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    Anlık Bildirim

    Volvo, elektrikli modeller gelene kadar Türkiye'de sedan satmayacak

    İsveçli üretici, Çin'de üretilen sedan modelleri son çıkan ek gümrük vergisine takıldığı için önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de sedan satışı yapmayacak.      
    Volvo, Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevinden sonra Türkiye’ye dönerek Volvo Car Türkiye Genel Müdürü olan Alican Emiroğlu, markanın Türkiye'deki durumu ve hedefleri hakkında bilgiler paylaştı.

    Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

    EX30 önümüzdeki yıl gelecek

    Volvo, Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Emiroğlu, V60 modeli üzerinde de bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'de artık station wagon'lar konusunda bir potansiyel oluşmaya başladığını söyleyen Emiroğlu, V60'ı Türkiye'ye getirmek için çalıştıklarını belirtti. Agresif bir planlama ile hem premium hem de premium olmayan modelleri hedefine alacak olan EX30 ise önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek.

    Görünen o ki Volvo'nun ürün gamı gelecek yıl için EC40, EX40, XC60 ve XC90 modellerinden oluşacak. EX30'un ise yılın hangi zamanında geleceğini henüz bilmiyoruz. 

    PHEV'in payı artacak

    Alican Emiroğlu'nun verdiği bilgiye göre, plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40’lık bir oranla bu yılı kapatmayı hedeflen Volvo Car Türkiye, 2025 yılında bu potansiyeli yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı planlıyor. Elbette bu planlamada geçtiğimiz haftalarda plug-in hybrid otomobiller için yapılan ÖTV düzenlemesinin payı büyük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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