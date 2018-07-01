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Yeni Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonları dakikalar içinde satıldı

2019 Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonundan ABD'de sadece 20 adet satılacağını açıklandı. Yalnızca şirketin abonelik uygulaması üzerinde satışa sunulan modeller dakikalar içerisinde tükendi.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonları dakikalar içinde satıldı
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2019 Volvo S60 sedan geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan yeni S60’ın Polestar Engineered versiyonu da büyük ilgi gördü. Bu yoğun ilgi satışlarda da devam etti. Care by Volvo abonelik uygulaması üzerinden sınırlı sayıda satışa sunulan modeller yalnızca 39 dakikada sahiplerini buldu.

Yeni nesil Volvo S60 serisini Polestar Engineered versiyonuyla zenginleştiren İsveçli üretici, bu versiyonlardan ABD’de yalnızca 20 adet satılacağını duyurdu. Care by Volvo uygulaması üzerinden satışa sunulan bu 20 model dakikalar içerisinde satıldı. Araçlarını 2019 yılında teslim alacak müşteriler, Volvo S60 için 500 dolar depozitonun yanı sıra aylık 1100 dolar ödeyecek.

Volvo, performans isteyen fakat Polestar Engineered versiyonlarını kaçıran müşterilerini de unutmadı. Yeni Volvo S60’ın T6 AWD R-Design versiyonunu satın alan ilk 200 kişiye ücretsiz Polestar motor yazılım güncellemesi sunulacağı açıklandı. Bu yazılımla aracın gaz tepkisi, vites geçiş hızları ve motor performansı iyileştirilecek.

Polestar Engineered neler sunuyor? 

2019 Volvo S60’ın T8 Polestar Engineered versiyonu, performans tarafında olduğu kadar görsel detaylarla da farkını ortaya koyuyor. 415 beygir güç ve 670 Nm tork üreterek serinin en tepesinde yer alan bu pakette Polestar yapımı multilink süspansiyonlar, 19 inçlik alaşım jantlar, altın rengi Brembo fren kaliperleri, siyah krom egzoz çıkışları gibi detaylar bulunuyor.

Türkiye'de ek vergi kapsamına giriyor 

Yeni Volvo S60 sedan, İsveçli üreticinin ABD’de ürettiği ilk otomobil olma özelliği taşıyor. Böylelikle Türkiye’nin ABD’ye uyguladığı ilave vergi yaptırımı kapsamındaki araçlar arasında yer alıyor. Eğer yaptırım devam ederse, yeni Volvo S60 sedan da yüzde 60 ek gümrük vergisi ile birlikte gelecek.


https://www.cnet.com/roadshow/news/volvo-s60-polestar-sells-out-care-by-volvo-subscription/ Yorum Yaz
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drserk 10 ay en beğenilen
Ötv yanında başka vergide gelmeli. Benzin de en az 10 TL olmalı.böyle bir arabaya ucuz yakıt yakışmaz
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tufanumur12 10 ay
çinli geely aldı volvoyu ama şirket kendini kalitesizliğe değil de daha kaliteli ve teknolojik işler yapmaya doğru götürüyor. yeni s60 larda abd deki yeni fabrikalarında üretiliyor.
çinli geely aldı volvoyu ama şirket kendini kalitesizliğe değil de daha kaliteli ve teknolojik işler yapmaya doğru götürüyor. yeni s60 larda abd deki yeni fabr...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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erhan850 10 ay SERDARbdrm
sadece hisselerini aldılar. volvonun isveçli kadrosuna ve yönetim biçimine karışamıyorlar. yani volvo hala aynı isveçli volvo
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Polestar191 10 ay
Avrupa pazari icin abd de arac uretip nakliyeye bi ton para vermek hic mantikli degil volvo gibi butik bi marka icin
Teknik olarak mk2 s60 cok iyiydi onun uzerine biseyler daha konulmus onde artik double wishbone suspansiyon sistemi kullanilirken agirlik dagilimindada %5 lik bir iyilestirme mevcut bence surus dinamiklerinde d sinifini domine edebilir bu arac zaten t8 versiyonunun rakibi guilia quadrofoglio bmw m3 c63 amg vs vs
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WB 10 ay
Amerika’nin yanliz ben kazanirim politikasi yakinda basina buyuk belalar acacaga benziyor, bakalim hep birlikte gorecegiz..
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elektrontan 10 ay
Ekonomi iyi olacaktı ki yapışacaktım bitanesine.
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parker48 10 ay
Eski kasa bile ne kadar sattı ki bu satsın, fiyat olarak standart versiyon bile çok yüksek fiyattan gelecek zaten yollarda tek tük görürüz.
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Erwin-Rommel 10 ay
Araba yürüyen karizma
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haberelectro 10 ay
XC90 çıktığı zaman da aynı oyunu oynadı volvo. Reklamın iyisi kötüsü yok.
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DH Misafiri 10 ay
Türkiyede bunun fiyatını hayal edemiyorum artk
Şöyle düşünelim arabaya %170 ötv katıyorlar
Ötv katıldıktan sonra %18 de kdv ekleniyor hani önce kdv eklese kdv si düşük olacağından o yüzden ötv li fiyatın üstünden %18 eklediği için kdv de yüksek çıkıyor birde buna %60 gümrük vergisi koyarsa durum şu hali alıyor: TÜRKİYE'DE BU ARACI ALMAK İSTERSEN ALTINA 1 ADET VOLVO S60
ALIYORSUN PARA OLARAK 4 ADET VOLVO S60 ÖDÜYORSUN
BUYURUN MODERN KÖLELİK BUDUR İŞTE ÇOK ÇALIŞIYORSUN AZ MAAŞ ALIYORSUN BİRDE BÖYLE BİR ARABA ALALIM DESEN 20 YIL ÇALIŞIYORSUN ARABANIN BORCUNU BİTİRMEK İÇİN BUYRUN SİZE TÜRKİYE SONUÇ TA HALKIMIZIN REFAH DÜZEYİ ÇOKK YÜKSEK BİZ ARTIK ARABA ALMAKMIŞ HAYALİN DE HAYALLERİ OLUR ARTK
NEYSE İNŞALLAH HAYALDEN VERGİ ALMAZLAR DURUMUMUZ FAKİR HAYALİMİZ HEP ZENGİN BİZİM ÇÜNKÜ BİZ TÜRK HALKIYIZ daha fazla yazamicam sinir krizi geçirdim.
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cihat52.5 10 ay
Para yetmez buna artık.
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Fiat S.p.A. 10 ay
Bu millete şahin bile fazla, sene sonunda huracıklarınızı 4₺ den fullersiniz tüplerinizi

Gerçekten acımayacaksın bu millete
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Fenomenon 10 ay
bize şöyle s60 görünümlü içi boş hafif (mümkünse 1 ton geçmesin), 0.8 litre motorlu bi versiyon lazım.
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