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Italdesign'ın tasarladığı Nissan GT-R50 ile tanışın

Otomotiv tarihinde önemli çalışmalara imza atan Italdesign, bu kez Japon üretici ile bir araya gelerek Nissan GT-R50'yi tasarladı. Bu çalışma, GT-R ve Italdesign'ın 50. yıl kutlamaları için yapıldı.
10 ay
6,3b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Italdesign'ın tasarladığı Nissan GT-R50 ile tanışın
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Japon üretici Nissan, Italdesign ortaklığı ile geliştirdiği GT-R50 üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2018 GT-R Nismo modelini baz alan prototip, hem şirketin ikonik spor otomobili hem de Italdesign’ın 50. Yılını kutlamak üzere tasarlandı.

GT-R modelinin 50. yılını kutlamak adına Italdesign ile ilk kez bir araya gelen Nissan, bu özel prototipi önümüzdeki ay Avrupa’da resmi olarak tanıtacak. Italdesign tarafından yeniden yorumlanan GT-R50’nin gövdesinde etkileyici altın detaylar, daha düz ve akıcı bir kaput, ince LED farlar, 54 mm alçaltılmış çatı hattı, ve iki parça halinde yuvarlak stop lambaları dikkat çekiyor. 21 inçlik jantlar ve arka uca konumlandırılmış spoiler da tasarımı tamamlayan parçalar arasında yer alıyor.

Nissan GT-R50’nin kabin tarafı da tıpkı dış yüzeyi gibi kendine has detaylardan oluşuyor. Daha sade ve akıcı bir görünüm için bilgi-eğlence ekranına yer verilmeyen konsolda dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsol ve kapı içlerinin de dahil olduğu alanlarda iki farklı karbon fiber kullanımına yer verilen araçta altın detaylar dış tasarımla bütünlüğü oluşturuyor. Koltuklar ise siyah Alcantara ve deri malzemelerden meydana geliyor.

Göz alıcı detaylarla süslü gövdenin altında 3.8 litrelik çift turbo V6 ünite yer alıyor. Yeniden elden geçirilen ve güçlendirilen bu motor 7100 devirde 720 beygir güç, 3600 – 5600 devir arasında da 780 Nm tork üretiyor. Üretilen bu gücün dört tekerleğe aktarılması işlemiyle de güçlendirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzıman başa çıkıyor. Süspansiyon tarafında ise Bilstein DampTronic ayarlanabilir amortisörler bulunuyor.


http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/nissan-and-italdesign-to-unveil-ultra-limited-gt-r-prototype Yorum Yaz
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ultramarine caeruleum 10 ay en beğenilen
Design ifadesinin anlam bulduğu bir tasarım olmuş. Respect...
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Nikomer 10 ay
Ön taraf ve yanlar çok agresif olmuş ama arka taraf sönük kalmış r35' e göre
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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a_y_k_u_t 10 ay
Arkada kullanılan bakır rengi hiç hoşuma gitmedi, buz mavisi falan olsaydı güzel olurdu.
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Pascha_72 10 ay
Tasarım oldukça başarılı olmuş, Beğendim...

Fakat beni asıl heyecanlandıran elden geçirilmiş, daha Yüksek Verimli Makinesi !

Hep Spec'leri bu denli İDDİALI, her şeyi ile Çok iyi bi Aracın,,
Kalbinde bulunan Makinesinin Litre başı 200 hp gibi bi güç üretmesini,,,
Hakkı olanın bu olduğunu düşündüm...
Sonunda 190Hp/L gibi bu araca yakışan bir değere ulaşmış !..
560 Hp gibi güçler ile Başardıklarını gördüğümden,,
Üzerine onca Beygir ve Tork eklendiğinde Neler Yapabileceği düşüncesi beni Heyecanlandırmaya fazlasıyla yetiyor !..
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fhrstw 10 ay
Babam olsa navigasyonu yok beş para etmez derdi
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Nikomer 10 ay
Ön taraf ve yanlar çok agresif olmuş ama arka taraf sönük kalmış r35' e göre
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
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TIGERSHARK 10 ay
İnsanlar arabayı görmesin diye mi böyle siyah üzerine karanlık resimler çekmişler?
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1ses1 10 ay
Bana mı öyle geliyor bilmem ama 99 model r34 çok daha hoşuma gidiyor.
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Tolgá 10 ay 1ses1
herkese göre öyle emin ol.
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aspirin_00 10 ay
Yerli aracımızıda onlar tasarlasalar murat 131 evrimdaim tasarım çıkmazsa şaşmayın
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ultramarine caeruleum 10 ay en beğenilen
Design ifadesinin anlam bulduğu bir tasarım olmuş. Respect...
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floydrose 10 ay
Galeriyi açabilseydik keşke :)
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V4LKyR 10 ay
Italdesign Cala'yı bilenler bilir.
Nokta.
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