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Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Cenevre'de görücüye çıktı

Geçtiğimiz aylarda yenilenen CLA'nın dört kapılı coupe versiyonunu tanıtan Alman üretici şimdi de 2020 Mercedes CLA Shooting Brake versiyonunu görücüye çıkardı. İşte yeni CLA Shooting Brake:
2 ay
3,6b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Cenevre'de görücüye çıktı
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Alman premium otomobil üreticisi, 2020 Mercedes CLA Shooting Brake modelinin üzerindeki örtüyü Cenevre’de kaldırdı. Selefine kıyasla daha modern bir görünüme ve teknolojilere kavuşan aracın kabini de daha kullanışlı hale gelmiş. İşte 2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in özellikleri:

Dört kapılı coupe modelin yeni tasarım dilini daha pratik bir kullanımla birleştiren 2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in ölçüleri selefine göre biraz büyümüş. Aracın uzunluğunda 48 mm, genişliğinde 53 mm, aks mesafesinde ise 30 mm kadar artış yaşanmış. Yüksekliği ise 2 mm kadar düşürülmüş. Aks mesafesindeki artışa rağmen arka yolcular için sunulan diz mesafesinde neredeyse hiçbir değişim yaşanmamış. Fakat baş mesafesi önde 8 mm, arkada ise 9 mm iyileştirilmiş. 2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in bagaj hacmi de eskiye nazaran 10 litre artarak 505 litreye yükselmiş.

Yapay zekalı MBUX sistemi daha gelişmiş 

2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in konsolu ve entegre teknolojileri coupe versiyonuyla tamamen aynı. Türbin şeklinde havalandırmaların kullanıldığı alanda yatay konumlandırılan bitişik çift ekran düzeni mevcut. Yeni özellikler eklenen yapay zekalı MBUX bilgi-eğlence sistemi, yeni CLA’da daha fazla komut algılıyor ve el hareketleriyle de kontrol edilebiliyor. Sesli asistan da artık yolcuların konuşmaları yüzünden kafa karışıklığı yaşamıyor. Sadece kendisine verilen komutu algılıyor.

2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in S-Serisi’nden ödünç alınan sürüş asistanları arasında seviye 2 otonom sürüş teknolojisi yer alıyor. 500 metre ileriyi gören bu sistem, belli koşullar altında aracın otonom hareket edebilmesini sağlıyor. Söz konusu otonom sistem aktif mesafe asistanı, aktif direksiyon asistanı, aktif şerit değiştirme asistanı ve aktif park asistanı gibi pek çok teknolojiyle birlikte çalışıyor. 

Şimdilik en tepede CLA 250 bulunuyor 

2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in kaputunun altında geniş yelpazede benzinli ve dizel seçenekler sunuluyor. Elde edilen gücün manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle ön veya dört tekerleğe birden aktarıldığı aracın en tepesinde şimdilik CLA 250 Shooting Brake modeli bulunuyor. 225 beygirlik dört silindirli benzinli üniteden güç alan modelde 7 ileri DCT şanzıman kullanılıyor. 2020 Mercedes CLA Shooting Brake’in satışlarına Eylül ayında başlanması bekleniyor. Fiyatı ise henüz belli değil.


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r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Varya vizyonsuzluk oluyor evet , ama gelecekle ilgili şunu düşünüyorum acaba Türkiye'de alnımın teri ile şu arabayı alıp rahat rahat sürebilecek miyim?
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MrKemal17 2 ay
"S-Serisi’nden ödünç alınan sürüş asistanları"
Ödünç almış, yakında geri verecek sanki
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mail_er 2 ay
Bağışlayın çok çirkin oldu
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TetraYazilim 2 ay
şekil olarak çok itici. sedan hp karışımı gibi duruyor.
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cesaret84 2 ay
"arka kapıdan 1.70 üstü insan cenin pozisyonu yapmazsa kafasını çarpmadan binemez, " yazısını yazmaları lazım.
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scorpion20 2 ay cesaret84
köprülere limit yazdıkları gibi
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MrKemal17 2 ay
"S-Serisi’nden ödünç alınan sürüş asistanları"
Ödünç almış, yakında geri verecek sanki
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r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Varya vizyonsuzluk oluyor evet , ama gelecekle ilgili şunu düşünüyorum acaba Türkiye'de alnımın teri ile şu arabayı alıp rahat rahat sürebilecek miyim?
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