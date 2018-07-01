Yeni Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonları dakikalar içinde satıldı

Yeni nesil Volvo S60 serisini Polestar Engineered versiyonuyla zenginleştiren İsveçli üretici, bu versiyonlardan ABD’de yalnızca 20 adet satılacağını duyurdu. Care by Volvo uygulaması üzerinden satışa sunulan bu 20 model dakikalar içerisinde satıldı. Araçlarını 2019 yılında teslim alacak müşteriler, Volvo S60 için 500 dolar depozitonun yanı sıra aylık 1100 dolar ödeyecek.
Volvo, performans isteyen fakat Polestar Engineered versiyonlarını kaçıran müşterilerini de unutmadı. Yeni Volvo S60’ın T6 AWD R-Design versiyonunu satın alan ilk 200 kişiye ücretsiz Polestar motor yazılım güncellemesi sunulacağı açıklandı. Bu yazılımla aracın gaz tepkisi, vites geçiş hızları ve motor performansı iyileştirilecek.
Polestar Engineered neler sunuyor?
2019 Volvo S60’ın T8 Polestar Engineered versiyonu, performans tarafında olduğu kadar görsel detaylarla da farkını ortaya koyuyor. 415 beygir güç ve 670 Nm tork üreterek serinin en tepesinde yer alan bu pakette Polestar yapımı multilink süspansiyonlar, 19 inçlik alaşım jantlar, altın rengi Brembo fren kaliperleri, siyah krom egzoz çıkışları gibi detaylar bulunuyor.
Türkiye'de ek vergi kapsamına giriyor
Yeni Volvo S60 sedan, İsveçli üreticinin ABD’de ürettiği ilk otomobil olma özelliği taşıyor. Böylelikle Türkiye’nin ABD’ye uyguladığı ilave vergi yaptırımı kapsamındaki araçlar arasında yer alıyor. Eğer yaptırım devam ederse, yeni Volvo S60 sedan da yüzde 60 ek gümrük vergisi ile birlikte gelecek.
https://www.cnet.com/roadshow/news/volvo-s60-polestar-sells-out-care-by-volvo-subscription/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknik olarak mk2 s60 cok iyiydi onun uzerine biseyler daha konulmus onde artik double wishbone suspansiyon sistemi kullanilirken agirlik dagilimindada %5 lik bir iyilestirme mevcut bence surus dinamiklerinde d sinifini domine edebilir bu arac zaten t8 versiyonunun rakibi guilia quadrofoglio bmw m3 c63 amg vs vs
Şöyle düşünelim arabaya %170 ötv katıyorlar
Ötv katıldıktan sonra %18 de kdv ekleniyor hani önce kdv eklese kdv si düşük olacağından o yüzden ötv li fiyatın üstünden %18 eklediği için kdv de yüksek çıkıyor birde buna %60 gümrük vergisi koyarsa durum şu hali alıyor: TÜRKİYE'DE BU ARACI ALMAK İSTERSEN ALTINA 1 ADET VOLVO S60
ALIYORSUN PARA OLARAK 4 ADET VOLVO S60 ÖDÜYORSUN
BUYURUN MODERN KÖLELİK BUDUR İŞTE ÇOK ÇALIŞIYORSUN AZ MAAŞ ALIYORSUN BİRDE BÖYLE BİR ARABA ALALIM DESEN 20 YIL ÇALIŞIYORSUN ARABANIN BORCUNU BİTİRMEK İÇİN BUYRUN SİZE TÜRKİYE SONUÇ TA HALKIMIZIN REFAH DÜZEYİ ÇOKK YÜKSEK BİZ ARTIK ARABA ALMAKMIŞ HAYALİN DE HAYALLERİ OLUR ARTK
NEYSE İNŞALLAH HAYALDEN VERGİ ALMAZLAR DURUMUMUZ FAKİR HAYALİMİZ HEP ZENGİN BİZİM ÇÜNKÜ BİZ TÜRK HALKIYIZ daha fazla yazamicam sinir krizi geçirdim.
Gerçekten acımayacaksın bu millete
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