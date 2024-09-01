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    Yeni Volkswagen Passat Pro tanıtıldı: İşte detaylar

    VW, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği Passat Pro modelini tanıttı. Geniş iç mekanı, üç ekranlı kokpiti ve ileri düzey otonom sürüş sistemiyle dikkat çeken araç yalnızca Çin'de satışa sunulacak.
    Yeni Volkswagen Passat Pro tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, dünya genelinde sunduğu geniş model yelpazesiyle otomotiv sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Türkiye pazarında özellikle Passat modelinin Variant sürümünü tercih eden marka, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Passat Pro modelini tanıttı.

    Passat Pro yalnızca Çin pazarına yönelik üretiliyor

    Çin'de devasa bir müşteri kitlesine hitap eden Volkswagen, bu pazara özel olarak geliştirdiği Passat Pro modeliyle dikkatleri üzerine çekti. İki farklı versiyonla karşımıza çıkan araç, Pioneer Edition ve Starry Sky Edition adını taşıyor.

    5.006 mm uzunluğu, 1.850 mm genişliği, 1.489 mm yüksekliği ve 2.871 mm dingil mesafesiyle geniş bir alan sunan Passat Pro, Variant'tan 89 mm daha uzun. Passat Pro'nun iç tasarımında, teknoloji severleri memnun edecek üç ekranlı bir kokpit bulunuyor. 10,3 inç gösterge ekranı, 15 inç ana multimedya ekranı ve 11,6 inç yolcu ekranı bir arada yer alıyor.

    Ayrıca otomobil, Harman Kardon'un 16 hoparlörlü ses sistemiyle donatılıyor. İç mekanda kullanılan 30 farklı renkte ayarlanabilir ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, gelişmiş masaj fonksiyonlarıyla birleşerek lüks bir deneyim vaat ediyor.

    Yeni Volkswagen Passat Pro tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen sedan, 2.0 litrelik dört silindirli turbo beslemeli TSI motoruyla 217 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Yedi ileri DSG otomatik şanzımanla güç yola aktarılıyor. Passat Pro, şu anki bilgiler doğrultusunda yalnızca Çin pazarına yönelik üretiliyor ve global pazarlarda satışa sunulmayabilir.

    Yeni Volkswagen Passat Pro tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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