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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden Great Wall Motor'un kurduğu elektrikli araç markası ORA, küçük elektrikli otomobili R1'i satışa sundu. 250 km menzili bulunan aracın fiyatı 8,600 dolar.
4 ay
26,1b
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18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar
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Küçük elektrikli otomobillerin hayli popüler olduğu Çin’de her geçen gün yeni bir model ortaya çıkıyor. Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden Great Wall Motor tarafından kurulan elektrikli araç markası ORA, şehir içi kullanıma odaklı küçük modeli ORA R1’i satışa sundu.

Ön yüzüne bakıldığında Honda Urban EV modelini anımsatan ORA R1, bu yılın başlarında görücüye çıkarılan konsept araç baz alınarak geliştirilmiş. Çinli şirket tarafından verilen bilgilere göre 33 kWh batarya paketine sahip olan araç tek şarjla 312 km yol kat edebiliyor. Üreticinin bu değeri NEDC’ye göre verdiğini düşünürsek, gerçek dünya koşullarında menzilin 245 km civarında olmasını bekleyebiliriz.

ORA R1'in fiyatı 8 bin 600 dolar 

Kabin tarafında sade bir tasarım anlayışına sahip ORA R1’de bilgi-eğlence görevini konsolun merkezindeki dokunmatik ekran üstlenmiş. 35 kW’lık küçük bir elektrik motoruna sahip otomobilin 100 km/s civarında maksimum hız değerine sahip olması bekleniyor. ORA R1’in teknik değerleri pek de tatmin edici olmayabilir. Ancak aracı asıl öne çıkaran nokta fiyatı. Zira ORA R1’in fiyatı bölgeden bölgeye değişen teşviklere göre 8 bin 600 dolar ile 11 bin 293 dolar arasında değişiyor.

ORA R1’i bugün satışa sunan Great Wall Motor, aracın tamamına 3 yıl veya 120 bin km garanti verirken, temel bileşenlerine de 8 yıl veya 150 bin km garanti veriyor. Şimdilik yalnızca Çin’de satılan bu küçük ve uygun fiyatlı elektrikli aracın ilerleyen zamanlarda dünya çapında satışa sunulması hedefleniyor.


https://electrek.co/2018/12/27/great-wall-motor-ora-r1-all-electric-urban-car/ Yorum Yaz
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elcas 4 ay en beğenilen
aferin adamlara. yılda 1 kere uzun yol gidiyorum. tam benlik. 100km gayet yeterli bir hız.
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12 Angry Men 4 ay
Türkiye ye gelse fiyatı 86,600 tl olur.
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denizbay1 4 ay
Bazıları haklı olarak Made In China yazısına atıfla hem küçümsüyor ve hem de korkularını dile getiriyorlar fakat maalesef kazın ayağı böyle değil arkadaşlar. Bir çok büyük markanın kaliteli ürünleri burada üretilmektedir zira. Peki, olay ne? Olay, özellikle Türkiye'deki sansar şirketler de. Evet, doğru okuyorsunuz. Nasıl yani? Çindeki bu fabrikalar sırasıyla A-B-C-D-E... skalasıyla kalite ürünler üretirler. Müşteri kendilerine A kalite ürün siparişi verirse A, D kalite siparişi verirse de D kalite üretiyorlar. Özetle, özellikle ülkemizdeki şirketler bu adamlara kalitesi düşük ürün siparişi veriyorlar arkadaşlar. C çok nadir olmakla birlikte genellikle sıralama da D kalitesindeki ürünleri kullanıyoruz... Durum maalesef bundan ibaret. Yani Çinli üreticiler de değil, sorun bizdeki çakallar da.
Bazıları haklı olarak Made In China yazısına atıfla hem küçümsüyor ve hem de korkularını dile getiriyorlar fakat maalesef kazın ayağı böyle değil arkadaşlar. Bi...
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Emin KOÇ 4 ay
tam şehir içi işe git-gel aracı hafta sonları hafif uzaklara bile gidebilirsin ve bu fiyata gayet güzel olmuş
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fatihburak95 4 ay
Manisa'da oturup İzmir'de çalışan çok kişi var. Veya Ege üniversitesinde okuyan...
Şahsen 30 bin lira olsa alır binerim 2. Araba olarak durur. Günde 100 km bir şarj yetecek zaten. Sabuncu elinden aşağı saldım mi zaten yüzde 10 geri alırım :D
Şaka maka olsa alırım. Lakin elektrikli arabaya bile vergi getirdi birileri....hadi teslaya getir getireceksin de 100 bg altı halk sınıfı bari binsin
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arfcmr 4 ay
tam işten eve evden işe gidecek araba olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +1
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kreat 4 ay arfcmr
arfcmr
tam işten eve evden işe gidecek araba olmuş.

Hergün 10km yolum var gidiş dönüş. Tek şarj 1 ay yetiyor bana :)
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homebird 4 ay
Güzel ve işe yarar bir araç ama kaza yapmayacaksan...
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DH Misafiri 4 ay
kardeş bu elektrikli araç fosil yakıt değil..
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balcis 4 ay
en düşük orandan ötv kdv hesapladım en baz versiyonu 70580tl oluyor.
tabi dolar aynı kalırsa.
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denizbay1 4 ay
Bazıları haklı olarak Made In China yazısına atıfla hem küçümsüyor ve hem de korkularını dile getiriyorlar fakat maalesef kazın ayağı böyle değil arkadaşlar. Bir çok büyük markanın kaliteli ürünleri burada üretilmektedir zira. Peki, olay ne? Olay, özellikle Türkiye'deki sansar şirketler de. Evet, doğru okuyorsunuz. Nasıl yani? Çindeki bu fabrikalar sırasıyla A-B-C-D-E... skalasıyla kalite ürünler üretirler. Müşteri kendilerine A kalite ürün siparişi verirse A, D kalite siparişi verirse de D kalite üretiyorlar. Özetle, özellikle ülkemizdeki şirketler bu adamlara kalitesi düşük ürün siparişi veriyorlar arkadaşlar. C çok nadir olmakla birlikte genellikle sıralama da D kalitesindeki ürünleri kullanıyoruz... Durum maalesef bundan ibaret. Yani Çinli üreticiler de değil, sorun bizdeki çakallar da.
Yanıtla +14
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elcas 4 ay en beğenilen
aferin adamlara. yılda 1 kere uzun yol gidiyorum. tam benlik. 100km gayet yeterli bir hız.
Yanıtla +22
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fuckulteli 4 ay
Dolar 3 lira olsa iyi olurdu ama bu seferde daha fazla harcadık. Daha fazla ithal ederdik.
Gerçi şimdi az ürün için çok TL harcıyoruz dolar düşük olsa çokça ürün için aynı TL yi harcadık en azından sayıca fazla ithal ürün alırdık.
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Ned_Starkk 4 ay
Made in China

Artık gözüme daha bir güzel gelmeye başladı bu yazı
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