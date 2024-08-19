Volvo, elektrikli modeller gelene kadar Türkiye'de sedan satmayacak

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Tam Boyutta Gör Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevinden sonra Türkiye’ye dönerek Volvo Car Türkiye Genel Müdürü olan Alican Emiroğlu, markanın Türkiye'deki durumu ve hedefleri hakkında bilgiler paylaştı.

Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

EX30 önümüzdeki yıl gelecek

Tam Boyutta Gör Emiroğlu, V60 modeli üzerinde de bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'de artık station wagon'lar konusunda bir potansiyel oluşmaya başladığını söyleyen Emiroğlu, V60'ı Türkiye'ye getirmek için çalıştıklarını belirtti. Agresif bir planlama ile hem premium hem de premium olmayan modelleri hedefine alacak olan EX30 ise önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek.

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Görünen o ki Volvo'nun ürün gamı gelecek yıl için EC40, EX40, XC60 ve XC90 modellerinden oluşacak. EX30'un ise yılın hangi zamanında geleceğini henüz bilmiyoruz.

PHEV'in payı artacak

Alican Emiroğlu'nun verdiği bilgiye göre, plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40’lık bir oranla bu yılı kapatmayı hedeflen Volvo Car Türkiye, 2025 yılında bu potansiyeli yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı planlıyor. Elbette bu planlamada geçtiğimiz haftalarda plug-in hybrid otomobiller için yapılan ÖTV düzenlemesinin payı büyük.

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