Yeni bir üç boyutlu baskı kalemi: SwissPen









Kickstarter üzerinde "Dünyanın ilk 3 boyutlu baskı kalemi" olarak lanse edilen ve 2 milyon dolardan fazla bağış toplayarak oldukça büyük bir başarıya ulaşan 3Doodler, farklı geliştiricilere de ilham kaynağı oluyor.

3Doodler ile benzer bir yapıda hazırlanan SwissPen, üzerine takılan ABS ya da PLA plastik maddeleri (Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi, sarı) elektrik üzerinden sağladığı sıcaklığın yardımıyla eriterek üç boyutlu çizimler yapılmasına imkan sağlıyor. 198 gram ağırlığa ve 3.6 cm genişliğe sahip olan kalem, oluşturulan farklı parçaların birleştirilmesiyle de ortaya oldukça farklı ve kapsamlı işler çıkartılmasına ön ayak oluyor.

Firmanın resmi sitesi üzerinden beraberinde şarj cihazı ve plastik maddeler ile 102$ fiyat etiketiyle satın alınabilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, SwissPen’in kullanım özelliklerini rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.swiss-3dprint.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=30