Yeni Moto 360 modeli bir öncekine göre daha küçük ekrana sahip olacak

Motorola'nın geçen yıl piyasaya sürdüğü Moto 360 yuvarlak ekranıyla birlikte bir çok kullanıcının ilgisini çekti. Geçtiğimiz hafta Motorola genel merkezinin yakınında yaşayan bazı kullanıcılar ise çalışanların kullanmaya başladığı yeni saatleri görüntülemiş ve internette paylaşmıştı.

Bu bağlantıda yer verdiğimiz haberde fiziksel görünümün çok fazla değişmediğinden söz etmiştik. Ancak yeni yayınlanan görselde yeni jenerasyon modelin hali hazırda kullanılan Moto 360 ile yan yana geldiğini görüyoruz. Fotoğraf fiziksel butonun konumu itibariyle daha önceki sızıntıları da onaylıyor. Ancak asıl dikkat çekici nokta ekranın ve kasanın ilk jenerasyona göre oldukça küçülmüş olması. Ayrıca kordonların takıldığı kısmın değiştirilmesi de cihazın klasik saat görünümüne kavuşmasında oldukça etkili olmuş.

Yeni Moto 360 hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Boyutların ufaltılması yerinde bir hamle mi? Pil süresini etkiler mi yoksa Motorola bu konuda bir önlem almış mıdır? Moto 360 (2015)'i satın almayı düşünür müydünüz?