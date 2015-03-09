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Yeni MacBook için ilk aksesuar yine Apple'dan geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7b
1
62
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni MacBook için ilk aksesuar yine Apple'dan geldi

Kabul etmek gerek ki Apple'ın kendi ekosistemindeki katı uygulamaları ve sert kısıtlamaları en çok aksesuar üreticilerinin işine yarıyor. Apple'ın kendisi de aksesuar ürettiği için her halükarda kazanmış oluyor. Yeni MacBook modelinde de bunu gördük.
Şarj ve bağlantı için tek bir USB Type-C portunun mevcut olması genelde inceliğe ağırlıklı verilmesine bağlanıyor. Ancak bu hamlenin aksesuar satışlarına yapacağı etkiyi görmemek yanlış olur.
Apple'ın yeni MacBook ile birlikte duyurduğu bağlantı aksesuarı bunun en önemli örneği durumunda. Sadece MacBook ile uyumlu olan bu adaptör, kullanıcılara bir HDMI, bir USB 3.0 portu ve bir USB Type-C portu sunuyor. Diğer bir versiyonda ise HDMI yerine VGA girişi mevcut.
Tek bir USB Type-C portu ile kullanıcılar aynı anda hem şarj edip hem de harici bellek kullanamayacak. Ancak bu adaptörden alırsanız hepsine birden sahip oluyorsunuz. Eğer harici kaynaklara sıkça ihtiyaç duyuyorsanız bu adaptör vazgeçilmeziniz olacaktır.
Yeni adaptör 79$ fiyat etiketine sahip. Tabi yeni MacBook için bu kadar para ödedikten sonra adaptörün fiyatı devede kulak kalıyor ancak bu her tüketici için geçerli değil. Bununla birlikte adaptör muhtemelen en çok satılan aksesuarlardan birisi olacaktır.
Apple'ın tek bir USB Type-C portu kullanması eleştirilere açık olsa da en azından açık kaynak bir standarda yer vermesi biraz teselli olacak. Zira bu standart üzerinde çalışan pek çok uygun fiyatlı alternatifi bulabilmek mümkün hale gelecek.



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AtiMX4 4 yıl en beğenilen
Yakında touchpadi de kaldırıp harici aksesuar olarak satar :)
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Xloud 4 yıl
Ürettiği cihazın eksiğini aksesuar olarak satmakda çok hoşmuş
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TheMarjinaLs 4 yıl
Bu cihaza bu fiyatı vermek ''EŞEKLİKTİR'' ... Evet yorumu sert belki ve şu özeleştiri de de bulunmak istiyorum , lansman sırasında , '' 3.500'e ben tavım abi , gelsin alayım '' dedim , 4,300 şu sıkışıklığımda IMKANI YOK VE O FIYATI KESİNLİKLE ETMEYECEK BİR CİHAZ !
Bu cihaza bu fiyatı vermek ''EŞEKLİKTİR'' ... Evet yorumu sert belki ve şu özeleştiri de de bulunmak istiyorum , lansman sırasında , '' 3.500'e ben tavım ab...
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doctor_bey 4 yıl
Tipi çok iyi de şu port işi bozdu be abi :(
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Parallel Killer 4 yıl
apple çok yanlış sularda yüzüyo
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Moribito 4 yıl
Aparata aparat takmak gerekicek, bu ne boyle 1 tane USB cikisi sadece. (Telefon sarji var, yazici var, external harddisk var, mouse var, tablet usbi var en az 6 USB cikisi lazim bana)
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umut_baris 4 yıl
Apple Vestelleniyor.
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mafaky 4 yıl umut_baris
umut_baris

Apple Vestelleniyor.


Hangi bağlamda bu benzetmeniz????
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vuslat06 4 yıl
Bu macbooka verileck parayla ps4+ledtv+laptop+telf
Alinir be
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efsane2bin6 4 yıl
Cihaz iyi ama parasıda iyi.Tabi alabilenler çıkar.Ama aksesuar tamam 3in1 ama fiyat kardeşim çok ya insan şöyle deselerdi daha iyiydi.Tüm store mağazalarımızdan alınan ilk 10 cihaz için bu aksesuar ve birde beats kulaklık hediye.Anca rüyamızda adam teke oynuyor her şey elinde tekel kardeşim.Bunu alan zaten her türlü kılıf çanta vb. aksesuarı da alır.
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knnolg 4 yıl

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glikoz surubu 4 yıl
Neyse cinliler uretim tezgahina almislardir bunu yakinda 5-6 dolara alinir alisveris sitelerinden
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DH Misafiri 4 yıl
Millet alacakmış ta içinden aparat çıkmıyor diye vazcaymış gibi yorum yapmış :)
Kutu açılımı yapılmadı, bilgi verilmedi diye kutunun içinden aparat çıkmayacak değil.
Belki çıkacak!
Apple kendisi şarj aleti de satıyor, kulaklık ta satıyor. iPhone kutularından bunlar çıkmıyor mu?
Bekleyin biraz sonra velveleye verirsiniz :)
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ardarda45 4 yıl
Ya aynı donanıma sahip özellikle ikisi bir arada olarak kullanılacak aletler 800$'a çıkıyor arkadaş... Tamam mac os desem veririm parayı desem bu sefer de ek olarak kutuya koyması gereken bu aparatı satıyor vay arkadaş...
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Chuckly 4 yıl
Kasasinda 180 milyar $ bulunan bir firmanın, bu kadar para hirsiyla bu kadar musteri dusmani olmasi hic normal degil. Bu zamana kadar hayatimda hep apple i savundum fakat Apple in son iki senedir innovasyon adina yaptigi tek sey cihaz inceltmek
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St Batuhan 4 yıl
Eksikliğini kabul etmek değil, çıkar sağlamak. Aslında günümüzde çoğu şey kablosuz yapıya kavuşuyor ve böyle bir aleti alan adam için öyle cihazlar da devede kulak kalmalı. Projektörlerde kablosuz özellikle bulunuyor, telefon vb cihazlarla kablosuz iletişim rahatça kuruluyor, harddisklerin bile kablosuzları güzelce var. O nedenle adamlar bunu kutu içerisinden çıkaracak kadar iplemeyebilir. Tabii diğer yanda bunu bu kadar paraya satacak kadar da paragöz oldukları da bir gerçek elbette. Neyse buna parasını yetirecek olan için böyle bir aparat da fiyat olarak önemli değildir kesinlikle. Önemli olan böyle bir alete ihtiyacın var mı, onu karşılayacak paran var mı, o dengeyi bulmak. Hava olsun diye kıt kanaat geçinip bundan alıyorsan bir yanlış var ortada zaten. Kaldı ki doların uçuşu ile maalesef tüm piyasada fiyat fırlaması yaşadık, bu da ayrı dert, ultrabook düşünmek de hayalleşme yolunda ilerliyor...
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oktayakgoz 4 yıl
Bir sonraki air 0.8 mm olur. Anakartını harici satarlar artık.
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Jack! 4 yıl
Paradan başka bir bok düşünmüyorsun apple..
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