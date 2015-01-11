Yeni Trend: Akıllı Ev robotları!

Geçtiğimiz günlerde ailenin bir ferdi olarak tanıtılan sosyal robot Jibo’dan sonra Robotbase, yarışmayı bir kademe daha öteye taşımış görünüyor. Robotbase’in dünyada bir ilk olarak duyurduğu yapay zekalı robotunun tam bir kişisel asistan olarak işlev görmesi hedefleniyor.

Robotbase’in CEO’su Duy Huynh’un açıklamalarına göre şirketin amacı sadece söylenenleri yapan bir robot sunmak değil. Sahip olduğu bir çok sensör, gelişmiş bilgisayar işlevleri ve başarılı bir yapay zeka sayesinde robotun, aynı zamanda ev işleri ve asistanlık görevlerini de geri planda sessizce yürütmesi hedefleniyor.

Özetlemek gerekirse Robotbase’in akıllı ev robotu, kişisel asistan, koruma görevlisi, aile fotoğrafçısı, masalcı teyze ve küçük ev aletleri şefi gibi görevleri üstlenebilecek.

1536 x 2048 piksel çözünürlüklü LCD dokunmatik kapasitif ekrandan dünyaya bakan bu küçük robot üzerinde, ivmeölçer , jiroskop , pusula , nem sensörü , sıcaklık sensörü , CO2 sensörü gibi sensörler barındırıyor. Sesle komut almasının yanısıra robotunuza Bluetooth, USB 2.0 portundan veya kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz.

İşin ilginç yani ise bu akıllı ev robotunun 120cm’lik teleskopik bir kol üzerine oturtulmuş olması. Yani ev içerisinde dolaşmak dışında fiziksel bir işlevi olamayacak. Acaba bu; senelerce katil robotlar imajıyla korkutulan bir neslin yapay zekalı robotları evlerine kabul etmesi için bir taktik olabilir mi?

Robot şu anda kickstarter.com’da ön siparişlere açılmış durumda. İlk 50 destekçisi için 995 Dolar’a ön siparişle satılacak. Robotbase, sonraki satışlarda da 1500 Dolar sınırını geçmemeyi hedefliyor. Robotun 2015 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

www.robotbase.com