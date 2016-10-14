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Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere

Dünya genelinde kurulu rüzgar enerjisi santralleri, hali hazırda kullanımda olan nükleer enerji santrallerini ikiye katlamak üzere. Yıl sonuna kadar rakam 500GW’a ulaşacak.
2 yıl
3,4b
1
100
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Global ölçekte rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Ülkemizde de önemli projelerin yürütüldüğü rüzgar enerjisinde kapasite 456GW’a ulaştı. Yapımı devam eden santrallerin dahil olmadığı bu rakam sadece kurulu, elektrik üretiminin yapıldığı gücü temsil ediyor.

2016 sonuna kadar bu rakamın 500GW seviyesine geleceği tahmin ediliyor. Ülkemizde ise rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 5GW seviyesini geride bıraktı. 2016 sonuna kadar ise kurulu gücünün alınan lisansların da tamamlanması ile 9,79GW’ı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde 157 aktif santral bulunuyor. Bunların elektrik üretimindeki payı ise %5-6 seviyesinde. EPDK hedeflerine göre 2018 yılına kadar en az 3GW daha rüzgar enerjisi santrali kurulacak.

Türkiye’deki en büyük 5 rüzgar enerji santralleri şöyle: 

  • Soma Rüzgar Santrali – Manisa – 240MW
  • Geycek Rüzgar Santrali – Kırşehir – 168MW
  • Balıkesir Rüzgar Santrali – Balıkesir – 143MW
  • Osmaniye Rüzgar Santrali – Osmaniye – 135MW
  • Bergama Rüzgar Santrali – İzmir - 120MW

Dünya genelinde elektrik ihtiyacının %5’ten fazlasını karşılayan rüzgar enerjisi santrallerinde Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya kurulu gücünün %67’sini oluşturmuş durumda. Hızla artan rüzgar enerji yatırımları nükleeri ikiye katlamaya çok yakın.

Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre 31 ülkede 441 nükleer reaktör elektrik üretimini sürdürüyor. Bu reaktörlerin toplam gücü 377GW seviyesinde. 2018 yılı içerisinde rüzgar enerjisinin, nükleerin iki katını aşmış olacağı öngörülüyor.

Dünyada en fazla nükleer santral 104 tane ile ABD’de yer alıyor. ABD’deki nükleer tesisler, 100GW kapasiteye sahip. Sovyetler Birliği’nden kalma santralleri modernize eden Rusya yeni santrallere yatırım yapıyor. Fransa ise %76 ile oransal olarak enerji ihtiyacını nükleerden en fazla sağlayan ülke konumunda. Ülkemizde ise 3 adet nükleer enerji santrali projesi bulunuyor.

Türkiye’deki Nükleer Santral Projeleri: 

  • Akkuyu Nükleer Santrali – Mersin – 4800MW – Rusya ortaklığında
  • Sinop Nükleer Santrali – Sinop – 4480MW – Japonya ortaklığında
  • İğneada Nükleer Santrali – Kırklareli – 4400MWV – Çin ortaklığında

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SCWS 2 yıl en beğenilen moffaka
moffaka

Nükleer santral yerine doğayı kullanıp enerji üretmek çok daha mantıklı, hem elinde patlamıyor hemde tabiata zararı yok.

İşini bilirsen nükleer enerjinin de tabiata zararı yok, nasıl bir algı oluşmuşsa saatli bomba değil bunlar, Amerikada 100 kadar nükleer santral var bugüne kadar küçük kazalar dışında hiç bir şey olmadı, nükleer enerji özellikle bizim gibi dışa bağımlı ülkeler için gerekli, biz ilk önce enerji açığını kapayalım diğer doğal enerji kaynaklara yatırımımızı yaparak devam edelim.
moffakaNükleer santral yerine doğayı kullanıp enerji üretmek çok daha mantıklı, hem elinde patlamıyor hemde tabiata zararı yok.
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Hobar 2 yıl umut_baris
Nüfusu bize yakın gelişmiş ülkelerin elektrik tüketimi bizim 3-4 katımız. Enerji tüketimin ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden biri. Sanayimiz gelişmemiş diye ülkeyi suçluyorsunuz. Gerekli enerji için nükleer santral yapılıyor ona yok diyorsunuz. Sistemin işlemesi için önemli birimlerden biri olan ulaşım için yol yapılıyor ağaç kesiliyor diyorsunuz.
Nüfusu bize yakın gelişmiş ülkelerin elektrik tüketimi bizim 3-4 katımız. Enerji tüketimin ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden biri. Sanayimiz gel...
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SCWS 2 yıl FatihAsl
FatihAsl

Ülkemizdeki Rüzgar ve Nükleer enerji yatırımları sevindirici. Doğalgaz bağımlılığı her geçen gün azalıyor.

