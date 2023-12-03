Yeni SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı belli oldu: 1 milyon km batarya garantisi

Yeni SsangYong Torres EVX, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tasarım anlamında içten yanmalı motorlu kardeşinden aşağı kalır yanı olmayan yeni SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı 1.590.000 TL olarak açıklandı. Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarı için ortalama bir değer diyebileceğimiz bu fiyat, özellikle rakiplerin Aralık ayında zam yapmasıyla (Örn; Atto 3 100 bin TL zamlandı) daha da ilgi çekici hale geldi.
Yeni SsangYong Torres EVX'in gövde tasarımı büyük oranda standart Torres ile aynı. Boydan boya uzanan çizgi şeklindeki ışık imzası, ön panjurun ortadan kaldırılması nedeniyle yeniden tasarlanan tampon, ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve aerodinamik tasarıma sahip jantlar, iki model arasındaki en büyük farklardan. Arka tarafta ise otomobilin karakteristik özelliklerinden biri olan stepne yuvası şeklindeki tasarım varlığını sürdürüyor.
Torres EVX; 4715 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1715 mm yüksekliğe sahip. Minimum yerden yüksekliği 169 mm olan modelin boş ağırlığı 1915 kg. Arka koltuklar dik konumdayken 839 litre gibi yüksek bir bagaj hacmi sunan modelde bu değer koltukların katlanmasıyla 1662 litreye kadar çıkarılabiliyor.
Motor, batarya ve şarj
Otomobilde 73,4 kWsa kapasiteye sahip 400V'luk lityum demir fosfat (LifeP04) batarya bulunuyor. Koreli üretici, karma kullanımda WLTP'ye göre 463 km, şehir içi kullanımda ise 635 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. Batarya için dolum vakti geldiğimde ise 11 kW AC şarj ile 9 saatte 0'dan yüzde 100'e dolum veya 100 kW DC hızlı şarj cihazı ile 37 dakikada yüzde 20-80 arası dolum sağlanabiliyor.
Yeni SsangYong Torres EVX'in dikkat çeken bir diğer yanı da batarya garantisi, Koreli üretici, SUV modelinin bataryası için tam 10 yıl veya 1 milyon km garanti sağlıyor. Paylaşılan verilere göre şehir içi kullanımda 100 km'de 13,6 kWsa enerji tüketimi sunan modelde bu değer karma kullanımda 18,7 kWsa'e kadar çıkıyor. Standart donanım olarak ısı pompası içeren modelde farklı elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de mevcut.
Donanımlar
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.