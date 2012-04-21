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Yeni bir su geçirmez kaplama ile elektronik cihazları korumak mümkün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
26
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun ömürlü olmasını istediğimiz elektronik cihazların en büyük düşmanlarından birisi hiç şüphesiz sıvı teması. Pek çok firma su geçirmez teknolojiler üzerinde çalışmalarını devam ettirirken Japonya'da bu konuda önemli bir adım atıldı.

Japon Daikin Industries, elektronik devreleri sıvı temasından koruyacak bir kaplama geliştirdi. Kaplama flöropolimer maddesinin florin içerisinde çözülmesiyle elde ediliyor ve zehirli kimyasal seviyesi en düşük düzeyde. Bu bakımdan çevreye de fazla zarar vermiyor. 

Devreye uygulandıktan sadece 1 dakika sonra kuruyan kaplama 0.1 ve 1 mikron arası kalınlığa sahip oluyor. Sadece devrelere değil gözenekli yüzeylere de uygulanabiliyor.

Kaplama tamamen su geçirmez değil. Ancak temel seviyede sıvı temasına karşı direnci artırmak amacını güdüyor.  Halen geliştirme aşamasında olan teknolojinin Aralık ayından sonra ticari olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.



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Ethnicity 7 yıl en beğenilen
1-Bilgisayar parçaları bununla kaplanır
2-Leğenin içine su ve bolca buz konulur.
Gerisini tahmin edemiyorum.
3 Yanıt Yanıtla +29
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Redese 3 yıl
Bununla ayakkabımızı, pantolonomuzu, çorabımızı kapladıkmı gölde rahatça yürüyebiliriz.
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oborahan 5 yıl
NeverWet bu konuda cok daha basarili. Amerikan teknolojisi ve tamamen su geçirmiyor.Buyrun buradan izleyin:
youtube.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
usagum ben bunların yaptıgını yıllar ondce 3310 telefonu vernikle kaplayıp fanus içinde calıştıtrdım neyin peşindesiniz yav siz
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K.can.tas 6 yıl
Güzel
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i5ceko 7 yıl
biz türkleri engellemeseler bu japonları ve çinlileri geceriz adamlarda her turlu ımkan var
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B A T M A N 7 yıl
ilerde pc parçalarını sıvı azot dolu bir varil in içine koyup o.c yaparlar heralde
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mako3e 7 yıl
bunlar güzel gelişmeler ama video sanki 1940 da çekilmiş gibi görünüyor :)
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alpa07 7 yıl
ÇOK İYİ BİR TEKNOLOJİ
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acmtncy 7 yıl
zaten amaç elektronik cihazlar suyun içinde çalışabilsin değil. kısa süreli temaslarda hasar görmesinler. mesela telefonunuzu suya düşürdünüz hemen çıkarırsanız hasar görmesin. çok yararlı bir teknoloji umarım pahalı olmaz.
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E_Aydin35 7 yıl
Video'da suya batırdığında ekran kararıyor çıkardığında geri geliyor, birazcık ekranda gel gir olsada hiç bir aksaklık olmuyor, güzel.. Bence daha önce yapılmış olması gerek bir teknoloji bu..
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V4LKyR 7 yıl
Loading..
1-Bilgisayar parçaları bununla kaplanır2-Leğenin içine su ve bolca buz konulur.Gerisini tahmin edemiyorum.

Kahve koy, pişsin içelim aqa. GTX 690 çiftini 1 GHz'de çalıştırma usulü ile yeterli sıcaklık elde edilebilir tabi.
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Lesitin 7 yıl
madde tüm yüzeyi kaplıyor. peki iletim gereken bağlantı noktaları bu maddeden nasıl korunacak merak ettim.. videodaki hafıza kartı konnektörü bu maddeyle kaplandıktan sonra muhtemelen çalışmayacaktır. daha baştan fail yani. en güvenli yol elektronik cihazları sıvılardan uzak tutmak. zaten bu cihazlar su altında çalışmak için yapılmıyor öyle değil mi
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