Kardeş kusura bakmada gazetede köşe yazısı başlığı gibi mesaj atmışsın, bir şeyin azaldığı yok artan enerji talebiyle birlikte devede kulak kalıyor o ivme, böyle giderse 100 yıl sonra haklı olabilirsin ancak bizim o kadar vaktimiz yok, nükleer santrallerin bir an önce devreye girmesi gerekir enerjiye harcanın paranın büyük kısmı dışa gidiyor yazık, bugün musluğu kesseler ortada kalırız.
FatihAslÜlkemizdeki Rüzgar ve Nükleer enerji yatırımları sevindirici. Doğalgaz bağımlılığı her geçen gün azalıyor.Karde...
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adam94 2 yıl
Nükleer karşıtlığı bu ülkede "insanın bilmediği şeyden korkması" durumundan başka birşey değil... Çoğunun ağzında patlar, tehlikeli, yapanlarla aramız bozulursa patlatır benzeri korku ifadeleri var. Birde biraz bilip korkanlar var "biz sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım, onlardan enerji elde edelim hem doğaya dost hem patlamaz."
Ama genelinde bu konuda bir bilgi eksikliği var bunların... Birde nükleerin doğru şartlarda kullanıldığında tehlikesiz ve oldukça verimli olduğunu bilip "iyide biz yaptığımız hangi işi doğru yapıyoruz ki, onu da elimize yüzümüze bulaştırıp patlatırız, bizde daha iş güvenliği yok, daha bu ülkede madenler çöküyor insanlar ölüyor nükleer patlarsa hepimiz ölürüz" diyen AŞAĞILIK KOMPLEKSİ mağdurları var.
Ben nükleer santral yapılmasını ;bununla beraber bu konuda teknoloji transferi yapılmasını destekliyorum... Şuan dünyada bir çok alanda kullanılan bu teknolojiden 2016 yılında halen daha mahrum olmamız en büyük geri kalmışlık belirtisi. Şuan doğu akdenizde, hemen dibimizde kaçtane nükleer güçle çalışan uçak gemisi, nükleer deniz altı var?Savunma sanayide uzay sanayide, tıpta ve benim bilmediğim ya da şuan aklıma gelmeyen birçok alanda bu kullanılırken biz neden tamamen dışındayız? Bu korkma ortak noktasında buluşan arkadaşlar bu konuda ne düşünüyor? Ya da bu ESKİ TEKNOLOJİ biz bunla uğraşacağımıza yenilenebilirle uğraşalım diyenler ;avrupa ve ABD nin şuan Füzyon Reaktörü ITER de avrupada ne işlerle uğraştıklarını biliyor mu? Bu korkan arkadaşları gidip iteri durdurmaya davet ediyorum şayet bir patlarsa dünya havaya uçabilir.


Bir de bu ülkedeki bu konular üzerine üniversitelerde ders veren BİLİM ADAMLARIMIZIN neden hiç sesi çıkmıyor. Bu projeler hakkında olumlu olumsuz düşüncelerini neden okumuyoruz?
Son olarak çok nükleer karşıtıysanız veya çok korkuyorsanız, hemen dibimizde ermenistanda sınırımıza 6 km uzakta ömrünu dolduralı yıllar olmuş olmasına rağmen ermeni devleti tarafından hala çalıştırılan ve gerçekten TEHLİKELİ VE ESKİ TEKNOLOJİ olan sovyet döküntüsü hakkında birşeyler yapmamız lazım. Ülkemizde inşa edilen bu santrale görece çok daha güvenilir olanlarla uğraşacağınıza şuna bir el atın ; sizin tabirle bir patlarsa işimiz kötü.
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noktanınsâbiti 2 yıl
haber başlı başına yanlış. (türkiyedeki üretim verileri hariç)
kurulu güç GW cinsinden olmaz, GWh cinsinden olur. üretimin birimi GW olarak yazılır.

haber resmen çorba olmuş. kurulu güç ile yıllık üretimler sürekli karıştırılmış.
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Bukalemun 2 yıl
@ Dh misafiri

Nedense üye olup cvp yazmamışsın


Senin ülken ve dünya için dilek/ önerin eğerki son 200 yıldan habersiz isen sadece KOMİK .
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smart1978 2 yıl
Turkiye nin %98 i deprem kusaginda .

