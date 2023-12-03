Yeni SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı belli oldu: 1 milyon km batarya garantisi

Tam Boyutta Gör SsangYong ya da yeni ismiyle KG Mobility, Türkiye pazarında adını pek sık duymasak da varlığını sürdüren ve hatta yeni modellerle ürün gamını güçlendirmeye çalışan bir marka. Geçtiğimiz aylarda tasarımıyla dikkat çeken Torres modelini satışa sunan Koreli üretici şimdi de %100 elektrikli versiyonu yeni Torres EVX ile karşımızda.

Yeni SsangYong Torres EVX, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tasarım anlamında içten yanmalı motorlu kardeşinden aşağı kalır yanı olmayan yeni SsangYong Torres EVX Türkiye fiyatı 1.590.000 TL olarak açıklandı. Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarı için ortalama bir değer diyebileceğimiz bu fiyat, özellikle rakiplerin Aralık ayında zam yapmasıyla (Örn; Atto 3 100 bin TL zamlandı) daha da ilgi çekici hale geldi.

Yeni SsangYong Torres EVX'in gövde tasarımı büyük oranda standart Torres ile aynı. Boydan boya uzanan çizgi şeklindeki ışık imzası, ön panjurun ortadan kaldırılması nedeniyle yeniden tasarlanan tampon, ön çamurluk üzerindeki şarj girişi ve aerodinamik tasarıma sahip jantlar, iki model arasındaki en büyük farklardan. Arka tarafta ise otomobilin karakteristik özelliklerinden biri olan stepne yuvası şeklindeki tasarım varlığını sürdürüyor.

Torres EVX; 4715 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1715 mm yüksekliğe sahip. Minimum yerden yüksekliği 169 mm olan modelin boş ağırlığı 1915 kg. Arka koltuklar dik konumdayken 839 litre gibi yüksek bir bagaj hacmi sunan modelde bu değer koltukların katlanmasıyla 1662 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Motor, batarya ve şarj

Tam Boyutta Gör SsangYong'un %100 elektrikli SUV modelinde 152 kW (206 PS) maksimum güç ve 339 Nm maksimum tork üreten senkronize elektrik motoru görev yapıyor. Bu motor, son hızı 175 km/s ile sınırlı olan Torres EVX'in 0-100 km/s hızlanmasını 8,11 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Otomobilde 73,4 kWsa kapasiteye sahip 400V'luk lityum demir fosfat (LifeP04) batarya bulunuyor. Koreli üretici, karma kullanımda WLTP'ye göre 463 km, şehir içi kullanımda ise 635 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. Batarya için dolum vakti geldiğimde ise 11 kW AC şarj ile 9 saatte 0'dan yüzde 100'e dolum veya 100 kW DC hızlı şarj cihazı ile 37 dakikada yüzde 20-80 arası dolum sağlanabiliyor.

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Yeni SsangYong Torres EVX'in dikkat çeken bir diğer yanı da batarya garantisi, Koreli üretici, SUV modelinin bataryası için tam 10 yıl veya 1 milyon km garanti sağlıyor. Paylaşılan verilere göre şehir içi kullanımda 100 km'de 13,6 kWsa enerji tüketimi sunan modelde bu değer karma kullanımda 18,7 kWsa'e kadar çıkıyor. Standart donanım olarak ısı pompası içeren modelde farklı elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de mevcut.

Donanımlar

Tam Boyutta Gör Torres EVX'in diğer donanımlarına baktığımızda ise 20 inç jantlar, LED ön-arka farlar, LED sinyaller, 12,3 inç gösterge ekranı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 360 derece kamera, 12,3 inç HD kamera destekli navigasyon, ısıtmalı direksiyon simidi, bağımsız arka süspansiyon, 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar, 6 hava yastığı, trafik işareti tanıma, sürücü yorgunluk ikazı, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik yardımcısı, akıllı adaptif hız sabitleme ve araçtan çıkış uyarısı gibi bolca özellik karşımıza çıkıyor.

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Yeni SsangYong Torres EVX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri