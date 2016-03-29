Yeni Ufuklar, Plüton'un yüzeyindeki donmuş gölü görüntüledi

NASA'nın 2006 yılında uzaya yolladığı Yeni Ufuklar uzay aracı, geçtiğimiz yıl, Plüton'un çevresindeki uçuşunu tamamladı ve böylece tarihi bir başarıya imza attı. Güneş Sistemi'ndeki en büyük ikinci cüce gezegen olan Plüton'u yakından görüntüleyen ilk uzay aracı olan Yeni Ufuklar, şu sıralar yeni istikameti olan Kulper Kuşağı'na doğru yol almakta. Yeni Ufuklar'ın Plüton görevi tamamlanmış olsa da, uzay aracının Dünya'ya gönderdiği resimlerin ve verilerin incelenmesi süreci devam ediyor.

Yeni Ufuklar'ın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüler, son olarak, cüce gezenin yüzeyinde bulunan donmuş bir gölün ilk kez görülmesini sağladı. Sputnik Planum'un kuzeyinde yer alan sıra dağlarda yer alan bu donmuş yüzeyin, eskiden bir sıvı nitrojen gölü olduğu belirtiliyor.

Uzay aracında bulunan Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) ile 14 Temmuz 2015 tarihinde çekilen bu görüntüde, donmuş göl son derece detaylı bir şekilde görülebiliyor. Donmuş gölün en geniş olduğu noktada yaklaşık 30 kilometre genişliğinde olduğu ifade ediliyor.

Plüton hakkında son dönemde elde edilen bilgiler sayesinde, milyonlarca yıl önce, yani cüce gezegenin atmosferindeki basınç ve yüzeyindeki sıcaklık çok daha yüksekken, Plüton'un yüzeyinde sıvıların aktığı ve bu sıvıların bazı bölgelerde küçük göller oluşturduğu biliniyor.

Yeni Ufuklar projesinin baş araştırmacısı olan Alan Stern, bu yeni donmuş gölün tespit edilmesinin yanı sıra, eskiden cüce gezegenin yüzeyinde sıvıların aktığı kanalların olduğunu kanıtlayan yeni delillere de ulaştıklarını açıkladı.

http://phys.org/news/2016-03-horizons-imagery-reveals-small-frozen.html