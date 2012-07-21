Yeni bir materyal sayesinde elektrikli araba bataryaları daha küçük olacak

Yaygın olarak kullanıma henüz geçemeyen ve üzerinde çalışmaların devam ettiği elektrikli arabalar, fazla yer kaplayan ancak çok fazla mesafe yapmaya imkan vermeyen bataryaları bir dezavantaj olarak görülüyor.





Almanya Kiel Üniversitesi mühendisleri, karbon temelli grafen ve karbon nanotüpleri hafif ve güçlü yeni bir maddede toplama çalışmaları yapıyor. Aerographite adı verilen bu madde şimdiye kadar oluşturulmuş en hafif madde olarak tanımlanıyor ve aynı niceliğe sahip hafif bir materyal olan styrofoam'dan 75 kat daha hafif.





Aerographite maddesini önemli kılan diğer bir unsur ise geleceğin elektrikli araba bataryalarında görebilecek olmamız. Stabil ve iletken olan Aerographite maddesi, bataryanın performansından ödün vermeden daha hafif ve daha küçük olmasını sağlayacak. Böylece elektrikli araçların boyut olarak küçülmesi sağlanacak ve daha fazla mesafe yapılmasının önü açılmış olacak.





Mühendislerin elektrikli araba bataryalarında kullanmayı düşündükleri diğer bir madde de grafen. Karbon temeline dayanan grafen yine hali hazırdaki batarya teknolojilerinden daha hafif ve daha iyi performans sunuyor.