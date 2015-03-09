Yeni MacBook için ilk aksesuar yine Apple'dan geldi





Kabul etmek gerek ki Apple'ın kendi ekosistemindeki katı uygulamaları ve sert kısıtlamaları en çok aksesuar üreticilerinin işine yarıyor. Apple'ın kendisi de aksesuar ürettiği için her halükarda kazanmış oluyor. Yeni MacBook modelinde de bunu gördük.

Şarj ve bağlantı için tek bir USB Type-C portunun mevcut olması genelde inceliğe ağırlıklı verilmesine bağlanıyor. Ancak bu hamlenin aksesuar satışlarına yapacağı etkiyi görmemek yanlış olur.

Apple'ın yeni MacBook ile birlikte duyurduğu bağlantı aksesuarı bunun en önemli örneği durumunda. Sadece MacBook ile uyumlu olan bu adaptör, kullanıcılara bir HDMI, bir USB 3.0 portu ve bir USB Type-C portu sunuyor. Diğer bir versiyonda ise HDMI yerine VGA girişi mevcut.

Tek bir USB Type-C portu ile kullanıcılar aynı anda hem şarj edip hem de harici bellek kullanamayacak. Ancak bu adaptörden alırsanız hepsine birden sahip oluyorsunuz. Eğer harici kaynaklara sıkça ihtiyaç duyuyorsanız bu adaptör vazgeçilmeziniz olacaktır.

Yeni adaptör 79$ fiyat etiketine sahip. Tabi yeni MacBook için bu kadar para ödedikten sonra adaptörün fiyatı devede kulak kalıyor ancak bu her tüketici için geçerli değil. Bununla birlikte adaptör muhtemelen en çok satılan aksesuarlardan birisi olacaktır.

Apple'ın tek bir USB Type-C portu kullanması eleştirilere açık olsa da en azından açık kaynak bir standarda yer vermesi biraz teselli olacak. Zira bu standart üzerinde çalışan pek çok uygun fiyatlı alternatifi bulabilmek mümkün hale gelecek.







