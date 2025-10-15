Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mazda, "sürüş keyfini geleceğe taşıyan" bir konsept otomobil tanıtacak

    Mazda, Tokyo Otomobil Fuarı’nda yenilenebilir yakıtla çalışan yeni otomobil konseptini tanıtacak. Marka, “sürüş keyfi ve sürdürülebilir geleceğin buluşması” vizyonunu öne çıkarıyor.

    Mazda, 'sürüş keyfini geleceğe taşıyan' bir konsept tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Mazda, Tokyo Otomobil Fuarı'nda yenilenebilir yakıtlarla çalışabilecek yeni bir otomobil konsepti tanıtacak. Japon üretici, söz konusu konsepte ilişkin ipucu görseli paylaştı. Resmi ipucu görseli çok fazla ipucu vermese de aracın eğimli tavan çizgisine sahip dört kapılı bir coupe olduğunu gösteriyor.

    Mazda, bu konseptin markanın “sürüş keyfi ile sürdürülebilir geleceğin düellosu” ifadesi eşliğinde gelecekte de heyecan verici ve sürdürülebilir sürücü otomobilleri üretme vizyonunu göstereceğini söylüyor. Bu kapsamda "sürdürülebilir" ifadesi doğrudan elektrikli güç aktarma sistemini akıllara getirebilir ancak sentetik yakıtlarla çalışan bir içten yanmalı motor ihtimali de yüksek.

    Mazda, MX-5 gibi hafif spor otomobiller üretme geleneği sayesinde bataryalı elektrikli araçlara alternatif olarak yenilenebilir yakıtların en büyük savunucularından biri hâline geldi. Mevcut batarya teknolojileri göz önüne alındığında, bu tür modelleri elektrikli hale getirmek önemli bir ağırlık artışı yaratacağı için büyük bir mühendislik zorluğu oluşturuyor.

    Öten yandan, geçtiğimiz yıl Mazda, Toyota ve Subaru ile birlikte Toyota CEO’su Koji Sato’nun “dostane bir rekabet” olarak tanımladığı bir motor geliştirme projesinde ortaklık kurdu. Bu projenin amacı, içten yanmalı motor teknolojisini karbon nötr yakıtlarla uyumlu hale getirmek. 

    Yeni konsept ile ilgili tüm detaylar fuarın ilk gününde belli olacak. Yeni CX-5 de ayrıca fuarda sergilenecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    halkbank kredi kartı kapatma sinyal rölesi arızası nasıl anlaşilir ayak kırık kedi evde tedavisi benzinli araç ilk çalıştırmada titreme fayans üzerine fayans döşeme yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum