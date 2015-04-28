Yeni geliştirilen derinlik ölçme yeteneğine sahip kamera, Kinect'den daha yüksek performans verebiliyor

Microsoft'un 2010 yılında kullanıma sunduğu Kinect, oyun dünyasıyla etkileşim noktasında inanılmaz büyük bir değişim sağlamıştı. Kişileri bütün vücuduyla algılayabilen cihaz, yeni sürümüyle çok daha gelişmiş hale getirilmiş ve oyun dışında da birçok alanda kullanılmaya başlanmıştı. Northwestern Üniversitesi tarafından geliştirlen benzer bir kamera sistemi ise çok daha ucuza daha iyisini yapabiliyor.

Kinect ve benzer lazer tabanlı derinlik algılama sistemlerinden farklı olarak konumlandırıldığı alanı önce baştan aşağıya tarayan, daha sonraki taramalarda ise sadece değişiklik yaşayan bölgeleri algılama süreci dahil eden Motion Contrast 3D Scanning isimli kamera sistemi, bu sayede çok daha hızlı ve kaliteli çalışma gösteriyor. Araştırmacılar tarafından belirtildiği üzere Microsoft Kinect'den farklı olarak dış mekanda da üç boyutlu algılama yapabilen kamera, bunu da güneşten daha parlak lazerleri sayesinde yerine getiriyor. Kinect bildiğiniz gibi kapalı mekanlardaki ters ışık durumlarında dahi büyük algılama sorunları yaşayabiliyor.

Üretim maliyetinin de oldukça düşük olduğu belirtilen MC3D sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2015/04/team-develops-faster-higher-quality-camera.html