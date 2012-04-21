Yeni bir su geçirmez kaplama ile elektronik cihazları korumak mümkün

Uzun ömürlü olmasını istediğimiz elektronik cihazların en büyük düşmanlarından birisi hiç şüphesiz sıvı teması. Pek çok firma su geçirmez teknolojiler üzerinde çalışmalarını devam ettirirken Japonya'da bu konuda önemli bir adım atıldı.





Japon Daikin Industries, elektronik devreleri sıvı temasından koruyacak bir kaplama geliştirdi. Kaplama flöropolimer maddesinin florin içerisinde çözülmesiyle elde ediliyor ve zehirli kimyasal seviyesi en düşük düzeyde. Bu bakımdan çevreye de fazla zarar vermiyor.





Devreye uygulandıktan sadece 1 dakika sonra kuruyan kaplama 0.1 ve 1 mikron arası kalınlığa sahip oluyor. Sadece devrelere değil gözenekli yüzeylere de uygulanabiliyor.





Kaplama tamamen su geçirmez değil. Ancak temel seviyede sıvı temasına karşı direnci artırmak amacını güdüyor. Halen geliştirme aşamasında olan teknolojinin Aralık ayından sonra ticari olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.