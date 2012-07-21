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Yeni bir materyal sayesinde elektrikli araba bataryaları daha küçük olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
66
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaygın olarak kullanıma henüz geçemeyen ve üzerinde çalışmaların devam ettiği elektrikli arabalar, fazla yer kaplayan ancak çok fazla mesafe yapmaya imkan vermeyen bataryaları bir dezavantaj olarak görülüyor. 

Almanya Kiel Üniversitesi mühendisleri, karbon temelli grafen ve karbon nanotüpleri hafif ve güçlü yeni bir maddede toplama çalışmaları yapıyor. Aerographite adı verilen bu madde şimdiye kadar oluşturulmuş en hafif madde olarak tanımlanıyor ve aynı niceliğe sahip hafif bir materyal olan styrofoam'dan 75 kat daha hafif.

Aerographite maddesini önemli kılan diğer bir unsur ise geleceğin elektrikli araba bataryalarında görebilecek olmamız. Stabil ve iletken olan Aerographite maddesi, bataryanın performansından ödün vermeden daha hafif ve daha küçük olmasını sağlayacak. Böylece elektrikli araçların boyut olarak küçülmesi sağlanacak ve daha fazla mesafe yapılmasının önü açılmış olacak.

Mühendislerin elektrikli araba bataryalarında kullanmayı düşündükleri diğer bir madde de grafen. Karbon temeline dayanan grafen yine hali hazırdaki batarya teknolojilerinden daha hafif ve daha iyi performans sunuyor.

http://www.greencarreports.com/news/1077878_electric-car-batteries-could-get-lighter-thanks-to-new-material Yorum Yaz
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Exxcrea 7 yıl en beğenilen metoloji
metinsanli

damla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez..

apple gibi ? Kullandığı hangi komponenti apple kendi geliştirmiş çok merak ettim. iphone 3gs e kadar herşeyi diğer markalardan satın alıyordu. Şimdide sadece işlemciyi kendi geliştiriyor.

Apple yazılım ve tasarım konusunda ileriye taşımış olabilir, ancak kesinlikle bir teknoloji geliştiren firma değildir. Son 2 yildir kazandığı uçuk paralarla firmalar satın alıp patentler ele geçirip yeni birşeyler geliştirmeye başlıyor.
metinsanlidamla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye göt...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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strahd_von_zarovich 7 yıl
metinsanli
damla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez..

Ölün bitin bir artik cahiller surusu.
metinsanlidamla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez.....
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Yanıtla +12
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mladenbmv 7 yıl
artık araplar gariban olur saltanatlık biter.
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
function 7 yıl
Exxcrea
metinsanli damla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez..
apple gibi ? Kullandığı hangi komponenti apple kendi geliştirmiş çok merak ettim. iphone 3gs e kadar herşeyi diğer markalardan satın alıyordu. Şimdide sadece işlemciyi kendi geliştiriyor. Apple yazılım ve tasarım konusunda ileriye taşımış olabilir, ancak kesinlikle bir teknoloji geliştiren firma değildir. Son 2 yildir kazandığı uçuk paralarla firmalar satın alıp patentler ele geçirip yeni birşeyler geliştirmeye başlıyor.

Yazılım bir teknoloji belki de en önemlisi...
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E.S.E. 7 yıl
Hayirlisi bakalim. Gelecekte şekilleniyor gibi yavaş yavaş :)
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leventalpsal 7 yıl
lucky16
Kütle ile ağırlığın ne farkı var? Var diyenlere peşin not: cisimlerin kütle merkezleri farklı yükseklikteyse aynı kütleli cisimler farklı ağırlıkta olabilir vs vs diyecekseniz alakasız diyeyim.

