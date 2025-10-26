Giriş
    Yeni nesil Xbox doğrulandı: Microsoft'tan ilk resmi açıklama geldi

    Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, yeni nesil Xbox konsolu hakkında sürpriz bir açıklama paylaştı. Xbox markası yeniden donanım odaklı döneme girecek. İşte detaylar...

    Yeni nesil Xbox doğrulandı: Microsoft'tan ilk resmi açıklama Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni nesil konsol planlarıyla ilgili uzun süredir devam eden belirsizliklere açıklık getirdi. Xbox Başkanı Sarah Bond'un geçen aylarda yaptığı "geleceğe yönelik yeni donanımlar geliştiriyoruz" açıklamasının ardından bu kez Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, yeni nesil Xbox'un tamamen şirketin kendi tasarımı olacağını doğruladı.

    Yeni nesil Xbox dış kaynaklı olmayacak

    Spencer, Famitsu'ya verdiği röportajda "Xbox Series X|S’in ardından gelecek yeni donanım, Microsoft’un kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek” sözlerini dile getirdi. Kaçıranlar için daha önce yapılan açıklamalar, şirketin ROG Ally iş birliğiyle çıkardığı taşınabilir Xbox cihazlarının ardından, yeni nesil konsolun farklı üreticilere ait olabileceği sorularını gündeme getirmişti.

    Spencer'ın sözlerine göre, ASUS tarafından geliştirilen ROG Ally serisi Xbox ekosisteminin bir parçası olsa da, Microsoft'un birinci parti donanım çizgisi devam edecek. Kaynaklara göre, yeni nesil Xbox'un 2027 yılı civarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu tarihe kadar Microsoft'un el konsolu segmentinde yeni bir birinci parti ürün çıkarmaması muhtemel.

    Buna karşın Sony, aynı dönemde hem taşınabilir hem de klasik konsol üzerinde çalışıyor. Her iki sistemde de AMD ile ortak geliştirilen özel APU çözümleri kullanıldığını göreceğiz. Ancak Xbox tarafının PS6'dan daha güçlü olacağı söyleniyor. Tabii ki bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