Cernobil Felaketinin sonuclari da ortada ama devlet gizliyor vatandas cok iyi biliyor ozellikle Karadenizli Vatandaslarimiz .


Meseleyi SIG ele alan CHP in yanlislari uzerinden AKP nin yanlislarini ortme zihniyeti de ne oluyor ?!

ISID e yardim eden bedelini oder ve odeyecekte ! Sansurler biryere kadar . Zaten sansur Turkiye icinde ise yariyor tum dunya alem biliyor .


Akkuyu reklamlarinda yapilan sahtekarliklari gorduk icerikten tutun da reklamdaki adama kadar hepsi yalan ! ...
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DH Misafiri 2 yıl
"... Çernobil ve Fukuşimayı örnek verip duruyorlar. Biri ihmal sonucu yapılmaması gereken deneyleri yaparken diğeri de deprem sonucu oluşan bir talihsizlikti."
IŞİD, PKK ve onlarca terör örgütü için, ülkemizi kaos ortamına sokmak isteyen binlerce örgüt ve ülke için de bizde bir şey olursa "talihsizlik" safsatası ortaya atılacaktır. Tabii sizin anne, babalarınız evlatlarınız o patlama sonrası çaya, toprağa bulaşan radyasyondan ölüp gitmedi. Sizin içiniz rahat, aynı o zamanlardaki politikacılar gibi. "Bakın ben de çay içiyorum birşey olmuyor"cular yüzünden çok vatandaş acı çekti. Gerçeklere gözünüzü bağlamak bu kadar işinize geliyor. Ülkemiz terörle mücadele ediyor, deprem bölgesi, bilinçsiz yönetici çok... Birşey olduğunda nasıl olsa sosyal medyadan ah, vah, başımız sağ olsun deyip geçersiniz. "Talihsizlik" diye avutursunuz kendinizi. Ben hem ülkem hem de dünya adına temiz enerji kaynaklarının yeteceğine inanıyorum. Hele ülkemiz Avrupa'da güneş enerjisi olarak en verimli ülke. Rüzgar olarak yine sıralama içinde. Bunları kullanınca kaybımız olmuyor ama nükleer ile kaybedecek çok şey var.. İnsan hayatı üstüne risk almak sizin karar vereceğiniz birşey değil. Çocuklarınıza bir sorun bakalım ilerde hangi dünyayı istiyorlar. Temiz ve yaşanabilir mi yoksa aileleri, ataları, babaları yüzünden tüketilmiş, karanlığa gömülmüş bir dünya mı..
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Bukalemun 2 yıl
Konuya dönersek ,

7 Bölge , 83 il hiç farketmez ,

Dünyadaki 30 ülke deki 444 nükleer santrali açıklayamıyorsanız SİYASİ olarak " HAYIR " dersiniz ve hiç.bir şey kazanamazsınız


NEDEN ?

Çünkü bu kararı hükümet verir , Cumhurbaşkanı/başbakan ve bakanlar onaylar, onlara da halk oy verir/yetkilendirir.

Siz karadeniz, akdeniz veya ege de nükleer santral olmaz dersiniz hükümet bunu yapar, yetmez onun yanına hes/güneş/rüzgar enerji santrali de yapar,

Utanmazsınız belki ama hükümet yine de yapar


LG E975 den yazdım hatalar olabilir, ancak ben çok dürüstüm
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Bukalemun 2 yıl
Daha 20 yıl önce bosna hersekte 200 bin insan katledilirken neredeydi bu avrupa, amerika, rusya , bm , nato ????

Sırplara da o silahları berat albayrak mı verdi


Şimdi suriye de, ırak' ta daeş/ışid varmış da ! Türkiye destekliyormuş


Daeş/ışid pyd ve esad ile savaşmıyor mu? o zaman sorun nerede ? Oradaki doğal kaynaklar abd/ingiltere/fransa elinde olsun yoksa orada yaşayan grupların mı?

