Mazda, "sürüş keyfini geleceğe taşıyan" bir konsept otomobil tanıtacak

Tam Boyutta Gör Mazda, Tokyo Otomobil Fuarı'nda yenilenebilir yakıtlarla çalışabilecek yeni bir otomobil konsepti tanıtacak. Japon üretici, söz konusu konsepte ilişkin ipucu görseli paylaştı. Resmi ipucu görseli çok fazla ipucu vermese de aracın eğimli tavan çizgisine sahip dört kapılı bir coupe olduğunu gösteriyor.

Mazda, bu konseptin markanın “sürüş keyfi ile sürdürülebilir geleceğin düellosu” ifadesi eşliğinde gelecekte de heyecan verici ve sürdürülebilir sürücü otomobilleri üretme vizyonunu göstereceğini söylüyor. Bu kapsamda "sürdürülebilir" ifadesi doğrudan elektrikli güç aktarma sistemini akıllara getirebilir ancak sentetik yakıtlarla çalışan bir içten yanmalı motor ihtimali de yüksek.

Mazda, MX-5 gibi hafif spor otomobiller üretme geleneği sayesinde bataryalı elektrikli araçlara alternatif olarak yenilenebilir yakıtların en büyük savunucularından biri hâline geldi. Mevcut batarya teknolojileri göz önüne alındığında, bu tür modelleri elektrikli hale getirmek önemli bir ağırlık artışı yaratacağı için büyük bir mühendislik zorluğu oluşturuyor.

Öten yandan, geçtiğimiz yıl Mazda, Toyota ve Subaru ile birlikte Toyota CEO’su Koji Sato’nun “dostane bir rekabet” olarak tanımladığı bir motor geliştirme projesinde ortaklık kurdu. Bu projenin amacı, içten yanmalı motor teknolojisini karbon nötr yakıtlarla uyumlu hale getirmek.

Yeni konsept ile ilgili tüm detaylar fuarın ilk gününde belli olacak. Yeni CX-5 de ayrıca fuarda sergilenecek.