Kütle madde miktarıdır, senin kütlen dünyada neyse uzayda da odur. Ağırlık kütle ile yerçekiminden dolayı oluşan kuvvettir. Dolayısıyla burada belli bir ağırlığın varken yerçekimsiz bir ortamda ağırlığın sıfırdır. Bu arada günlük kullanımın aksine kilogram ağırlık değil kütlenin birimidir. Ağırlığın birimi newton'dur
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lucky16 7 yıl
Arkadaşım onu biliyoruz alakasız dedim bununla. Ezbere konuşuyorsunuz. Ben sanki bilmiyorum ağırlık ne. Yorumumu iyice okursanız anlarsınız. Kütlesi aynı cisimlerden biri daha hafifmiş öbür arkadaş da kütle-ağırlık farkı vs demiş o yüzden diyorum ne farketti diye. Kütle ağırlık ne farkı var derken kastım o, o kadar küçük cisimler için kütle ne kadar artarsa ağırlık da o kadar artmaz mı sorun bu..
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leventalpsal 7 yıl
metinsanli
damla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez..

Apple'ın bizi 5-10 yıl ileriye götürdüğü doğru ama teknolojide değil kullanıcı deneyiminde ve son üründedir bu ileriye götürme. Sonuçta aynı teknolojiyle daha iyi tasarlanmış, daha iyi çalışan bir ürün çıkartmak da büyük marifettir ama elma ile armutu karıştırmayalım. Apple'ın teknolojik olarak yaptığı atılım yazılımdadır, ios'un aynı donanımla daha verimli çalışması yazılım teknolojisi açısından bir başarıdır.
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alpa07 7 yıl
Elma kurtlu arkadaşlar anlayın artık
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E_Aydin35 7 yıl
Bir materyalden nerelere gelmiş konu.. Apple her zaman olduğu gibi tartışılmaya başlamış, forumda açın bir konu tartışın sabaha kadar arkadaşlar ama burada değil lütfen...
Yeni bir materyal üzerinde çalışılması, ve gelecek için iyi sinyallerin alınması güzel. Daha ne materyaller, ne elementler vardır bulunmayan devrim yaratıcak boyutlarda.. Ama hepsi sırasıyla çıkar ortaya..
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seven_7343 7 yıl
ulan bu konuyudu apple bağladınız bi dünya tarştınızya Allah belanızı versin
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B-veritas 7 yıl
darkaura
retro.
Exxcrea
mnstrdnc
Exxcrea
metinsanli damla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez..
apple gibi ? Kullandığı hangi komponenti apple kendi geliştirmiş çok merak ettim. iphone 3gs e kadar herşeyi diğer markalardan satın alıyordu. Şimdide sadece işlemciyi kendi geliştiriyor. Apple yazılım ve tasarım konusunda ileriye taşımış olabilir, ancak kesinlikle bir teknoloji geliştiren firma değildir. Son 2 yildir kazandığı uçuk paralarla firmalar satın alıp patentler ele geçirip yeni birşeyler geliştirmeye başlıyor.
Halla halla adam kendi mi gelistirdi diyo sen nerden geldin nerenle okuyosun yaziyi
Anlamadığınız nokta, apple gözünü karartip hiçbirşey yapamıycağı. Teknolojiye sahip olan adam satmak istemedikten sonra apple gözünü karartsa nolucak. Apple in geliştirdiği hiçbirşey yok. Pazarda olan malları güzel bir pakette toplamaktan başka birşey değil. Gözünü karartıpta teknolojiyi ileriye taşıdığı falan yok. Benim neremle okuduğumdan çok kendi anlama kapasitenizle ilgilenin.
haklısın tablet piyasasını canladıran, ultrabook adı verilen bir sınıfın oluşmasına neden olan, androidin kopyala yapıştır yaptığı sistemin aslını yapmış olan büyük kullanıcı kitlesine sahip microsoftun koypayala yapıştır usulüyle ürettiği windowsun kat kat güzelini yapmış olan bir firma nedirki bizi 5-10 yıl ileriye götürsün.
bu saydiklarinizdan hangisi yeni teknoloji. hepsi teknolojinin sadece farkli kullanimlari. daha temel teknolojileri ayirt edemiyorsunuz. ama applein bir yerde hakkini yememek gerek, yillardir var olan teknolojileri uygun yazilim ve tasarimla daha kullanisli, basit hale getirip kitlelere yaymada cok basarililar.

