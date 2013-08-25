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Yeni bir üç boyutlu baskı kalemi: SwissPen

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni bir üç boyutlu baskı kalemi: SwissPen


Kickstarter üzerinde "Dünyanın ilk 3 boyutlu baskı kalemi" olarak lanse edilen ve 2 milyon dolardan fazla bağış toplayarak oldukça büyük bir başarıya ulaşan 3Doodler, farklı geliştiricilere de ilham kaynağı oluyor. 
3Doodler ile benzer bir yapıda hazırlanan SwissPen, üzerine takılan ABS ya da PLA plastik maddeleri (Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi, sarı) elektrik üzerinden sağladığı sıcaklığın yardımıyla eriterek üç boyutlu çizimler yapılmasına imkan sağlıyor. 198 gram ağırlığa ve 3.6 cm genişliğe sahip olan kalem, oluşturulan farklı parçaların birleştirilmesiyle de ortaya oldukça farklı ve kapsamlı işler çıkartılmasına ön ayak oluyor.
Firmanın resmi sitesi üzerinden beraberinde şarj cihazı ve plastik maddeler ile 102$ fiyat etiketiyle satın alınabilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, SwissPen’in kullanım özelliklerini rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Yeni bir üç boyutlu baskı kalemi: SwissPen
Yeni bir üç boyutlu baskı kalemi: SwissPen

http://www.swiss-3dprint.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=30 Yorum Yaz
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Ohan 6 yıl
Biraz pahalı gibi?
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peske 6 yıl
Slikon makinesi :D
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JohnnyCash 6 yıl
süper
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hazarRS 6 yıl
Silikon tabancasının biraz daha fazla ısı vereni. Yakında çinliler üretmeye başlarsa heryerde 15-20tlye bulunur bunlar.
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Kulak Misafiri 6 yıl
Yamuk yılık çıkartıyor bu kimin işine yarar gerçekten merak ediyorum bilen biri varsa açıklayabilir mi?

Şu haliyle pek işe yarar görünüyor da. Eli de yorar çünkü bu. O kalınlıkta uzun süre iş yapmak imkansız. İnsan bir süre sonra kalemden bile rahatsız oluyor.

Edit: Eksilenmiş ona birşey dediğim yok da, bari sorduğum bir soru var ona cevap verilseydi. Karşı düşündüğün ya da katılmadığın bir fikrin var demek ki, onu merak ediyorum işte. Yukarıda sorduğum soru meraktan, ciddi şekilde soruyorum.
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cengizhan1903 6 yıl
Nerden alabiliriz bu kalemden?
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atillagoguslu 6 yıl
Maketçiler için güzel araç olabilir.
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HectorBarbossa 6 yıl
Harikulade. :)
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Captain_Ivy 6 yıl
Bi haber editörüne "mağara" diyeceği hiç aklıma gelmezdi
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