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Yeni Nexus 7 bir videoda ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus 7 bir videoda ortaya çıktı

Google'ın geçen yıl I/O 2012 konferansında lansmanını yaptığı Nexus 7 modelinin üzerinden yaklaşık bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz bir devam modeli ortaya çıkmadı.

5 milyon civarında bir satış rakamı elde eden ve Asus'un tablet pazarında yüzünün gülmesini sağlayan Nexus 7 modeli ile ilgili bir süredir bazı bilgiler internete sızmaktaydı. Bu hafta modelin prototipine ait olduğu iddia edilen bir video internette paylaşıldı.

İlk Nexus 7 modelinin aksine Google fiyat konusunda sınırları fazla zorlamıyor. Zira güncel bir donanım sunacak olan yeni Nexus 7 daha çok orta-üst seviyeye hitap eder bir model olacak. Bu bakımdan başlangıç fiyatının 230$ olacağı belirtiliyor.

Videoda yer alan prototipin nihai sürümde nasıl bir şekil alacağı bilinmiyor. Son kullanıcıya ulaşmak anlamında henüz son rötuşların yapılmadığı görülen modelin bazı özellikleri de kafalarda soru işareti bırakıyor.

Prototip modelde 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine yer verildiği görülüyor. ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçen modelin özellikleri bu şekildeydi. Ancak Bluetooth onayında cihazda Snapdragon 600 olduğu ortaya çıkmış ve böyle bir beklenti oluşmuştu. Bu bakımdan işlemci konusunda son kararın henüz verilmediği söylenebilir. Bunun dışında cihazda 4GB RAM kullanılmış. Bunun da nihai sürüme yansıyıp yansımayacağı bilinmiyor.

7 inçlik ekranda 1920x1200 piksel çözünürlük olacağı pek çok kaynak tarafından teyit edilmiş durumda. Ayrıca önceki 1.2MP çözünürlükte kameranın yanında arkada da 5MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.

Android ekibinin lideri Sundar Pichai'nin 24 Temmuz'da bir etkinlik duyurusu yapması yeni Nexus 7 modelinin tanıtılması ihtimalini artırıyor. Ayrıca bazı perakende zincirleri de şubelere gönderdiği talimatlarda 20 Temmuz'da modelin stoğa gireceğinden bahsediyor. 

Yeni Nexus 7 modelinin tam olarak nasıl bir donanım ile geleceği halen aydınlanmadı. Bununla birlikte analizler bu yıl bitene kadar 3 milyon adetlik bir satış beklentisi içerisine girmiş durumda. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HXrcUyCVA6c#action=share Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen
Bir ipad miniye bak bir de buna bak, arkadaş o çerçeveler nedir öyle? oralara neredeyse not kağıdı yapıştırılır.
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regaibyigit. 5 yıl
4gm ram mi? oldu o zaman cihazın üstüne windows 8.1 kur kullan ne uğraşcan androidle
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matmuhendisi 5 yıl
sade çerçeve gördüm sanki
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DH Misafiri 5 yıl
Ben bu site.I Bu büyük bir okuma için teşekkür etmek istedim bulmak çok memnun oldu! Ben kesinlikle
bunu her biraz zevk ve ben size yayınlamak, yeni şeyler kontrol için sık var. songspk.info/...
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Drakoid 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben bu site.I Bu büyük bir okuma için teşekkür etmek istedim bulmak çok memnun oldu! Ben kesinlikle
bunu her biraz zevk ve ben size yayınlamak, yeni şeyler kontrol için sık var.
songspk.info/...

Sen konuşmak Türkçe?
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EyesOnYou-TR 5 yıl
Nerdeyse 12 inç tablet 7 inç i ekran hala hdmi çıkış yok nasıl sığdıramadınız be kardeşim
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magicool 5 yıl
bu tip ve çerçeveyle gelirse,satmaz

gerçi google ın öyle bir hata yapacagını sanmıyorum
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foz54 5 yıl
Herkesi takıldığı nokta: çerçeve.
Zaten 5inc'e yakın telefon kullanıyoruz artık 7inc tabletler göze küçük gelirken böyle saçma tasarımlar olmuyor yani. Karşında ipad mini gibi bir rakip var biraz örnek alsalar bari
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K.can.tas 5 yıl
olmamış
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makaramasuko 5 yıl
4 gb ram ??
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Fenomenon 5 yıl
6 inclik telefonlara bişey demiyosunuz buna çerçevesi kalın diyosunuz. arkadaşım bu zaten tablet ve zaten küçük ekranlı bir tablet. çerçevesi biraz kalın olsa nolcak, tek elle kullanamıcam diyemi üzülüyosun?? ayrıca ipad'lere bak onlarda da kalın çerçeve var. şimdi diyeceksinki ama onun ekranı büyük 7" değil. bence tam tersi büyük tabletlerde çerçeve küçük olmalı, 7" gibi küçüklerde fazla çerçeve göz çıkarmaz
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teramit 5 yıl
Google donanımlarını apple yada samsung gibi sürüme oynamak için çıkarmıyor.
1-bilmiyor donanım satmasını üretmesini (dünya devlerine kıyasla)
2-referans üretiyor donanım ortaklarına,
3-taşeron çalıştırdığı için fiziksel tasarıma odaklanmıyor, bir alex olamıyor ürünler. Glass bile çok kaba gözüküyor.Halbuki ilk apple ürünleri öylemi çıkar ipod, iphone, ipad cillop gibi çıkış yaptılar.
4-gerçekten donanım satmak istemiyor.istese atom mühendisi bile olabilir ama kasmıyor işte yazılımda kazandığı müşteri caydırmamak için olabilir.
nexus 7 de referans ürün işte yazılım geliştirmek için donanım lazım o yüzden onu yapacak gücü varken yapıyor.Her zamanki alanı yazılıma altlık olarak görüyor donanımı.
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MxFxOx 5 yıl
ucuz tabletler gibi duruyor.
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@CAN@ 5 yıl
Kalın çerçeveye laf atanlar İPad serisini görmemiş sanırım.Üstelik bu cihaz daha prototip.Ama piyasaya böyle çıkması hoş olmaz tabii ki de.
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ercell7 5 yıl
bütün bakanlar benim gibi sadece çerceve görmüş demekki bende bir gariplik yok, böyle bir tablet olmaz...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
herkes çerçeve demiş yazıda protatip diyor son hali değilmiş yani
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