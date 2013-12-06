Yeni geliştirilen algoritma ile insansız hava araçları daha güvenli hale geliyor

Amazon, Dominos ya da UPS gibi büyük firmalar, bildiğiniz üzere çok pervaneli insansız hava araçları ile teslimat yapmak için ciddi çalışmalar yürütüyorlar ancak herkesin aklında bu araçlarla ilgili güvenlik noktasında soru işaretleri bulunuyor. Bu kaygıların önüne geçmek isteyen bilim insanları ise, özel bir algoritma üzerinde çalışıyorlar.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışma gösteren bilim insanları tarafından hazırlanan bu özel algoritma sayesinde çok pervaneli hava araçları, pervanelerinden birini herhangi bir nedenden dolayı kaybetse bile havada kalmaya devam edebiliyor. Herhangi bir fiziksel değişikliğe gerek duymadan mevcut bütün araçlar üzerine yazılımsal olarak eklenebildiği belirtilen algoritma, çalışması duran ya da kopan pervaneyi algılayarak aracı farklı gaz düzeyleriyle dengeye alıyor ve böylece olası birçok sorunun önüne geçilmiş oluyor.

Hava aracı üzerinde tek bir pervane kalsa dahi çalışma gösterebildiği belirtilen ve üzerinde çalışmalar yapılmaya devam edilen algoritma hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2013/12/new-algorithm-makes-quadrocopters-safer.html