n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor

Tam Boyutta Gör



Türkiye’nin önde gelen online alışveriş sitelerinden biri olan n11.com, elektronikten giyim ve kozmetiğe kadar pek çok ürünün yer aldığı kategorilerine bir yenisini ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz’dan itibaren n11.com üzerinden ikinci el araç satışına başlanacak.

n11.com’da listelenen ikinci el araçlara ait detaylı ekspertiz raporlarına ve tramer kayıt bilgilerini görüntülemek mümkün olacak. Kampanyanın detaylarına bakılacak olursa söz konusu raporlar TÜV SÜD D-Expert imzalı olacak. Ayrıca n11.com’dan ikinci el araç satın alan kişi devir işlemleriyle uğraşmayacak. Devir teslim işlemleri aracı satın alan kişinin adına n11.com tarafından gerçekleştirilecek.

İkinci elde ödeme koruma sistemi

n11.com’un ikinci el araç satışında dikkat çeken bir diğer detay da ‘ödeme koruma sistemi’. Buna göre, online olarak satın alınan araca ödenen tutar hemen satıcının hesabına geçmeyecek. Noterde satış devir işlemleri yapılana kadar n11.com’da kalacak. Böylece site üzerinden yapılabilecek dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmiş olacak. n11.com’dan ikinci el araç satın alanlar sigortaladım.com üzerinden yüzde 30’a varan kasko indiriminden faydalanabilecek.

500 TL indirim kuponu

Son olarak, n11.com’dan otomobil satın alan kişiler 500 TL indirim kuponu kazanacak. Bu kuponlar Otomotiv kategorisinden yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek. Kazanılan kuponların geçerliliği 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Site üzerinde hangi ilanların listeleneceği henüz belli değil. Fakat n11’in Doğuş Grubu’na ait olduğu ve bu grubun halihazırda DOD adında ikinci el araç satış hizmetine sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla en azından ilk etapta DOD’dan seçilen araçların n11.com’da listelenmesi muhtemel görünüyor.

https://www.n11.com/promosyon/ikinci-el-arac-satisi-0-km-arac-alir-gibi-n11com-1175270