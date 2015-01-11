Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Trend: Akıllı Ev robotları!

Geçtiğimiz günlerde ailenin bir ferdi olarak tanıtılan sosyal robot Jibo’dan sonra Robotbase yarışmayı bir kademe daha öteye taşımış görünüyor.
4 yıl
955
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
diagnostik
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Trend: Akıllı Ev robotları!
Geçtiğimiz günlerde ailenin bir ferdi olarak tanıtılan sosyal robot Jibo’dan sonra Robotbase, yarışmayı bir kademe daha öteye taşımış görünüyor. Robotbase’in dünyada bir ilk olarak duyurduğu yapay zekalı robotunun tam bir kişisel asistan olarak işlev görmesi hedefleniyor. 
Robotbase’in CEO’su Duy Huynh’un açıklamalarına göre şirketin amacı sadece söylenenleri yapan bir robot sunmak değil. Sahip olduğu bir çok sensör, gelişmiş bilgisayar işlevleri ve başarılı bir yapay zeka sayesinde robotun, aynı zamanda ev işleri ve asistanlık görevlerini de geri planda sessizce yürütmesi hedefleniyor.
 
Yeni Trend: Akıllı Ev robotları!
Özetlemek gerekirse Robotbase’in akıllı ev robotu, kişisel asistan, koruma görevlisi, aile fotoğrafçısı, masalcı teyze ve küçük ev aletleri şefi gibi görevleri üstlenebilecek. 

1536 x 2048 piksel çözünürlüklü LCD dokunmatik kapasitif ekrandan dünyaya bakan bu küçük robot üzerinde, ivmeölçer , jiroskop , pusula , nem sensörü , sıcaklık sensörü , CO2 sensörü gibi sensörler barındırıyor. Sesle komut almasının yanısıra robotunuza Bluetooth, USB 2.0 portundan veya kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. 

İşin ilginç yani ise bu akıllı ev robotunun 120cm’lik teleskopik bir kol üzerine oturtulmuş olması. Yani ev içerisinde dolaşmak dışında fiziksel bir işlevi olamayacak. Acaba bu; senelerce katil robotlar imajıyla korkutulan bir neslin yapay zekalı robotları evlerine kabul etmesi için bir taktik olabilir mi?

Robot şu anda kickstarter.com’da ön siparişlere açılmış durumda. İlk 50 destekçisi için 995 Dolar’a ön siparişle satılacak. Robotbase, sonraki satışlarda da 1500 Dolar sınırını geçmemeyi hedefliyor. Robotun 2015 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor. 


www.robotbase.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 4 yıl
Her eve lazım birsey :) ama bayagı gelistirilmesi gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.holmes 4 yıl
Türkiye'de pek kullanılabileceğini düşünmüyorum..
bizde şive olayı bir hayli fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
black mirror dizisinin son bölümünde bizim beynimizi kopyalayıp(tam beyin değil :D )
bizim karakterimizi el katar kutuya koyup bütün işleri o na yaptırıyorlardı yakında öyle olur.(50 yıl sonra)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 4 yıl
Robotlarda çıkmaya başladı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Tutulduğu için mi trend oluyor yoksa lafta trend olduğu için mi tutuluyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler 4 yıl Mobilite: Zenfone 2, G Flex 2, Snapdragon 810 gecikmesi, Tegra X1 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim