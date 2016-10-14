Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere





Global ölçekte rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Ülkemizde de önemli projelerin yürütüldüğü rüzgar enerjisinde kapasite 456GW’a ulaştı. Yapımı devam eden santrallerin dahil olmadığı bu rakam sadece kurulu, elektrik üretiminin yapıldığı gücü temsil ediyor.

2016 sonuna kadar bu rakamın 500GW seviyesine geleceği tahmin ediliyor. Ülkemizde ise rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 5GW seviyesini geride bıraktı. 2016 sonuna kadar ise kurulu gücünün alınan lisansların da tamamlanması ile 9,79GW’ı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde 157 aktif santral bulunuyor. Bunların elektrik üretimindeki payı ise %5-6 seviyesinde. EPDK hedeflerine göre 2018 yılına kadar en az 3GW daha rüzgar enerjisi santrali kurulacak.

Türkiye’deki en büyük 5 rüzgar enerji santralleri şöyle:

Soma Rüzgar Santrali – Manisa – 240MW

Geycek Rüzgar Santrali – Kırşehir – 168MW

Balıkesir Rüzgar Santrali – Balıkesir – 143MW

Osmaniye Rüzgar Santrali – Osmaniye – 135MW

Bergama Rüzgar Santrali – İzmir - 120MW

Dünya genelinde elektrik ihtiyacının %5’ten fazlasını karşılayan rüzgar enerjisi santrallerinde Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya kurulu gücünün %67’sini oluşturmuş durumda. Hızla artan rüzgar enerji yatırımları nükleeri ikiye katlamaya çok yakın.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre 31 ülkede 441 nükleer reaktör elektrik üretimini sürdürüyor. Bu reaktörlerin toplam gücü 377GW seviyesinde. 2018 yılı içerisinde rüzgar enerjisinin, nükleerin iki katını aşmış olacağı öngörülüyor.

Dünyada en fazla nükleer santral 104 tane ile ABD’de yer alıyor. ABD’deki nükleer tesisler, 100GW kapasiteye sahip. Sovyetler Birliği’nden kalma santralleri modernize eden Rusya yeni santrallere yatırım yapıyor. Fransa ise %76 ile oransal olarak enerji ihtiyacını nükleerden en fazla sağlayan ülke konumunda. Ülkemizde ise 3 adet nükleer enerji santrali projesi bulunuyor.

Türkiye’deki Nükleer Santral Projeleri:

Akkuyu Nükleer Santrali – Mersin – 4800MW – Rusya ortaklığında

Sinop Nükleer Santrali – Sinop – 4480MW – Japonya ortaklığında

İğneada Nükleer Santrali – Kırklareli – 4400MWV – Çin ortaklığında