Yeni Opel Combo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Yenilenen Opel Combo, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Bir ilk: Combo sınıfında Intelli-Lux LED Matrix Farlar
- Yeni Opel Combo Elektrik: Daha uzun sürüş menzili
- Daha güvenli manevra
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Yenilenen Opel Combo, özellikleriyle neler sunuyor❓
Opel’in güncel binek otomobillerinden tanıdığımız karakteristik Opel Vizör ön panel sayesinde yeni Opel Combo hemen fark ediliyor. Aracın ön cephesi boyunca uzanan Opel Vizör, imza niteliğindeki şimşek logosunu ön aydınlatma sistemiyle bütünleştiriyor. Bunlara ek olarak yeni Combo Elektrik, daha uzun bir sürüş menzili sunuyor. Elektrikli versiyonun yanında, yeni Opel Combo aynı zamanda dizel motor ve manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor. İhtiyaca uygun şekilde tasarlanan yeni Combo, kombi ve panelvan seçenekleriyle sipariş edilebilecek.
Bir ilk: Combo sınıfında Intelli-Lux LED Matrix Farlar
Yeni Combo, sadece göz almayan uyarlanabilir Intelli-Lux LED Matrix Farlar ile donatılan ilk Opel hafif ticari aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfında bu teknolojiye sahip ilk modeli olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Combo, kentsel alanların dışına çıkılan yolculuklarda, toplam 14 LED hücreye sahip matrix farlarını otomatik olarak uzun fara geçirerek, ışık huzmesinin uzunluğunu ve dağılımını sürekli olarak ayarlıyor.
Sistem, öndeki bir otomobilin farlarını algıladığında, LED’ler tek tek otomobili uzun far huzmesinden kesmek ve diğer sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek üzere kapanıyor. Sistem, diğer araçlardan herhangi bir ışık kaynağı algılamadığında LED’ler otomatik olarak tekrar açılıyor.
Yeni Opel Combo Elektrik: Daha uzun sürüş menzili
Yeni nesil elektromotor 100 kW/136 HP güç ve 270 Nm tork sağlarken yeni Combo Elektrik’i, 130 km/s maksimum hıza ulaştırabiliyor. Standart 7,4 kW entegre şarj cihazı ile batarya, 100 kW halka açık şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa bir sürede, kapasitesinin yüzde 80’ine kadar şarj edilebiliyor.
Yeni Opel Combo Elektrik, güçlü yapısıyla ağır yükleri taşıma ve çekme becerisini sürdürüyor. Yeni Combo Cargo’da önceki modeldekine benzer, içten yanmalı motorlu kardeşleriyle aynı, 4.4 metreküpe kadar, sınıfının en iyi depolama alanını sunmaya devam ederken, 780 kg taşıma kapasitesi ve 750 kg çekme kapasitesi de sınıfının en iyisi olmayı sürdürüyor.
Sürüş deneyimini daha da iyileştirmek üzere Combo’nun kokpiti ve ergonomisi, kullanıcı dostu olacak şekilde optimize edildi. 10 inçlik renkli dokunmatik ekranlara sahip yeni bilgi-eğlence sistemleri, Opel hafif ticari araç serisinde ilk kez, gelişmiş grafik, multimedya ve bilgisayarla görüş becerileri sağlayan Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu’nu kullanıyor. Bu multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto’yu da destekliyor.
Daha güvenli manevra
Yolcuları ve diğer yol kullanıcılarını koruma söz konusu olduğunda yeni Opel Combo, sınıfının lideri olmaya devam ediyor. Yeni Opel Combo Life’ta arka, ön ve yan park sensörleri yanında, kör nokta uyarı sistemi ve yüksek çözünürlüklü 180° panoramik geri görüş kamerası bulunuyor.
Hız sabitleyici, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi de dâhil olmak üzere çoğu standart, 18 adede kadar Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) içeren, kapsamlı ürün yelpazesi, ek güvenlik sağlıyor.
Gelişmiş teknolojisi, ferah kabini ve ağır yükleri taşıma kapasitesiyle yeni Opel Combo, yetenekli bir kompakt van olarak pazardaki profesyoneller için son derece cazip bir seçim. İşlevsellikten ödün vermeyen, tamamen yeni elektrikli versiyon, içten yanmalı motora sahip kardeşlerinin güçlü yanlarını, hem banliyö hem de kentsel alanlarda, emisyonsuz çalışma becerisiyle birleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.