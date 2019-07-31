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Yeni Opel Combo'ya 130 beygirlik 1.2 benzinli otomatik takviyesi

Yeni Opel Combo, motor gamına eklenen 130 beygirlik 1.2 turbo üç silindirli motorla birlikte benzinli otomatik seçeneğine de kavuşmuş oldu. Bu versiyonun Avrupa'daki başlangıç fiyatı 27 bin 200 euro.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Opel Combo'ya 130 beygirlik 1.2 benzinli otomatik takviyesi
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Avrupa’da Combo Life adıyla satılan yeni Opel Combo’nun motor seçenekleri güncellendi. İlk etapta yalnızca 110 beygirlik benzinli üniteye sahip yeni Opel Combo, yapılan güncellemeyle birlikte daha güçlü bir benzinli motor seçeneğine kavuştu.

Yeni Opel Combo’nun motor gamına eklenen 1.2 litre turbo üç silindirli motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Start/stop özelliğine sahip olan ve yalnızca 8 ileri otomatik şanzımanla eşlenebilen bu motor 100 km’de ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. CO2 emisyonu kilometre başına 121 gram olarak ölçülen benzinli motor, partikül filtresinin de yardımıyla Euro 6d standartlarını karşılıyor.

130 beygirlik benzinli üniteden güç alan yeni Opel Combo’nun 0-100 km/s hızlanması 12.3 saniye sürüyor ve araç maksimum 186 km/s hıza çıkabiliyor. Yeni benzinli üniteye sahip Opel Combo’nun Edition donanım seviyesiyle birlikte 27 bin 200 euro başlangıç fiyatına sahip olduğu açıklandı. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte bel desteğine sahip 6 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğunun da standart özellikler arasında dahil edildiği belirtildi.

Yeni Opel Combo ülkemizde yalnızca 1.5 dizel seçeneği ve Enjoy, Excellence ve Ultimate donanım seviyeleriyle satılıyor. Yeni Opel Combo’nun Türkiye’deki başlangıç fiyatı Temmuz’a özel kampanya dahilinde 121 bin 950 TL.


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DH Misafiri 3 sa. en beğenilen
Avrupa'da 27 bin 200 birime satışa çıkan araç "cennet" ülkemde 121 bin 950 birime satılıyor :)
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nikony 1 sa.
Avrupada satar, Türkiyede ticari=dizel.
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DH Misafiri 3 sa. en beğenilen
Avrupa'da 27 bin 200 birime satışa çıkan araç "cennet" ülkemde 121 bin 950 birime satılıyor :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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matador_mirkhan 2 sa. DH Misafiri
Yinede ucuza satılıyormuş hocam. Direk 27000euro tl ye cevirsen şu satış rakamından pahalıya geliyor ki daha ötv kdv vs vs var onlara rağmen ucuz ama birim olarak dersen evet haklısın ama yapılabilecek ne var?!
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