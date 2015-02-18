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Yeni geliştirilen silah eklentisi ile ölümlerin azaltılması hedefleniyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen silah eklentisi ile ölümlerin azaltılması hedefleniyor
Elinde silah ya da bıçak benzeri çevresine zarar verebilecek objeleri taşıyan potansiyel suçluların durdurulması için çoğu zaman güvenlik güçleri gerçek kurşun kullanıyorlar. Özellikle büyük eylemler içerisinde bazı sorunlara yol açabilen bu durum için geliştirilen yeni bir silah aparatıyla ise ölümlerin azaltılması hedefleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ve ilk denemeleri Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasında (Detayları burada yer alan 2014 Ferguson protestoları ve öncesinden dolayı) yapılan silah aparatı, standart tabancaların üzerine takılıyor ve ateş edilmesiyle kişilerin üzerine kurşundan oldukça büyük demir bir topun atılmasını sağlıyor. Standart kurşunlara oranla direkt olarak öldürmediği belirtilen aparat, kolayca takılabiliyor olmasıyla da plastik kurşunlara göre daha uygun bir alternatif olarak gösteriliyor. Atış yapılan noktaya göre öldürme gücü olmasına rağmen, standart kurşunlara oranla özellikle göğüs bölgesinde etkisinin oldukça düşük olduğu söylenen ürün, yapısı gereği de sadece yakın mesafelerde kullanılabiliyor. 
Sonuç olarak suçluların öldürülmeden etkisiz hale getirilmesini sağlayan silah aparatı, güvenlik güçlerini de bazı psikolojik ve sosyolojik sorunlardan kurtarma potansiyeli taşıyor. Aparatın güzel bir şekilde açıklandığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2015/02/this-gun-attachment-could-potentially-help-to-save-lives/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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dieprotagonist 4 yıl
İyiymiş onun yerine bayıltıcı şeyde yapabilirlerdi
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muhamnet 4 yıl
Elini direksiyondan kaldirirsan kalbura çeviriyor adamlar. Can güvenliğim yoksa zaten yapmasın o işi.
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doctor_bey 4 yıl
Bunun yerine kafaya atılacak orta büyüklüklerde bir taşta iş görecektir, isabet alma işini de çözersek masrafsız bir biçimde doğadan yararlanarak çözmüş oluruz işi
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-Blacksmith- 4 yıl
Bizim polislere verseler bundan, tutar kafasına sıkar, gaz bombasında olduğu gibi.
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hunt_etehen 4 yıl
Onlar 'saving', bizimkiler 'killing'
böyle cahilde yorum yapmayın bari Dünya üzerinde polisin en çok sivil öldürdüğü yerdir amerika adamların zaten direk öldürme yetkisi var :)
Bizim polisimize laf eden mahlukatlar var üzülüyorum gerçekten adamlar vursa (fiziki darbeden bahsediyorum silahla değil) kabahat joplasa kabahat.. yok saçma sapan şeylere eylem yapanlarada müdahale edemiyor ki..
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aspirin_00 4 yıl
ne sakat bırakması G3 kullan gitsin vurudğu yeri koparıyor zaten :D
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alp0007 4 yıl
Onlar 'saving', bizimkiler 'killing'
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Gece772 4 yıl
Çöp
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kımyasal 4 yıl
Enteresan,Amerika şimdi akıllandı herhalde,yada Amerika'da insanların psikolojisi nasıl ? Polisler şahsın etrafını çevirip şarjör boşaltması nasıl bir kafa yapısı ''özgürlükler'' ülkesinde ''mantıksızlığın'' cirit atması bu olsa gerek.Sonunda bu tarz önlemler alınması geçte olsa iyi.
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl
Kapakciklari deldigi an öldürür bu ne gereksizlik böyle
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