Yeni Volkswagen Passat Pro tanıtıldı: İşte detaylar

Passat Pro yalnızca Çin pazarına yönelik üretiliyor
Çin'de devasa bir müşteri kitlesine hitap eden Volkswagen, bu pazara özel olarak geliştirdiği Passat Pro modeliyle dikkatleri üzerine çekti. İki farklı versiyonla karşımıza çıkan araç, Pioneer Edition ve Starry Sky Edition adını taşıyor.
5.006 mm uzunluğu, 1.850 mm genişliği, 1.489 mm yüksekliği ve 2.871 mm dingil mesafesiyle geniş bir alan sunan Passat Pro, Variant'tan 89 mm daha uzun. Passat Pro'nun iç tasarımında, teknoloji severleri memnun edecek üç ekranlı bir kokpit bulunuyor. 10,3 inç gösterge ekranı, 15 inç ana multimedya ekranı ve 11,6 inç yolcu ekranı bir arada yer alıyor.
Ayrıca otomobil, Harman Kardon'un 16 hoparlörlü ses sistemiyle donatılıyor. İç mekanda kullanılan 30 farklı renkte ayarlanabilir ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, gelişmiş masaj fonksiyonlarıyla birleşerek lüks bir deneyim vaat ediyor.
Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen sedan, 2.0 litrelik dört silindirli turbo beslemeli TSI motoruyla 217 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Yedi ileri DSG otomatik şanzımanla güç yola aktarılıyor. Passat Pro, şu anki bilgiler doğrultusunda yalnızca Çin pazarına yönelik üretiliyor ve global pazarlarda satışa sunulmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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