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n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş sitelerinden n11.com, 31 Temmuz'dan itibaren ikinci el araç satışına başlayacaklarını duyurdu. Bunun yanı sıra pek çok fırsat da n11.com üyelerini bekliyor.
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor
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Türkiye’nin önde gelen online alışveriş sitelerinden biri olan n11.com, elektronikten giyim ve kozmetiğe kadar pek çok ürünün yer aldığı kategorilerine bir yenisini ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz’dan itibaren n11.com üzerinden ikinci el araç satışına başlanacak.

n11.com’da listelenen ikinci el araçlara ait detaylı ekspertiz raporlarına ve tramer kayıt bilgilerini görüntülemek mümkün olacak. Kampanyanın detaylarına bakılacak olursa söz konusu raporlar TÜV SÜD D-Expert imzalı olacak. Ayrıca n11.com’dan ikinci el araç satın alan kişi devir işlemleriyle uğraşmayacak. Devir teslim işlemleri aracı satın alan kişinin adına n11.com tarafından gerçekleştirilecek.

İkinci elde ödeme koruma sistemi

n11.com’un ikinci el araç satışında dikkat çeken bir diğer detay da ‘ödeme koruma sistemi’. Buna göre, online olarak satın alınan araca ödenen tutar hemen satıcının hesabına geçmeyecek. Noterde satış devir işlemleri yapılana kadar n11.com’da kalacak. Böylece site üzerinden yapılabilecek dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmiş olacak. n11.com’dan ikinci el araç satın alanlar sigortaladım.com üzerinden yüzde 30’a varan kasko indiriminden faydalanabilecek.

500 TL indirim kuponu

Son olarak, n11.com’dan otomobil satın alan kişiler 500 TL indirim kuponu kazanacak. Bu kuponlar Otomotiv kategorisinden yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek. Kazanılan kuponların geçerliliği 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Site üzerinde hangi ilanların listeleneceği henüz belli değil. Fakat n11’in Doğuş Grubu’na ait olduğu ve bu grubun halihazırda DOD adında ikinci el araç satış hizmetine sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla en azından ilk etapta DOD’dan seçilen araçların n11.com’da listelenmesi muhtemel görünüyor.


https://www.n11.com/promosyon/ikinci-el-arac-satisi-0-km-arac-alir-gibi-n11com-1175270 Yorum Yaz
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glory34 46 dk. en beğenilen
Tüm büyük e-Ticaret siteleri hem araç hem de emlak satışına başlayıp Sahibinden.com adlı tekele darbe vurmalıdır. O kadar şımardı ki Sahibinden, tüm diğer siteler haddini bildirmek için beraber bile altyapı kurabilirler.
Tüm büyük e-Ticaret siteleri hem araç hem de emlak satışına başlayıp Sahibinden.com adlı tekele darbe vurmalıdır. O kadar şımardı ki Sahibinden, tüm diğer site...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Akbaba89 19 sn.
Bizim millet satıcıya ulaşır N11 komisyonunu devreden çıkartıp daha uyguna satın alır
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mahmut716 7 dk.
bu tarz oluşumlar çok, sahibinden'e sekte vuramaz malesef. arabam.com bile daha piyasaya yerleşemedi malesef.
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ŞAKACI 13 dk.
yani n11 in direk 2. el arabaları satın alıp satacağını düşünmüyorum. büyük ihtimal galericiler ile anlaşıp o şekilde çalışacak, ama işte bizim gibi son kullanıcının araçlarınıda satacakmı yoksa sadece galeri yada benzeri firmalar ile anlaşıp onların araçlarınımı satacak?
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mikropzoft 14 dk.
Sahibindenden daha fazla komisyon alır hiç sevinmeyin
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mhmtguzel12 17 dk. yeni yorumcu
n11 e çok güvenmiyorum ama bakalım nasıl olacak
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blue_brownie 20 dk.
Ne olursa olsun yorum bölümü olsun. Sahibinden bu yorum olayını yapmadığı için dolandırıcı kaynıyor. Ben bir ilana bakmışsam araç hakkında gerçekleri öğrenmiş ve biliyorsam diğer alıcılara da bunu ispatıyla göstermeliyim. A
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ongunbey 22 dk.
Rekabet iyidir, dur bakalım fiyatlar nasıl olacak, bekleyip görelim.
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ŞAKACI 23 dk.
ve en önemlisi kargo ücretsiz mi :)
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olağan_şüpheli 25 dk.
ne kadar komisyon alacak peki ?
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muratoloji64 30 dk.
Pek guvenemedim acikcası
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