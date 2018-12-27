Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar

Ön yüzüne bakıldığında Honda Urban EV modelini anımsatan ORA R1, bu yılın başlarında görücüye çıkarılan konsept araç baz alınarak geliştirilmiş. Çinli şirket tarafından verilen bilgilere göre 33 kWh batarya paketine sahip olan araç tek şarjla 312 km yol kat edebiliyor. Üreticinin bu değeri NEDC’ye göre verdiğini düşünürsek, gerçek dünya koşullarında menzilin 245 km civarında olmasını bekleyebiliriz.
ORA R1'in fiyatı 8 bin 600 dolar
Kabin tarafında sade bir tasarım anlayışına sahip ORA R1’de bilgi-eğlence görevini konsolun merkezindeki dokunmatik ekran üstlenmiş. 35 kW’lık küçük bir elektrik motoruna sahip otomobilin 100 km/s civarında maksimum hız değerine sahip olması bekleniyor. ORA R1’in teknik değerleri pek de tatmin edici olmayabilir. Ancak aracı asıl öne çıkaran nokta fiyatı. Zira ORA R1’in fiyatı bölgeden bölgeye değişen teşviklere göre 8 bin 600 dolar ile 11 bin 293 dolar arasında değişiyor.
ORA R1’i bugün satışa sunan Great Wall Motor, aracın tamamına 3 yıl veya 120 bin km garanti verirken, temel bileşenlerine de 8 yıl veya 150 bin km garanti veriyor. Şimdilik yalnızca Çin’de satılan bu küçük ve uygun fiyatlı elektrikli aracın ilerleyen zamanlarda dünya çapında satışa sunulması hedefleniyor.
https://electrek.co/2018/12/27/great-wall-motor-ora-r1-all-electric-urban-car/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şahsen 30 bin lira olsa alır binerim 2. Araba olarak durur. Günde 100 km bir şarj yetecek zaten. Sabuncu elinden aşağı saldım mi zaten yüzde 10 geri alırım :D
Şaka maka olsa alırım. Lakin elektrikli arabaya bile vergi getirdi birileri....hadi teslaya getir getireceksin de 100 bg altı halk sınıfı bari binsin
Hergün 10km yolum var gidiş dönüş. Tek şarj 1 ay yetiyor bana :)
tabi dolar aynı kalırsa.
Gerçi şimdi az ürün için çok TL harcıyoruz dolar düşük olsa çokça ürün için aynı TL yi harcadık en azından sayıca fazla ithal ürün alırdık.
Artık gözüme daha bir güzel gelmeye başladı bu yazı
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