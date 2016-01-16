Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Olympus'un geçtiğimiz dönemde bazı bilgileri gelen yeni fotoğraf makinesi PEN-F ilk görselleriyle beraber ortaya çıktı.

Olympus'un 1963-1966 yılında ürettiği orijinal PEN-F''i onurlandırmak için hazırladığı aynı ismili yeni fotoğraf makinesi PEN-F, tasarımsal olarak orijinal versiyon ile önemli benzerlikler taşıyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan model, M4/3 sistem yapısı üzerine kuruluyor ve 20MP çözünürlükte bir sensör taşıyor.

Ortaya çıkan görsellerden göründüğü kadarıyla bünyesinde yeni geliştirilmiş bir elektronik vizör ve çok ciddi çekim kolaylığı getiren hareketli LCD ekran yer alan yeni Olympus PEN-F, harici kavrama bölümüyle çok daha ergonomik hale getirilebiliyor ve lensleri farklı ihtiyaçlara bağlı olarak değiştirilebiliyor. Şimdilik 14-24 ve 17mm F/1.8 kit lenslerin adı geçiyor.

27 Ocak tarihinde tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen modern Olympus PEN-F, tahminler doğru çıkarsa 1500 Euro'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkacak.

http://www.43rumors.com/ft5-first-image-of-the-new-pen-f/