Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor

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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de de satışa sunulan yeni Suzuki Jimny, ortaya çıktığından bu yana tuning şirketlerinin gözde modellerinden biri oldu. Öyle ki küçük arazi canavarını Mercedes G-Class’a çeviren gövde kitleri bile ortaya çıktı. Şimdi sıra Suzuki’nin kendisine geldi. Japon üretici, önümüzdeki ay düzenlenecek Tokyo Otomobil Fuarı’nda yeni Jimny’i baz alan iki yeni konsept tanıtacak.

Suzuki tarafından fuarda sergilenecek konseptlerden birinin adı Jimny Survive. Adından da anlaşılabileceği üzere zorlu arazi koşullarıyla başa çıkmak için geliştirilen konsept Jimny’nin Japonya’da satılan versiyonunu baz alacak. Dolayısıyla aracın kaputunun altında 0.66 litrelik üç silindirli turbo motor bulunacak.

Jimny Survive’ı orijinal modelden ayıran detaylar arasında far koruma kafesi, vinç ve çekme kancasına ev sahipliği yapan çelik ön tampon, çelik takla kafesi, çıkarılan arka cam, ve arazi lastikleriyle çevrili siyah jantlar bulunuyor. Unutmadan söyleyelim, bu versiyondaki üç silindirli motor 63 beygir güç üretiyor.

Jimny pickup global versiyonu baz alıyor

Tokyo Otomobil Fuarı’nda sergilenecek konseptlerin ikinci ve daha ilginç olanı ise Jimny Sierra Pickup Style adındaki bu şirin pickup. Jimny’nin global pazarda satılan geniş gövdeli versiyonu Jimny Sierra’yı baz alan araçta 1.5 litrelik dört silindirli motor bulunuyor. Jimny pickup, yanlardaki retro görünüm sağlayan ahşap panelleriyle oldukça farklı görünüyor.

Yeni Suzuki Jimny’i baz alan pickup’ın tasarımında farların bulunduğu ön panel de gövde rengine dahil edilmiş. Sis farlarına ve çekme kancalarına ev sahipliği yapan tampon, geniş plastik dodikler ve tavandaki LED aydınlatmalar araca arazi havası katmış. Arkadaki kasanın boyutları ise henüz belli değil.

Pek çok farklı konseptle karşılaşacağımız 2019 Tokyo Otomobil Fuarı 11 Ocak’ta kapılarını açacak. Bu tarih itibariyle araçlar resmi olarak tanıtıldığında siz değerli okurlarımıza tüm detayları aktarmaya devam edeceğiz.