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Yeni Ufuklar, Plüton'un yüzeyindeki donmuş gölü görüntüledi

Plüton'un çevresindeki uçuşunu geçtiğimiz yıl tamamlayan Yeni Ufuklar tarafından Dünya'ya gönderilen görüntülerde, cüce gezegenin yüzeyinde bulunan yeni bir donmuş göl tespit edildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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 NASA'nın 2006 yılında uzaya yolladığı Yeni Ufuklar uzay aracı, geçtiğimiz yıl, Plüton'un çevresindeki uçuşunu tamamladı ve böylece tarihi bir başarıya imza attı. Güneş Sistemi'ndeki en büyük ikinci cüce gezegen olan Plüton'u yakından görüntüleyen ilk uzay aracı olan Yeni Ufuklar, şu sıralar yeni istikameti olan Kulper Kuşağı'na doğru yol almakta. Yeni Ufuklar'ın Plüton görevi tamamlanmış olsa da, uzay aracının Dünya'ya gönderdiği resimlerin ve verilerin incelenmesi süreci devam ediyor.
 Yeni Ufuklar'ın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüler, son olarak, cüce gezenin yüzeyinde bulunan donmuş bir gölün ilk kez görülmesini sağladı. Sputnik Planum'un kuzeyinde yer alan sıra dağlarda yer alan bu donmuş yüzeyin, eskiden bir sıvı nitrojen gölü olduğu belirtiliyor.
Uzay aracında bulunan Long Range Reconnaissance Imager  (LORRI) ile 14 Temmuz 2015 tarihinde çekilen bu görüntüde, donmuş göl son derece detaylı bir şekilde görülebiliyor. Donmuş gölün en geniş olduğu noktada yaklaşık 30 kilometre genişliğinde olduğu ifade ediliyor.
 Plüton hakkında son dönemde elde edilen bilgiler sayesinde, milyonlarca yıl önce, yani cüce gezegenin atmosferindeki basınç ve yüzeyindeki sıcaklık çok daha yüksekken, Plüton'un yüzeyinde sıvıların aktığı ve bu sıvıların bazı bölgelerde küçük göller oluşturduğu biliniyor.
Yeni Ufuklar projesinin baş araştırmacısı olan Alan Stern, bu yeni donmuş gölün tespit edilmesinin yanı sıra, eskiden cüce gezegenin yüzeyinde sıvıların aktığı kanalların olduğunu kanıtlayan yeni delillere de ulaştıklarını açıkladı.

http://phys.org/news/2016-03-horizons-imagery-reveals-small-frozen.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BiilimAdamı 3 yıl
çevremizde okadar gezegen keşvetmemize rağmen sadece ay ve mars hakkında biraz bilgiye sahibiz bu çok acı plüton uranüs saturn gibi babacan gezegenler var ve biz istediğimiz gibi gidip yer yüzünde neler oluyor diye bakamıyoruz. insanoğluna tekn. çok gelişmiş gibi gelebilir ama çok ilkeliz..
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Greg Lauda 3 yıl
Keşke her şeyi bilebilsek ..
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TearsForFears 3 yıl
Bu gezegenlerin çoğu niye böyle boş yıllardır gördüğümüz uzaylılar nerede yaşıyor
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BiilimAdamı 3 yıl
herkez bir uzaylıdır tutturmuş gidiyor, illaki farklı yaşam formları olabilir oksijen yerine nitrojen ile nefes alabilen gibi.. tabi bu biraz bilim kurguya giriyor şuanda ama ben inanıyorum ki böyle yaşam formları var, daha çok tahminimce bu yaşam formları bir kenera bence bizim gibi dünyalarda yaşayan insanlar var teknolojileri ne kadar ileride veya geride orası bilinmez ama birbirimize çok uzaktayız muhtamelen, yada başka gezegenlerde dinazorlar filan gibi yaşam olan dünyalarda olabilir.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Lan belki de ileride millet uzaylılarla alemlere akacak biz daha donmuş göle sevinelim
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eulogy 3 yıl
*siteci*

yoksulseytan22Tek hücrede olsa bir uzaylıyı örümüzde görebilecekmiyiz acaba?
Uzayda tek hücreli canlıların olduğu zaten kanıtlandı.


Amma salladın be kardeşim :)
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*siteci* 3 yıl
yoksulseytan22
Tek hücrede olsa bir uzaylıyı örümüzde görebilecekmiyiz acaba?

Uzayda tek hücreli canlıların olduğu zaten kanıtlandı.
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Atılgan oo 3 yıl
vay arkadas 30 km genisliginde donmus sivi nitrojenden gol. nerde plutonda. uhuuuuu insanlik kendini asiyor.
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mu5tafa 3 yıl
Farkında değiliz ama tarihe tanıklık ediyoruz şu resimlerle..
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Glorfindel1907 3 yıl
Umarım yalnız değilizdir
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yoksulseytan22 3 yıl
Tek hücrede olsa bir uzaylıyı örümüzde görebilecekmiyiz acaba?
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