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Yeni Samsung Gear VR duyuruldu

3 yıl
3,2b
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7
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Samsung Gear VR duyuruldu
 
Samsung'un ekran olarak bünyesine yerleştirilen akıllı telefonları kullanan sanal gerçeklik başlığı Gear VR, Los Angeles merkezli düzenlenen "Oculus Connect 2" geliştirici konferansı kapsamında yenilendi.
Konferans kapsamında Samsung Mobile bölüm başkanı Peter Koo tarafından tanıtılan yeni Gear VR, tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça benziyor. Oculus VR'ın katkılarıyla geliştirilen ve Samsung'un 2015 model bütün telefonlarıyla aktif olarak sanal gerçeklik deneyimi sunabilen başlık, en önemli farkını ise fiyat tarafından ortaya koyuyor. Orijinal Gear VR'ın 199$ fiyatı bulunurken, yeni Gear VR ise 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve böylece çok daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.
Yerine geldiği modelden %22 daha hafif olmasıyla uzun kullanımlar için önemli bir avantaj elde eden yeni Samsung Gear VR, Koo'nun verdiği bilgiye göre daha konforlu bir gövdeyle geliyor ve çok fazla bilgi verilmemiş olsa da kontrol amaçlı dokunmatik panelin de yenilendiği belirtiliyor.
Yeni Samsung Gear VR, Kasım ayında resmi olarak satışa çıkacak. 

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simbolmina 3 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem
100 dolara bu ürün bence gayet iyi olmuş ama tr de ne olur bilinmez(100x3=300 + vergiler eder bu en aşşa 500) Gözünü Sevdiğim Ülkem :( :(

Telefon hariç çoğu elektronik urun direk döviz kuru çevirisine yakın fiyattan geliyor. Kimi zaman da daha ucuza bulunuyor. Lütfen ezberden sallamayalim.
kadirirdem100 dolara bu ürün bence gayet iyi olmuş ama tr de ne olur bilinmez(100x3=300 + vergiler eder bu en aşşa 500) Gözünü Sevdiğim Ülkem...
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qwerty38 3 yıl
Arkadaslar kullanan varmi urunu acaba?samsung galaxy s6 edge plusa oluyormu acaba
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irish 3 yıl
Geçen bi yerde denedim.
Film yüklü idi.
Biraz baktım ama izlenecek gibi değil.
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kadirirdem 3 yıl
100 dolara bu ürün bence gayet iyi olmuş ama tr de ne olur bilinmez(100x3=300 + vergiler eder bu en aşşa 500) Gözünü Sevdiğim Ülkem :( :(
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simbolmina 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
100 dolara bu ürün bence gayet iyi olmuş ama tr de ne olur bilinmez(100x3=300 + vergiler eder bu en aşşa 500) Gözünü Sevdiğim Ülkem :( :(

Telefon hariç çoğu elektronik urun direk döviz kuru çevirisine yakın fiyattan geliyor. Kimi zaman da daha ucuza bulunuyor. Lütfen ezberden sallamayalim.
1 Yanıt Yanıtla +4
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