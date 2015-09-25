Yeni Vertu Signature Touch kapaklı tasarımı ile dikkat çekiyor

Lüks akıllı telefonları ile yakından tanıdığımız Vertu, uzun bir süre düşük donanım ancak kasa materyalleri ve mücevher süslemeleri nedeniyle çok pahalı telefonlar piyasaya sürdükten sonra geçen yıl Signature Touch ile bu stratejisinde değişikliğe gitmişti.





Snapdragon 801 yongaseti ile piyasadaki amiral gemi modellerinin seviyesini yakalamayı başaran ilk nesil Signature Touch, devam modeliyle güçlü profilini sürdürüyor ayrıca arka kısımda yer verdiği kapak sistemi ile pazarda bir ilke imza atıyor.





Modelin arka kısmında kamera yerleşiminin sol ve sağ tarafında iki adet kapak mevcut. Bu kapaklarla nanoSIM ve microSD kartlara erişim sağlanırken ayrıca müşterinin isteğine bağlı olarak lazer ile işlenen bir yazı da burada yer alıyor. Bu tarz bir sisteme pazarda ilk kez rastlıyoruz.





Donanım tarafına baktığımızda 5.2 inçlik Full HD ekranın 5. nesil safir kristal ile kaplandığını görüyoruz. Bu sayede ekranın sağlamlığı da artırılmış oluyor. Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan modelde 4GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasite bulunuyor.





Modelin ön kısmında Dolby Digital Plus destekli hoparlörler yer alırken, 3160mAh gücündeki bataryadan enerjisini sağlıyor. 21MP çözünürlüğündeki arka kamera ile 4K video kaydı yapabilen model Android 5.1 üzerinde çalışıyor.





Yeni Signature Touch modelinde 5. derece titanyum ve seramik alaşımlı gövde ile el yapımı deri kaplama tasarıma katkıda bulunuyor. Firma ayrıca müşterilerine 7/24 özel bir danışman da sağlıyor. Model 10 000$-20 000$ arasında değişen fiyatlarla gelecek ay piyasada olacak.

http://www.phonearena.com/news/Vertus-New-Signature-Touch-is-easily-its-most-powerful-and-luxurious-device-by-a-margin_id74019