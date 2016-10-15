11 dakika boyunca şınav çekebilen robot "terleyerek" vücut ısısını koruyor

Tokyo Üniversitesinden bir grup bilim insanı hem şınav çekebilen hem de şınav çekerken terleyen ilginç bir robot geliştirdi. Tam 11 dakika boyunca aralıksız bir şekilde kendi vücut ağırlığını kaldırabilen Kengoro isimli bu robot, Japon robotik ekibinin geliştirdiği yeni terleme yöntemininden faydalanarak tıpkı normal bir canlı gibi fazla ısınmayı önlüyor.

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Fazla ısınmayı tıpkı bir canlı gibi önlüyor

Kengoro'daki bu terleme yönteminin hava soğutma sistemlerinden üç kat daha verimli olduğunu belirten araştırmacılar ayrıca normal bir sıvı soğutma yönteminden de çok daha iyi çalıştığını ifade ediyorlar. Robot iskeletlerine ekstra fonksiyonellik eklediklerini de ifade eden araştırma lideri Toyotaka Kozuki,"Robotların iskeletleri genellikle yalnızca kuvvetleri desteklemek için kullanılır. Bizim konseptimiz ise bu iskeletlere fazladan fonksiyonellik katıyor. Hem kuvvetleri destekliyoruz hem de sıvı transferi ve ısı salınımı için kullanıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Kengoro robotu:

"Lazer sinterleme" yöntemiyle üretilen alüminyum kemikler

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/this-robot-can-do-more-pushups-because-it-sweats

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Elektronik aletlerin en büyük probleminlerinden birisi de hepimizin de bildiği gibi fazla ısınma sorunları. Cihazlarımızın performansını önemli ölçüde etkileyen bu ısınma sorunları son Galaxy Note 7 olaylarından da gördüğümüz üzere bazen çok tehlikeli boyutlara dahi ulaşabiliyor. Tabi eğer insansı robotlar gibi gelişmiş cihazlardan bahsediyorsak bu problem daha da karmaşık sorunlara yol açıyor. Zira insansı robotlar hareket edebilmek adına üzerlerindeki motorlara çokça yük bindirmek zorunda kalıyorlar.Tokyo Üniversitesi araştırmacıları da işte bu ısınma sorununa doğadaki canlılardan esinlenerek bir çözüm getirmiş. Öncelikle 3D yazıcılara benzeyen "lazer sinterleme" isimli bir teknikle alüminyumdan yapılma gözenekli kemikler üreten araştırmacılar, sonrasında bu kemiklerin içerisine su yerleştirmişler. Robot hareket ettikçe ısınmaya başlayan bu su, zamanla buharlaşmasıyla beraber kemiklerin hemen yanına yerleştirilmiş motorların da soğumasını sağlıyor. Yani Kengoro, tıpkı insanlarda olduğu gibi terleyerek vücut ısısını korumaya çalışıyor.