014 model MacBook Air, yarından itibaren satışa sunuluyor.





Apple Online Store TR üzerinden satın alınabilecek olan Early 2014 MacBook Air’lar, geçtiğimiz sene satışa sunulan modelden sadece işlemci açısından ayrılacak. Ekran boyutu farketmeksizin MacBook Air’ın baz modeli, şu anda 1.3GHz’lik i5 işlemciyle gelirken, Early 2014 1.4GHz’lik yeni Haswell işlemcisi ile birlikte gelecek.





Bunun dışında SSD ya da bellek açısından baz modeller, şu anki modellerde olduğu gibi, 4GB sistem belleği ve 128GB depolama alanına sahip olacak. Mevcut modellerle aynı fiyat bandında satılması beklenen 2014 model MacBook Air'larda, özel konfigürasyon ile bu kapasiteleri arttırmak mümkün olduğunu hatırlatalım.





Diğer taraftan Apple’ın yıl sonuna doğru tanıtacağı 12 inçlik Retina MacBook Air hakkında, son aldığımız duyumları, ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağımızı belirtelim.