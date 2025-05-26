Dünyanın en büyük redoks akış enerji depolama tesisi için düğmeye basıldı

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Tam Boyutta Gör İsviçreli geliştirici Flexbase, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük enerji depolama projelerinden biri olacak olan Laufenburg merkezli 800 MW/1.6 GWh kapasiteli redoks akışlı batarya sisteminin inşasına resmen başladı. Şirket, aynı alanda yapay zeka veri merkezi ve bölgesel ısıtma altyapısını da içeren çok amaçlı bir teknoloji üssü kurmayı hedefliyor.

Daha önce en büyük redoks akış enerji depolama tesisi Çin’e aitti ve geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Flexbase Group’un projesi ise Çin’deki tesisi neredeyse ikiye katlıyor.

Avrupa için oldukça önemli

İsviçre, Almanya ve Fransa'nın elektrik iletim hatlarının kesişim noktasında bulunan Laufenburg, halihazırda stratejik bir enerji geçiş noktası konumunda. Bu avantajı değerlendirmek isteyen Flexbase, 20.000 metrekarelik bir alanda inşaat çalışmalarına bu ay itibarıyla başladı. Tesisin 2028 yazında ticari faaliyete geçmesi planlanıyor.

Projenin öne çıkan yönlerinden biri, depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. 1.6 GWh'lik kapasite, şu anda Birleşik Krallık’taki en büyük aktif batarya tesisinin yaklaşık beş katı büyüklüğünde. Almanya'daki çoğu şebeke ölçekli sistem ise 50 ila 200 MWh arasında değişiyor. Bu rakamlar, Laufenburg projesini yalnızca Avrupa’da değil, küresel ölçekte de zirveye taşıyor.

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Redoks akışlı bataryalar, uzun süreli enerji depolama ihtiyacına yanıt vermek üzere tasarlanmış ve genellikle vanadyum veya brom bazlı sıvı elektrolitler kullanıyor. Sistemlerin yüzde 75’i su içeren yapısıyla yanmaz olması, lityum-iyon bataryalarda görülen yangın risklerini minimize ediyor.

Sadece enerji depolama tesisi değil

Tam Boyutta Gör Flexbase’in Laufenburg’daki projesi, yalnızca bir enerji deposu olmayacak. Kurulacak yapay zeka veri merkezi, çalışmaları sırasında ortaya çıkan atık ısıyı, bölgesel ısıtma sistemine aktararak hem yerel konutları hem de yüksek ısı gereksinimi olan sanayi tesislerini besleyecek. Flexbase, yatırımın toplam maliyetini resmi olarak açıklamasa da, projenin değeri milyar dolar seviyelerinde olduğu söyleniyor.

Bilmeyenler için akış bataryası veya redoks akış bataryası, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi sıvı elektrolitler içerisinde depolayan bir tür batarya konumunda. Geleneksel bataryalarda enerji, katı elektrotlarda depolanırken, akış bataryalarında enerji, sıvı haldeki elektrolitlerin içindeki aktif maddelerin redoks (indirgeme ve oksidasyon) reaksiyonları sayesinde depolanıyor. Bu sayede bataryanın kapasitesi, elektrolit tanklarının büyüklüğüne göre kolayca ölçeklendirilebilir.

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