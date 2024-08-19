Volvo, elektrikli modeller gelene kadar Türkiye'de sedan satmayacak

Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.
EX30 önümüzdeki yıl gelecek
Görünen o ki Volvo'nun ürün gamı gelecek yıl için EC40, EX40, XC60 ve XC90 modellerinden oluşacak. EX30'un ise yılın hangi zamanında geleceğini henüz bilmiyoruz.
PHEV'in payı artacak
Alican Emiroğlu'nun verdiği bilgiye göre, plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40’lık bir oranla bu yılı kapatmayı hedeflen Volvo Car Türkiye, 2025 yılında bu potansiyeli yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı planlıyor. Elbette bu planlamada geçtiğimiz haftalarda plug-in hybrid otomobiller için yapılan ÖTV düzenlemesinin payı büyük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.