Yeni Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonları dakikalar içinde satıldı

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2019 Volvo S60 sedan geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan yeni S60’ın Polestar Engineered versiyonu da büyük ilgi gördü. Bu yoğun ilgi satışlarda da devam etti. Care by Volvo abonelik uygulaması üzerinden sınırlı sayıda satışa sunulan modeller yalnızca 39 dakikada sahiplerini buldu.

Yeni nesil Volvo S60 serisini Polestar Engineered versiyonuyla zenginleştiren İsveçli üretici, bu versiyonlardan ABD’de yalnızca 20 adet satılacağını duyurdu. Care by Volvo uygulaması üzerinden satışa sunulan bu 20 model dakikalar içerisinde satıldı. Araçlarını 2019 yılında teslim alacak müşteriler, Volvo S60 için 500 dolar depozitonun yanı sıra aylık 1100 dolar ödeyecek.

Volvo, performans isteyen fakat Polestar Engineered versiyonlarını kaçıran müşterilerini de unutmadı. Yeni Volvo S60’ın T6 AWD R-Design versiyonunu satın alan ilk 200 kişiye ücretsiz Polestar motor yazılım güncellemesi sunulacağı açıklandı. Bu yazılımla aracın gaz tepkisi, vites geçiş hızları ve motor performansı iyileştirilecek.

Polestar Engineered neler sunuyor?

2019 Volvo S60’ın T8 Polestar Engineered versiyonu, performans tarafında olduğu kadar görsel detaylarla da farkını ortaya koyuyor. 415 beygir güç ve 670 Nm tork üreterek serinin en tepesinde yer alan bu pakette Polestar yapımı multilink süspansiyonlar, 19 inçlik alaşım jantlar, altın rengi Brembo fren kaliperleri, siyah krom egzoz çıkışları gibi detaylar bulunuyor.

Türkiye'de ek vergi kapsamına giriyor

Yeni Volvo S60 sedan, İsveçli üreticinin ABD’de ürettiği ilk otomobil olma özelliği taşıyor. Böylelikle Türkiye’nin ABD’ye uyguladığı ilave vergi yaptırımı kapsamındaki araçlar arasında yer alıyor. Eğer yaptırım devam ederse, yeni Volvo S60 sedan da yüzde 60 ek gümrük vergisi ile birlikte gelecek.

https://www.cnet.com/roadshow/news/volvo-s60-polestar-sells-out-care-by-volvo-subscription/