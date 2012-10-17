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Yeni bir taşınabilir Android oyun konsolu da PlayMG'den geldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemini akıllı telefon ve tabletler haricinde taşınabilir oyun konsolları alanında da daha çok görür olduk. Google Play desteği ve düşük fiyatları ile dikkat çeken modellerin arasına MG de katıldı.

MG adlı Androidli oyun konsolu PlayMG girişimi tarafından geliştirildi. Girişim modelin ilk atanmış taşınabilir Android oyun konsolu olduğunu ifade ediyor. 4 inçlik dokunmatik Gorilla Glass ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 4GB dahili depolama, 1.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, GPS, microSD desteği gibi özelliklerini saymak mümkün.

Diğer ürünlerin aksine konsolda atanmış fiziksel tuşlar yok ve bir akıllı telefondaki gibi kontroller dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. 

PlayMG, sitesi üzerinden 149$ karşılığında ön satışa başladı. 4 Kasım'dan itibaren ise modelin fiyatı 169$ olacak. 

http://www.androidauthority.com/playmg-android-gaming-system-123263/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CWaRRioR 7 yıl en beğenilen
Fiziksel tuşu olmayan oyun konsolu mu olurmuş... Telefonda oynamaktan hiçbir farkı olmadığı gibi, tercih sebebi olabilecek bir özelliği de yok.
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Frozen Grenadier 7 yıl
Basit bir alet küöük çocuklar için ideal olmuş bence fiyatı da ucuz
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Maestro 7 yıl
Hiç bir artısı yok, çok tercih edileceğini sanmıyorum.
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zaferkahraman 7 yıl
arkadaşlar o fiyata aynı özelliklerde telefon yok :) düzgün okuyun yazıyı :)
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Recharged 7 yıl
Bunu alacağıma telefonumda oyun oynarım daha iyi çünkü her hangi bir fiziksel tuş bulunmuyor cihaz üzerinde.
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Amedra 7 yıl
"Biz sizin haberinizi yapalım, siz de bize şunlardan bir tane gönderin de beleşe inceleme yapalım."
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darkaura 7 yıl
Konsoldan ziyade ipod touch tarzi bir sey olmus. Gsm lisans masrafi yok, 3g lisansi yok. Ucuza sadece telefon oyunlari ve film izlemek icin yapilmis. Fiyati daha iner bunun. Uygun fiyattanda satacagini dusunuyorum.
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FERFEROS 7 yıl
Üzerinde fiziksel tuş yok. Nasıl konsol bu. Ölü doğmuş resmen.
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simaros 7 yıl
fiziksel tus yok ekran kucuk islemci kotu bunun albenisi ne
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CWaRRioR 7 yıl en beğenilen
Fiziksel tuşu olmayan oyun konsolu mu olurmuş... Telefonda oynamaktan hiçbir farkı olmadığı gibi, tercih sebebi olabilecek bir özelliği de yok.
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alito 7 yıl
Archos Gamepad'in yanında esamesi okunmaz bunun. üstelik hemen hemen aynı fiyat.
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