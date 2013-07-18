Yeni Nexus 7 bir videoda ortaya çıktı





Google'ın geçen yıl I/O 2012 konferansında lansmanını yaptığı Nexus 7 modelinin üzerinden yaklaşık bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz bir devam modeli ortaya çıkmadı.





5 milyon civarında bir satış rakamı elde eden ve Asus'un tablet pazarında yüzünün gülmesini sağlayan Nexus 7 modeli ile ilgili bir süredir bazı bilgiler internete sızmaktaydı. Bu hafta modelin prototipine ait olduğu iddia edilen bir video internette paylaşıldı.





İlk Nexus 7 modelinin aksine Google fiyat konusunda sınırları fazla zorlamıyor. Zira güncel bir donanım sunacak olan yeni Nexus 7 daha çok orta-üst seviyeye hitap eder bir model olacak. Bu bakımdan başlangıç fiyatının 230$ olacağı belirtiliyor.





Videoda yer alan prototipin nihai sürümde nasıl bir şekil alacağı bilinmiyor. Son kullanıcıya ulaşmak anlamında henüz son rötuşların yapılmadığı görülen modelin bazı özellikleri de kafalarda soru işareti bırakıyor.





Prototip modelde 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine yer verildiği görülüyor. ABD haberleşme komisyonu FCC onayından geçen modelin özellikleri bu şekildeydi. Ancak Bluetooth onayında cihazda Snapdragon 600 olduğu ortaya çıkmış ve böyle bir beklenti oluşmuştu. Bu bakımdan işlemci konusunda son kararın henüz verilmediği söylenebilir. Bunun dışında cihazda 4GB RAM kullanılmış. Bunun da nihai sürüme yansıyıp yansımayacağı bilinmiyor.





7 inçlik ekranda 1920x1200 piksel çözünürlük olacağı pek çok kaynak tarafından teyit edilmiş durumda. Ayrıca önceki 1.2MP çözünürlükte kameranın yanında arkada da 5MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





Android ekibinin lideri Sundar Pichai'nin 24 Temmuz'da bir etkinlik duyurusu yapması yeni Nexus 7 modelinin tanıtılması ihtimalini artırıyor. Ayrıca bazı perakende zincirleri de şubelere gönderdiği talimatlarda 20 Temmuz'da modelin stoğa gireceğinden bahsediyor.





Yeni Nexus 7 modelinin tam olarak nasıl bir donanım ile geleceği halen aydınlanmadı. Bununla birlikte analizler bu yıl bitene kadar 3 milyon adetlik bir satış beklentisi içerisine girmiş durumda.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HXrcUyCVA6c#action=share