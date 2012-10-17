Yeni bir taşınabilir Android oyun konsolu da PlayMG'den geldi





Android işletim sistemini akıllı telefon ve tabletler haricinde taşınabilir oyun konsolları alanında da daha çok görür olduk. Google Play desteği ve düşük fiyatları ile dikkat çeken modellerin arasına MG de katıldı.





MG adlı Androidli oyun konsolu PlayMG girişimi tarafından geliştirildi. Girişim modelin ilk atanmış taşınabilir Android oyun konsolu olduğunu ifade ediyor. 4 inçlik dokunmatik Gorilla Glass ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 4GB dahili depolama, 1.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, GPS, microSD desteği gibi özelliklerini saymak mümkün.





Diğer ürünlerin aksine konsolda atanmış fiziksel tuşlar yok ve bir akıllı telefondaki gibi kontroller dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.





PlayMG, sitesi üzerinden 149$ karşılığında ön satışa başladı. 4 Kasım'dan itibaren ise modelin fiyatı 169$ olacak.

http://www.androidauthority.com/playmg-android-gaming-system-123263/