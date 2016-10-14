Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere

2016 sonuna kadar bu rakamın 500GW seviyesine geleceği tahmin ediliyor. Ülkemizde ise rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 5GW seviyesini geride bıraktı. 2016 sonuna kadar ise kurulu gücünün alınan lisansların da tamamlanması ile 9,79GW’ı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde 157 aktif santral bulunuyor. Bunların elektrik üretimindeki payı ise %5-6 seviyesinde. EPDK hedeflerine göre 2018 yılına kadar en az 3GW daha rüzgar enerjisi santrali kurulacak.
Türkiye’deki en büyük 5 rüzgar enerji santralleri şöyle:
- Soma Rüzgar Santrali – Manisa – 240MW
- Geycek Rüzgar Santrali – Kırşehir – 168MW
- Balıkesir Rüzgar Santrali – Balıkesir – 143MW
- Osmaniye Rüzgar Santrali – Osmaniye – 135MW
- Bergama Rüzgar Santrali – İzmir - 120MW
Dünya genelinde elektrik ihtiyacının %5’ten fazlasını karşılayan rüzgar enerjisi santrallerinde Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya kurulu gücünün %67’sini oluşturmuş durumda. Hızla artan rüzgar enerji yatırımları nükleeri ikiye katlamaya çok yakın.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre 31 ülkede 441 nükleer reaktör elektrik üretimini sürdürüyor. Bu reaktörlerin toplam gücü 377GW seviyesinde. 2018 yılı içerisinde rüzgar enerjisinin, nükleerin iki katını aşmış olacağı öngörülüyor.
Dünyada en fazla nükleer santral 104 tane ile ABD’de yer alıyor. ABD’deki nükleer tesisler, 100GW kapasiteye sahip. Sovyetler Birliği’nden kalma santralleri modernize eden Rusya yeni santrallere yatırım yapıyor. Fransa ise %76 ile oransal olarak enerji ihtiyacını nükleerden en fazla sağlayan ülke konumunda. Ülkemizde ise 3 adet nükleer enerji santrali projesi bulunuyor.
Türkiye’deki Nükleer Santral Projeleri:
- Akkuyu Nükleer Santrali – Mersin – 4800MW – Rusya ortaklığında
- Sinop Nükleer Santrali – Sinop – 4480MW – Japonya ortaklığında
- İğneada Nükleer Santrali – Kırklareli – 4400MWV – Çin ortaklığında
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İşini bilirsen nükleer enerjinin de tabiata zararı yok, nasıl bir algı oluşmuşsa saatli bomba değil bunlar, Amerikada 100 kadar nükleer santral var bugüne kadar küçük kazalar dışında hiç bir şey olmadı, nükleer enerji özellikle bizim gibi dışa bağımlı ülkeler için gerekli, biz ilk önce enerji açığını kapayalım diğer doğal enerji kaynaklara yatırımımızı yaparak devam edelim.
Kardeş kusura bakmada gazetede köşe yazısı başlığı gibi mesaj atmışsın, bir şeyin azaldığı yok artan enerji talebiyle birlikte devede kulak kalıyor o ivme, böyle giderse 100 yıl sonra haklı olabilirsin ancak bizim o kadar vaktimiz yok, nükleer santrallerin bir an önce devreye girmesi gerekir enerjiye harcanın paranın büyük kısmı dışa gidiyor yazık, bugün musluğu kesseler ortada kalırız.