Yeni geliştirilen robotik kol dokunmaları algılayabiliyor

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Geçtiğimiz günlerde, trafik kazasında sakat kalan bir gence uygulanan robotik kolun tanıtımı yapıldı. Kol, getirdiği yenilikler itibariyle ümit vaad ediyor.

Pittsburg Medical Center Üniversitesinin bilim adamları tarafından geliştirilen yeni robotik kol beyne yerleştirilen elektrodlar sayesinde dokunmaları algılayabiliyor. Daha önce geliştirilen kollarda 2 elektrod kullanılırken bu yeni protez kolun kontrolü için ek olarak beynin Serebral korteksine (Beynin yaklaşık 2/3’lük kısmını oluşturan bu bölüm, düşünme algılama ve dil gibi bir çok önemli düşünsel faaliyette görev alıyor.) 2 adet elektrod yerleştirildi. Bu sayede kolu kullanan kişi diğer protez kollardaki hareket kabiliyetinin yanında basıncı da hissedebiliyor.

Kolun bağlandığı Nathan Copeland bundan yaklaşık 9 yıl önce bir trafik kazasında omurilik zedelenmesi geçirmiş. Bundan dolayı göğüs altı bölgesi felç kalan Copeland, ellerindeki hareket ve hissetme yetisini kaybetmiş.

Bilim adamları Copeland üzerinde yaptığı denemelerde bu 2 elektrodu eklemeleri gereken bölgeyi 1 aylık çalışma sonucu belirlemiş. Yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucunda ise beyne çok düşük bir düzeyde gerilim uygulanarak beyinle kol arası iletişimi sağlanmış. Buna karşın bilim adamları halen tam olarak ne miktarda bir elektrik gerilimi uygulanması gerektiğini bulabilmiş değil.

Yeni robotik protez kol Beyaz Sarayda!

Geçtiğimiz hafta içinde Beyaz sarayda toplantıdan sonra Başkan Obama yeni kolun işleyişini inceledi. Başkan Obama kolu inanılmaz olarak nitelendirirken oradaki gazeteciler tarafından da büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Yeni gelişme gelecek için umut vadediyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bilim adamları, kolun üzerinde halen çalıştıklarını, bununla birlikte kolu daha taşınabilir hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Zira protez hali hazırda beyin ile kol arası iletişim için bir çok kablo kullanıyor ve bunun yanında halen kol tam olarak insan vücuduna bağlanmış değil.

Öte yandan kolun gelecekte nesneleri kavramak için uygun tutuş şeklini ve uygulanması gereken kuvveti otomatik olarak ayarlayabilecek hale gelebileceğini tahmin eden bilim adamlarının çalışmaları ise halen sürüyor.

http://www.theverge.com/2016/10/13/13269824/brain-implant-chip-feel-touch-robot-arm-paralyzed-tetraplegia