Ölen pyd'lilerin %51 tc kimlikli ...
hani oradaki halk terörle savaşıyordu ????
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Bukalemun 2 yıl
Teknik olarak açıklarmısın !!!

Gamze hanım o rezidansı nasıl almış ?

K.K.O ' nın kızı ve danışmanı nasıl oluyorda orada birer rezidans sahibi oluyor ?

Bebekler sigortalı yapılıyor mu?

K.K.O ' nun gerçek soyadı ne ? neden değiştirdi ?

Madem santral hkk bilgin yok , yukarıdakileri öğren faydalan sohbetten.
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Bukalemun 2 yıl
Bugün NTV yada Habertürk de program vardı.

Dalga enerjisi veya gel/git enerjisi konuşuldu. Sonrada rüzgar ve güneş enerjisi hakkında konu devam etti.

Tabi maliyetler, teknoloji ve verimlilik konusuna gelince SON 10 dk Nükleer Santrale mecburen giriş yapıldı.

GERÇEK ŞU Kİ ! " Nükleer Enerji " dünya da popüler , 30 ülke de 444 aktif santral var. Yeni santral.de yapılıyor.

En çok Usa = 100
En çok oran %77 fransa (50 santal)

Bu nedenle SİYASİ sebeplerle önünde durmaya gerek yok, yapılsın demeli / desteklenmeli ve ülkemiz deki eksikler anlatılarak açıklar kapatılmalı.

HAYIR / İSTEMİYORUM diyenler içinse , işleri çok zor ... Hükümet istifa veya rte gitsin demekle olmuyor , sandıktan yeteri kadar oy da çıkmıyor
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Krone 2 yıl
Nükleer santralleri destekliyorum ama İğneada'ya yapılmasın. Hem ülkenin en kalabalık yerine çok yakın hem de oranın doğal güzelliklerine zarar verecek. Daha çorak ve verimsiz yerlere kursalar şu santralleri ne güzel olur.
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umut_baris 2 yıl
Tüketimi ve üretimi optimize etmeyen akıllı bıdıkların nükleer sevdası.

Ve birçoğu da mühendis sıfatı taşıyor maalesef.

Bu kadar atom sevdalısıysanız Mars'a gidin abicim?
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Hobar 2 yıl umut_baris
Nüfusu bize yakın gelişmiş ülkelerin elektrik tüketimi bizim 3-4 katımız. Enerji tüketimin ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden biri. Sanayimiz gelişmemiş diye ülkeyi suçluyorsunuz. Gerekli enerji için nükleer santral yapılıyor ona yok diyorsunuz. Sistemin işlemesi için önemli birimlerden biri olan ulaşım için yol yapılıyor ağaç kesiliyor diyorsunuz.
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fuujitsu 2 yıl
Hızlanılması lazım nükleer projelerinde , daha atılmış bir kazma yok ülkemizde nükleer santral adına.
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Bukalemun 2 yıl umut_baris
umut_baris
Tüketimi ve üretimi optimize etmeyen akıllı bıdıkların nükleer sevdası.

Ve birçoğu da mühendis sıfatı taşıyor maalesef.

Bu kadar atom sevdalısıysanız Mars'a gidin abicim?

50 Yıl için de Türkiye'nin MARS 'a gitmesinin ülkeye/insanına hiç bir faydası yok.

Uzay çalışmaları ve buna destek olan dallarda eğitim vermenin de zararı yok,

Ancak TASARRUF yaparak, ülkeye nükleer santeal yapılmasına gerek yok ! Bakın dünya Güneş/Rüzgar enerjisine yatırım yapıyor demekte KASTEN bilginin yanlış kullanılması demektir.

Bazen bilgisiz olmak değil de, bilerek ısrarcı olmakta çok daha kötü. Ülkemizin gelişen sanayi , artan nüfus ve enerji çeşitliliği için geç kalınmış nükleer santral teknolojisine ihtiyacı var,

%50 Doğalgaz ile elektrik üretip, gelişen ülkelerle yarışamayız. Kömür ve HES ile ÇEVRECİ GENÇLER zaten uğraşıyorken ! Bir de " ama patlar , ama çok tehlikeli " diyenler iyice yük olmaya başladı ülkesine.
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