Italdesign'ın tasarladığı Nissan GT-R50 ile tanışın

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Japon üretici Nissan, Italdesign ortaklığı ile geliştirdiği GT-R50 üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2018 GT-R Nismo modelini baz alan prototip, hem şirketin ikonik spor otomobili hem de Italdesign’ın 50. Yılını kutlamak üzere tasarlandı.

GT-R modelinin 50. yılını kutlamak adına Italdesign ile ilk kez bir araya gelen Nissan, bu özel prototipi önümüzdeki ay Avrupa’da resmi olarak tanıtacak. Italdesign tarafından yeniden yorumlanan GT-R50’nin gövdesinde etkileyici altın detaylar, daha düz ve akıcı bir kaput, ince LED farlar, 54 mm alçaltılmış çatı hattı, ve iki parça halinde yuvarlak stop lambaları dikkat çekiyor. 21 inçlik jantlar ve arka uca konumlandırılmış spoiler da tasarımı tamamlayan parçalar arasında yer alıyor.

Nissan GT-R50’nin kabin tarafı da tıpkı dış yüzeyi gibi kendine has detaylardan oluşuyor. Daha sade ve akıcı bir görünüm için bilgi-eğlence ekranına yer verilmeyen konsolda dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsol ve kapı içlerinin de dahil olduğu alanlarda iki farklı karbon fiber kullanımına yer verilen araçta altın detaylar dış tasarımla bütünlüğü oluşturuyor. Koltuklar ise siyah Alcantara ve deri malzemelerden meydana geliyor.

Göz alıcı detaylarla süslü gövdenin altında 3.8 litrelik çift turbo V6 ünite yer alıyor. Yeniden elden geçirilen ve güçlendirilen bu motor 7100 devirde 720 beygir güç, 3600 – 5600 devir arasında da 780 Nm tork üretiyor. Üretilen bu gücün dört tekerleğe aktarılması işlemiyle de güçlendirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzıman başa çıkıyor. Süspansiyon tarafında ise Bilstein DampTronic ayarlanabilir amortisörler bulunuyor.

http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/nissan-and-italdesign-to-unveil-ultra-limited-gt-r-prototype