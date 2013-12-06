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Yeni geliştirilen algoritma ile insansız hava araçları daha güvenli hale geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen algoritma ile insansız hava araçları daha güvenli hale geliyor
Amazon, Dominos ya da UPS gibi büyük firmalar, bildiğiniz üzere çok pervaneli insansız hava araçları ile teslimat yapmak için ciddi çalışmalar yürütüyorlar ancak herkesin aklında bu araçlarla ilgili güvenlik noktasında soru işaretleri bulunuyor. Bu kaygıların önüne geçmek isteyen bilim insanları ise, özel bir algoritma üzerinde çalışıyorlar.
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışma gösteren bilim insanları tarafından hazırlanan bu özel algoritma sayesinde çok pervaneli hava araçları, pervanelerinden birini herhangi bir nedenden dolayı kaybetse bile havada kalmaya devam edebiliyor. Herhangi bir fiziksel değişikliğe gerek duymadan mevcut bütün araçlar üzerine yazılımsal olarak eklenebildiği belirtilen algoritma, çalışması duran ya da kopan pervaneyi algılayarak aracı farklı gaz düzeyleriyle dengeye alıyor ve böylece olası birçok sorunun önüne geçilmiş oluyor. 
Hava aracı üzerinde tek bir pervane kalsa dahi çalışma gösterebildiği belirtilen ve üzerinde çalışmalar yapılmaya devam edilen algoritma hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2013/12/new-algorithm-makes-quadrocopters-safer.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ulmel 5 yıl
şunları kablolu bağlantıyla yapsalar sıkıntı yokta işte.. napcaklar kaçak tel mi bağlıcaklar hacklemek için. yoo
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Lationem 5 yıl
Bunları bizim ülkemizde çalarlar -_-
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alcak_kofte 5 yıl
işte bunlar hep skynet.
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Thook 5 yıl
Biri denge mi dedi ?



2 Yanıt Yanıtla
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aspirin_00 5 yıl
eleman çok güzel düşünmüş ama türkiyede olsa av tüfeği ile bütün pervaneleri gel aşağıya olur :D
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webdh 5 yıl
Hay başlayacağım insansız hava aracınıza haaa ,bunlar bildiğin uzaktan kumandalı oyuncak
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keskin53 5 yıl
tam pencerenin önunden geçerken pizayı kapacaksın
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memolika 5 yıl
Bu cihazların Hack'lendiğini duymak için sabırsızlanıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Android ve İOS mobil işletim sistemlerinden sonraki geleceğe yön verecek yeni bir sektör kısa sürede hayatımıza girecek
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Prequel 5 yıl
Pizzalar bundan sonra kapı yerine cama mı gelecek?
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gorkem2626 5 yıl

Prequel
Pizzalar bundan sonra kapı yerine cama mı gelecek?


Harbiden Apartmanda oturanlar ne yapacak
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Bradley Cooper 5 yıl
geçenki hava aracı hack leme haberinde söylemiştim yeni algoritmalar ile o iş zorlaşır diye ama tabi bunlar bile aşılmaz değil açıkcası
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