Bugün evinde bilgisayar kullanıyorsan bu Apple yüzündendir, hea birde o ekrandan konu açılmış onu şu anda Apple dışında Samsung koskoca ekran üreticisi ya ama Apple ekranı kadar yüksek çözünürlüklü ve kaliteli ekranlar kullanamıyor yapamıyor onun yerine Pentile Ekran üretiyor SGS3 e, tabi işin İphone tarafı var Apple dan başka firmalar teknoloji üretiyorlar o yüzden zamanında İphone kopyaladılar, saygılar :)
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darkaura 7 yıl B-veritas
B-veritas
darkaura
Orijinalden alıntı: retro.
Orijinalden alıntı: Exxcrea
Orijinalden alıntı: mnstrdnc
Orijinalden alıntı: Exxcrea
Orijinalden alıntı: metinsanli damla damla gelir bu teknolojiler, kimse gözünü karartıp apple ın mobil teknolojilerde yaptığı gibi, bizi 5-10 yıl ileriye götürmez..
apple gibi ? Kullandığı hangi komponenti apple kendi geliştirmiş çok merak ettim. iphone 3gs e kadar herşeyi diğer markalardan satın alıyordu. Şimdide sadece işlemciyi kendi geliştiriyor. Apple yazılım ve tasarım konusunda ileriye taşımış olabilir, ancak kesinlikle bir teknoloji geliştiren firma değildir. Son 2 yildir kazandığı uçuk paralarla firmalar satın alıp patentler ele geçirip yeni birşeyler geliştirmeye başlıyor.
Halla halla adam kendi mi gelistirdi diyo sen nerden geldin nerenle okuyosun yaziyi
Anlamadığınız nokta, apple gözünü karartip hiçbirşey yapamıycağı. Teknolojiye sahip olan adam satmak istemedikten sonra apple gözünü karartsa nolucak. Apple in geliştirdiği hiçbirşey yok. Pazarda olan malları güzel bir pakette toplamaktan başka birşey değil. Gözünü karartıpta teknolojiyi ileriye taşıdığı falan yok. Benim neremle okuduğumdan çok kendi anlama kapasitenizle ilgilenin.
haklısın tablet piyasasını canladıran, ultrabook adı verilen bir sınıfın oluşmasına neden olan, androidin kopyala yapıştır yaptığı sistemin aslını yapmış olan büyük kullanıcı kitlesine sahip microsoftun koypayala yapıştır usulüyle ürettiği windowsun kat kat güzelini yapmış olan bir firma nedirki bizi 5-10 yıl ileriye götürsün.
bu saydiklarinizdan hangisi yeni teknoloji. hepsi teknolojinin sadece farkli kullanimlari. daha temel teknolojileri ayirt edemiyorsunuz. ama applein bir yerde hakkini yememek gerek, yillardir var olan teknolojileri uygun yazilim ve tasarimla daha kullanisli, basit hale getirip kitlelere yaymada cok basarililar.

Bugün evinde bilgisayar kullanıyorsan bu Apple yüzündendir, hea birde o ekrandan konu açılmış onu şu anda Apple dışında Samsung koskoca ekran üreticisi ya ama Apple ekranı kadar yüksek çözünürlüklü ve kaliteli ekranlar kullanamıyor yapamıyor onun yerine Pentile Ekran üretiyor SGS3 e, tabi işin İphone tarafı var Apple dan başka firmalar teknoloji üretiyorlar o yüzden zamanında İphone kopyaladılar, saygılar :)

bilgisayari sanki apple icat etmis gibi bir hava yaratiyorsunuz ama apple ne bilgisayari nede gui-grafik kullanici arayuzunu kendi icat etmistir. yaptigi tek sey bunlari kitlelerin kullanabilcegi bir cihaz haline getirmek oldu. apple basarisi budur ki, bunu asla red etmiyorum ama teknoloje bir sicrama yasatmadigida bir gercek. sadece teknolojiyi kitlelere ulastiriyor, teknolojiyi yaratmiyor. aradaki farki iyi anlamak gerek.

