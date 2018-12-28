Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor

Japon üretici Suzuki önümüzdeki ay düzenlenecek Tokyo Otomobil Fuarı'nda iki yeni konsept tanıtacak. 2019 Suzuki Jimny üzerine geliştirilen bu konseptlerden biri pickup versiyonu olacak.
4 ay
7,8b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de de satışa sunulan yeni Suzuki Jimny, ortaya çıktığından bu yana tuning şirketlerinin gözde modellerinden biri oldu. Öyle ki küçük arazi canavarını Mercedes G-Class’a çeviren gövde kitleri bile ortaya çıktı. Şimdi sıra Suzuki’nin kendisine geldi. Japon üretici, önümüzdeki ay düzenlenecek Tokyo Otomobil Fuarı’nda yeni Jimny’i baz alan iki yeni konsept tanıtacak.

Suzuki tarafından fuarda sergilenecek konseptlerden birinin adı Jimny Survive. Adından da anlaşılabileceği üzere zorlu arazi koşullarıyla başa çıkmak için geliştirilen konsept Jimny’nin Japonya’da satılan versiyonunu baz alacak. Dolayısıyla aracın kaputunun altında 0.66 litrelik üç silindirli turbo motor bulunacak.

Jimny Survive’ı orijinal modelden ayıran detaylar arasında far koruma kafesi, vinç ve çekme kancasına ev sahipliği yapan çelik ön tampon, çelik takla kafesi, çıkarılan arka cam, ve arazi lastikleriyle çevrili siyah jantlar bulunuyor. Unutmadan söyleyelim, bu versiyondaki üç silindirli motor 63 beygir güç üretiyor.

Jimny pickup global versiyonu baz alıyor 

Tokyo Otomobil Fuarı’nda sergilenecek konseptlerin ikinci ve daha ilginç olanı ise Jimny Sierra Pickup Style adındaki bu şirin pickup. Jimny’nin global pazarda satılan geniş gövdeli versiyonu Jimny Sierra’yı baz alan araçta 1.5 litrelik dört silindirli motor bulunuyor. Jimny pickup, yanlardaki retro görünüm sağlayan ahşap panelleriyle oldukça farklı görünüyor.

Yeni Suzuki Jimny’i baz alan pickup’ın tasarımında farların bulunduğu ön panel de gövde rengine dahil edilmiş. Sis farlarına ve çekme kancalarına ev sahipliği yapan tampon, geniş plastik dodikler ve tavandaki LED aydınlatmalar araca arazi havası katmış. Arkadaki kasanın boyutları ise henüz belli değil.

Pek çok farklı konseptle karşılaşacağımız 2019 Tokyo Otomobil Fuarı 11 Ocak’ta kapılarını açacak. Bu tarih itibariyle araçlar resmi olarak tanıtıldığında siz değerli okurlarımıza tüm detayları aktarmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
showstopper41 4 ay
Benzinli motorun kışın çok soğukta "cold start" haricinde dizele avantajını pek göremiyorum. Şu araca 4 silindirli bir dizel niye koymazlar anlamıyorum. Keşif gezisine tek araç gideceğim, arabanın etrafında ateş yakacağım ama araç benzinli!. İnsanı tedirgin ediyor. Arazi aracında yakıt parlayıcı olmamalı. Blok ısıtıcılı bir dizel motor en iyisi, benzinli motordan her türlü üstündür. Kışın Erzurum'da, Ardahan'da bile çalışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anadolu 4 ay
Jimny mevcut hali ile bile ucuz değil. Bundan hiç ümidim yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talharo123 4 ay
Bence cok tatli olmus :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fox913 4 ay
Bence bu araç dünya genelinde satarsa efsane olur.
satamazsa 30-40 seneye koleksiyon değeri taşır ama her türlü takipçisi olur özellikle pickup versiyonunun.
markalar a sınıftan d'ye aynı yüzü kullanırken Suzuki ürün gamına Jimny'nin bu versiyonlarını ekleme cesareti göstermiş, tebrik etmek lazım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akula06 4 ay
akdeniz ve ege de kaliteli zengin turistlerin geldiği dönemlerde olsa güzel kiralama aracı olur. onun dışında cacık olmaz bizim burda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 4 ay
Alınırsa son sahibi olunur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elcas 4 ay
ucube filminde kullanılacak bir araç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Viano2157 4 ay
Valla fiyatı uygun olursa düşünülür.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 4 ay
Bak bu güzel olmuş, ön ve arka lastikler nerede ise aracın önü ile arkasına yerleştirilmiş bu da arazi şartlarında iyi bir manevra kabiliyeti sağlamış olur, Range Rover Evoque 'nin bu alanda liderliğine güzel bir cevap olacaktır ve çok şirin güzel tasarıma sahip fiyatıda uygun olursa iyi bir satış grafiği yakalayıp piyasada isim yapar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Bu bildiğin çakma Mercedes "G" olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7804 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2019 suzuki jimny, suzuki jimny pickup ve
5 etiket daha tokyo otomobil fuarı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda 4 ay Meizu A20 ne kadar iyi ?| BİM'de 100TL'ye satılan kablosuz hoparlör 4 ay Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Karakomik Filmler' için fragman yayınlandı 4 ay SOMA, GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı 4 ay Xiaomi'nin Ülkemizdeki 2. Yetkili Mi Store Mağazasını Gezdik 4 ay Eski Apple yöneticisi iPad Pro bükülmeleri konusunda firmanın tavrını eleştirdi 4 ay Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek 4 ay Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında 4 ay LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor 4 ay Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk? 4 ay Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik 4 ay Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor 4 ay Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak 4 ay Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 4 ay Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği 4 ay Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor Sonraki EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak 4 ay Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz 4 ay Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı 4 ay Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti 4 ay Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak 4 ay Epic Games yılı 3 milyar dolar ile kapatıyor 4 ay GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada 4 ay Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek 4 ay Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW 4 ay Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı 4 ay Instagram akışına yeni tasarım geliyor 4 ay Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın 4 ay Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor 4 ay Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı 4 ay Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak 4 ay Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? 4 ay MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece 4 ay Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim