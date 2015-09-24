Yeni Samsung Gear VR duyuruldu

Samsung'un ekran olarak bünyesine yerleştirilen akıllı telefonları kullanan sanal gerçeklik başlığı Gear VR, Los Angeles merkezli düzenlenen "Oculus Connect 2" geliştirici konferansı kapsamında yenilendi.

Konferans kapsamında Samsung Mobile bölüm başkanı Peter Koo tarafından tanıtılan yeni Gear VR, tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça benziyor. Oculus VR'ın katkılarıyla geliştirilen ve Samsung'un 2015 model bütün telefonlarıyla aktif olarak sanal gerçeklik deneyimi sunabilen başlık, en önemli farkını ise fiyat tarafından ortaya koyuyor. Orijinal Gear VR'ın 199$ fiyatı bulunurken, yeni Gear VR ise 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve böylece çok daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.

Yerine geldiği modelden %22 daha hafif olmasıyla uzun kullanımlar için önemli bir avantaj elde eden yeni Samsung Gear VR, Koo'nun verdiği bilgiye göre daha konforlu bir gövdeyle geliyor ve çok fazla bilgi verilmemiş olsa da kontrol amaçlı dokunmatik panelin de yenilendiği belirtiliyor.

Yeni Samsung Gear VR, Kasım ayında resmi olarak satışa çıkacak.