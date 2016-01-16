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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Retro tasarımlı fotoğraf makineleri arasına yakın zaman içerisinde yeni bir model daha geliyor ve Olympus, uzun süredir geliştirdiği PEN-F fotoğraf makinesini duyurmaya hazılanıyor.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Olympus'un geçtiğimiz dönemde bazı bilgileri gelen yeni fotoğraf makinesi PEN-F ilk görselleriyle beraber ortaya çıktı.
Olympus'un 1963-1966 yılında ürettiği orijinal PEN-F''i onurlandırmak için hazırladığı aynı ismili yeni fotoğraf makinesi PEN-F, tasarımsal olarak orijinal versiyon ile önemli benzerlikler taşıyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan model, M4/3 sistem yapısı üzerine kuruluyor ve 20MP çözünürlükte bir sensör taşıyor. 
Ortaya çıkan görsellerden göründüğü kadarıyla bünyesinde yeni geliştirilmiş bir elektronik vizör ve çok ciddi çekim kolaylığı getiren hareketli LCD ekran yer alan yeni Olympus PEN-F, harici kavrama bölümüyle çok daha ergonomik hale getirilebiliyor ve lensleri farklı ihtiyaçlara bağlı olarak değiştirilebiliyor. Şimdilik 14-24 ve 17mm F/1.8 kit lenslerin adı geçiyor.
27 Ocak tarihinde tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen modern Olympus PEN-F, tahminler doğru çıkarsa 1500 Euro'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkacak.
Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı
 

http://www.43rumors.com/ft5-first-image-of-the-new-pen-f/ Yorum Yaz
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eediz 3 yıl
sony a6000 diyorum . 400 euro. Parasının hakkını veriyor.
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FRAPS_TR 3 yıl
Harika bir makine
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BekirHan 3 yıl
Eşşek yükü para istedikleri makineye bir bakın hele. Üzerinde enstantane ayarı yerine bin tane ucube düğme var. Sırf retro akımını kullanıp para koparmaya çalışmak. Şu cihaza 1500 Euro veren akılları sorgulamak lazım...
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Aslanhan. 3 yıl
Fotoğraf işinden neredeyse hiç anlamıyorum. Özelikle 20 aylık kızımın fotoğraflarını ve videolarını çekmek için kullanacağım. İncelemesini izleyince Sony RX100 gibi bir makina işimi fazlasıyla görür diye bir kanı oluştu bende. Rx100 ile Rx100 IV arasında gözle görülür çok fark var mıdır, ikisi arasındaki ciddi fiyat farkını ödemeye değecek kadar. Anlayan arkadaşlar bu konuda ne derler acaba. Şimdiden teşekkür ederim.
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caneycaney 3 yıl
dsrl aynalı ele oturanların tadı başka oluyor o yüzden bu tarzları pek sevmiyorum
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