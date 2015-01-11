Yeni Trend: Akıllı Ev robotları!

1536 x 2048 piksel çözünürlüklü LCD dokunmatik kapasitif ekrandan dünyaya bakan bu küçük robot üzerinde, ivmeölçer , jiroskop , pusula , nem sensörü , sıcaklık sensörü , CO2 sensörü gibi sensörler barındırıyor. Sesle komut almasının yanısıra robotunuza Bluetooth, USB 2.0 portundan veya kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz.
İşin ilginç yani ise bu akıllı ev robotunun 120cm’lik teleskopik bir kol üzerine oturtulmuş olması. Yani ev içerisinde dolaşmak dışında fiziksel bir işlevi olamayacak. Acaba bu; senelerce katil robotlar imajıyla korkutulan bir neslin yapay zekalı robotları evlerine kabul etmesi için bir taktik olabilir mi?
Robot şu anda kickstarter.com’da ön siparişlere açılmış durumda. İlk 50 destekçisi için 995 Dolar’a ön siparişle satılacak. Robotbase, sonraki satışlarda da 1500 Dolar sınırını geçmemeyi hedefliyor. Robotun 2015 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.
www.robotbase.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizde şive olayı bir hayli fazla.
bizim karakterimizi el katar kutuya koyup bütün işleri o na yaptırıyorlardı yakında öyle olur.(50 yıl sonra)