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11 dakika boyunca şınav çekebilen robot "terleyerek" vücut ısısını koruyor

Elektronik cihazların en büyük problemlerinden biri olan ısınma sorunlarına Japon araştırmacılar çok ilginç bir çözüm getirdi. Ekibin geliştirdiği yeni insansı robot fazla ısınmayı terleyerek önlüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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11 dakika boyunca şınav çekebilen robot
Tokyo Üniversitesinden bir grup bilim insanı hem şınav çekebilen hem de şınav çekerken terleyen ilginç bir robot geliştirdi. Tam 11 dakika boyunca aralıksız bir şekilde kendi vücut ağırlığını kaldırabilen Kengoro isimli bu robot, Japon robotik ekibinin geliştirdiği yeni terleme yöntemininden faydalanarak tıpkı normal bir canlı gibi fazla ısınmayı önlüyor.

Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas tek ayak üzerinde duruyor (VİDEO)"
Elektronik aletlerin en büyük probleminlerinden birisi de hepimizin de bildiği gibi fazla ısınma sorunları. Cihazlarımızın performansını önemli ölçüde etkileyen bu ısınma sorunları son Galaxy Note 7 olaylarından da gördüğümüz üzere bazen çok tehlikeli boyutlara dahi ulaşabiliyor. Tabi eğer insansı robotlar gibi gelişmiş cihazlardan bahsediyorsak bu problem daha da karmaşık sorunlara yol açıyor. Zira insansı robotlar hareket edebilmek adına üzerlerindeki motorlara çokça yük bindirmek zorunda kalıyorlar.

Fazla ısınmayı tıpkı bir canlı gibi önlüyor 

Tokyo Üniversitesi araştırmacıları da işte bu ısınma sorununa doğadaki canlılardan esinlenerek bir çözüm getirmiş. Öncelikle 3D yazıcılara benzeyen "lazer sinterleme" isimli bir teknikle alüminyumdan yapılma gözenekli kemikler üreten araştırmacılar, sonrasında bu kemiklerin içerisine su yerleştirmişler. Robot hareket ettikçe ısınmaya başlayan bu su, zamanla buharlaşmasıyla beraber kemiklerin hemen yanına yerleştirilmiş motorların da soğumasını sağlıyor. Yani Kengoro, tıpkı insanlarda olduğu gibi terleyerek vücut ısısını korumaya çalışıyor.

Kengoro'daki bu terleme yönteminin hava soğutma sistemlerinden üç kat daha verimli olduğunu belirten araştırmacılar ayrıca normal bir sıvı soğutma yönteminden de çok daha iyi çalıştığını ifade ediyorlar. Robot iskeletlerine ekstra fonksiyonellik eklediklerini de ifade eden araştırma lideri Toyotaka Kozuki,"Robotların iskeletleri genellikle yalnızca kuvvetleri desteklemek için kullanılır. Bizim konseptimiz ise bu iskeletlere fazladan fonksiyonellik katıyor. Hem kuvvetleri destekliyoruz hem de sıvı transferi ve ısı salınımı için kullanıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Kengoro robotu: 

"Lazer sinterleme" yöntemiyle üretilen alüminyum kemikler 

11 dakika boyunca şınav çekebilen robot

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/this-robot-can-do-more-pushups-because-it-sweats Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
senjido 3 yıl en beğenilen
Bizim için çok basit görünen bir şey gibi ama "taklit" etmesi aslında ne kadar güç ve karmaşık. İnsan vücudu karşısında hayrete düşmemek mümkün değil.
Yanıtla +20
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tekirkara 3 yıl
Ne zor şey şu şınav çekmek robot bile olsan şınav çekince bir yerinde su çıkıyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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berserkbil 3 yıl
Sübhanallah. insan bir eser yapinca baska eser sahiplerinin değerini ölçebiliyor. Vehmi Kıyas yaparak tanıdığımız sanatkârın icadına bak hayret etme...
Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Allah ın sanatını taklit ile ancak onun kıymetini anlıyoruz buda insanın Yaratanı en iyi tanıyabilecek biri olduğunu gösteriyor. Daha onun kas gelişimi var yani güçlenmesi onuda taklid edebilirler mi...
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crazywinner3 3 yıl
SUPHANALLAH robot bile terlerken koskoca evren...
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Barni Moloztaş 3 yıl
TERMINATOR
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gxhero 3 yıl
Beyaz show'da bir velet program boyunca arkada şınav çekmişti ve ben ter filanda hatırlamıyorum demek robot değilmiş robot olsa terlerdi... İşsiz misiniz olum siz kafanızmı güzel robot yapıp suyla mı soğutulur ne çeşitsiniz nan. :D
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ssbrutality 3 yıl
Tx-100
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Fenomenon 3 yıl
Yakında veganlar gibi yeni bi grup türer kesin. Robotlara eziyet etmeyin!!!
1 Yanıt Yanıtla +3
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Mianfei 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

Yakında veganlar gibi yeni bi grup türer kesin. Robotlara eziyet etmeyin!!!

vegan değilim umrumdada değil insanlar bitkisel beslenmek istiyorsa sizene onlar biz et yiyoruz diye saçma sapan başlıkların altına böyle yorumlar yapmıyor. Rahat bırakın insanları
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berserkbil 3 yıl
Sübhanallah. insan bir eser yapinca baska eser sahiplerinin değerini ölçebiliyor. Vehmi Kıyas yaparak tanıdığımız sanatkârın icadına bak hayret etme...
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mehmet4428 3 yıl
O göğüs yere değecek !
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Bukalemun 3 yıl
İnsan bedeni .
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BekirTemel 3 yıl
Kas çıkıyor mu zamanla?
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