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Yeni Moto 360 modeli bir öncekine göre daha küçük ekrana sahip olacak

3 yıl
3,6b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Moto 360 modeli bir öncekine göre daha küçük ekrana sahip olacak
 
Motorola'nın geçen yıl piyasaya sürdüğü Moto 360 yuvarlak ekranıyla birlikte bir çok kullanıcının ilgisini çekti. Geçtiğimiz hafta Motorola genel merkezinin yakınında yaşayan bazı kullanıcılar ise çalışanların kullanmaya başladığı yeni saatleri görüntülemiş ve internette paylaşmıştı.
Bu bağlantıda yer verdiğimiz haberde fiziksel görünümün çok fazla değişmediğinden söz etmiştik. Ancak yeni yayınlanan görselde yeni jenerasyon modelin hali hazırda kullanılan Moto 360 ile yan yana geldiğini görüyoruz. Fotoğraf fiziksel butonun konumu itibariyle daha önceki sızıntıları da onaylıyor. Ancak asıl dikkat çekici nokta ekranın ve kasanın ilk jenerasyona göre oldukça küçülmüş olması. Ayrıca kordonların takıldığı kısmın değiştirilmesi de cihazın klasik saat görünümüne kavuşmasında oldukça etkili olmuş.
Yeni Moto 360 hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Boyutların ufaltılması yerinde bir hamle mi? Pil süresini etkiler mi yoksa Motorola bu konuda bir önlem almış mıdır? Moto 360 (2015)'i satın almayı düşünür müydünüz? 

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DarthLuca 3 yıl en beğenilen
saatin iki farklı boyutla piyasaya sürüleceğinden bi haber galiba bu yapan kişi...
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DH Misafiri 3 yıl
Yeni tasarima az cok benzeyen ve hatta ekrani tam yuvarlak olan akilli saatleri LG ve Huawei zaten uretmisti. Moto 360'in belki de tek basarili ozelligi olan tasariminin terkedilmesi ve alternatiflerine benzer formu almasi bir cesit intihar gibi bir sey olmali.
Moto 360'i sirf tasarimini begendigim icin almistim ve onca dezavantajina ragmen yine de severek kullaniyorum. Tasarimi da degistikten sonra en yenisi ciksa ne olur cikmasa ne olur...
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THUGGER 3 yıl
Degisik bir tasarimi var
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wolfestein 3 yıl
Ulan Motorola'da çalışmak vardı....
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the forest 3 yıl
esas merak ettiğim nokta yuvarlak panellerde çözünürlüğü nasıl ifade ediyorlar?
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fuckulteli 3 yıl
Bir sonrakini de biraz büyütürler, ortayı bulurlar.
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Umutcan 3 yıl
Çok büyük olması iyi değil zaten, şimdi biraz daha saate benzemiş en azından.
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DarthLuca 3 yıl en beğenilen
saatin iki farklı boyutla piyasaya sürüleceğinden bi haber galiba bu yapan kişi...
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eric13 3 yıl
Cok komplike bir olay yalniz ekranin kuculmesi tamam daha giyilebilir yapiyor ama ayni zamanda ekran boyutunu kuculterek neredeyse akilli saat konseptini olduruyor. O kadar ekran neye yarar iste asil sorun o anca basit mesaj vs gibi seyler icinde bu kadar para verilir mi ?
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kadirirdem 3 yıl
yeni olan hem kalınlık hem boyut hemde kayış yeri farkıyla klasik saatlere daha çok benzemiş.....
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302sino 3 yıl
Önceki biraz fazla kalındı.Şimdi daha makul olmuş.
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