ekran konusuna gelirsek hala applei ekran ureticisi zannediyrosunuz ya. o ekranlar lg nin uretimi. burdaki teknolojik gelisimi yapan lg nin kendinisi, bunu kitlelerin kullanima lg den satin alarak sunanda apple.

samsungun niye applein cozunurlugunu sunamiyor demek kusura bakmayin ama cok cahilene bir soylem. her seyden once o cozurnurluge ulasan apple degil bunu bir kenara koyarsak, samsung un ekranlari tamamen yeni farkli amoled teknolojisi. kendi gelistirdigi (ilk icat eden samsung degil, karisiklik olmasin) tamamen yeni bir teknoloji. dogal olarak artilari oldugu kadar asmasi gereken eksileride var. samsunga ayni cozunurlugu veremiyor demek, apple'a lcd ekranla arceligin tuplu televizyonundaki kontrasti veremiyor demekle ayni sey.
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LORDTEK 7 yıl
Ekrem Çukurca:
aynı kütleye sahip hafif bir materyal olan styrofoam'dan 75 kat daha hafif.
ne demek?
Aynı kütleye sahip olup nasıl daha hafif olabiliyor. Hani fx57 haberlerini daha fazla okuyup hatalardan uzaklaşacaktın...
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goçhisar 7 yıl LORDTEK
LORDTEK

Ekrem Çukurca:
aynı kütleye sahip hafif bir materyal olan styrofoam'dan 75 kat daha hafif.

ne demek?

Aynı kütleye sahip olup nasıl daha hafif olabiliyor. Hani fx57 haberlerini daha fazla okuyup hatalardan uzaklaşacaktın...

kütle-ağırlık farkı.

Genele cevap:

Nanotüp üretimi konusunda birçok firma var. Her biri günlük 3Kg civarı üretim yapabiliyor. Bu miktar yaklaşık 0,7 metre küp civarıdır. Fakat nanotüplerin açık ortamda solunması bile çok büyük sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

Nanotüplerin yoğunluğu çok az olduğu için hafif bir materyal. Nanotüp kanalına düşen bir elektron boşlukta hiçbir zorlanmaya maruz kalmadan hareket edebildiği için yüksek verimlilikli bir iletkendir. Bilirsiniz, normalde karbon bileşikleri yüksek dirençlidirler.

Madde yapısında yeni bir keşifle nano teknolojinin üzerine çıkılmak üzere. Tabi bu yeni teknolojinin dünyaya duyurulması bile 10 yılı alacak :) Nano teknoloji neredeyse 20 yıllık bir araştırma konusu.
Yeni teknoloji ise katı madde olarak bilinen elektron, proton gibi madde parçacıklarının çevresinin su gibi yoğunluklu bir madde içinde yüzdüklerini kabulle başlıyor. Balık için su doğal boşluk, insanlar için hava doğal boşluk olduğu gibi madde içinde dolu bir doğal boşluk mevcut. Bu doğal boşluğun kuantum teorisiyle anlaşılması ile dalgalanma teorilerinin birbirini etkilemesi üzerine çalışılıyor. Manyetik alanın bu boşluk içerisindeki hareketleri, ışığın hareketlerini düşünün. Bu dalga hareketlerini bir boşluk yoğunluğu üzerinde hareket ettirdiğinizi düşünün. Bu boşluk bir elektrona iletken metal tel nasıl akış alanı oluşturuyorsa dalgalar için iletken gibi davranacaktır. boşluk yalıtkanları ve iletkenleri düzenli kullanarak potansiyel fark oluşturulup enerji olarak sonuca ulaştığınızı düşünün. Kısaca ufo bile yaparsınız ;)
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Python 7 yıl
Pil teknolojisinin gelişmesi çoktan lazımdı,taşıtlar için bataryalar gelişmiş demek petrole olan bagımlılığı düşürecek demek,milyarlarca dolarlık petrol şirketleri zaten engel olduğunu çoğumuz biliyordur,kapitalist sistem yüzünden bu zamana kadar gelişmemişsede bundandır,teknoloji artık nm boyutları aşacak,hala nuhnebiden kalma pille ilerliyorlar.
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