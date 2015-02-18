Yeni geliştirilen silah eklentisi ile ölümlerin azaltılması hedefleniyor

Elinde silah ya da bıçak benzeri çevresine zarar verebilecek objeleri taşıyan potansiyel suçluların durdurulması için çoğu zaman güvenlik güçleri gerçek kurşun kullanıyorlar. Özellikle büyük eylemler içerisinde bazı sorunlara yol açabilen bu durum için geliştirilen yeni bir silah aparatıyla ise ölümlerin azaltılması hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ve ilk denemeleri Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasında (Detayları burada yer alan 2014 Ferguson protestoları ve öncesinden dolayı) yapılan silah aparatı, standart tabancaların üzerine takılıyor ve ateş edilmesiyle kişilerin üzerine kurşundan oldukça büyük demir bir topun atılmasını sağlıyor. Standart kurşunlara oranla direkt olarak öldürmediği belirtilen aparat, kolayca takılabiliyor olmasıyla da plastik kurşunlara göre daha uygun bir alternatif olarak gösteriliyor. Atış yapılan noktaya göre öldürme gücü olmasına rağmen, standart kurşunlara oranla özellikle göğüs bölgesinde etkisinin oldukça düşük olduğu söylenen ürün, yapısı gereği de sadece yakın mesafelerde kullanılabiliyor.

Sonuç olarak suçluların öldürülmeden etkisiz hale getirilmesini sağlayan silah aparatı, güvenlik güçlerini de bazı psikolojik ve sosyolojik sorunlardan kurtarma potansiyeli taşıyor. Aparatın güzel bir şekilde açıklandığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2015/02/this-gun-attachment-could-potentially-help-to-save-lives/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly