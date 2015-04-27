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Yeni geliştirilen sistem ile insansız hava araçları gökyüzüde yakıt ikmali yapabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen sistem ile insansız hava araçları gökyüzüde yakıt ikmali yapabiliyor
 
Bildiğiniz üzere en gelişmiş insansız hava araçları bile çok uzun süreler boyunca havada kalamıyor. Ancak Sydney Üniversitesi araştırmacıları Danile B.Wilson ve Dr. Ali Haydar Göktoğan tarafından geliştirilen yeni sistem, insansız hava araçları için gökyüzünde yakıt ikmali sürecinin kapılarını aralıyor.
Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin X-47B isimli insansız hava aracı gökyüzünde yakıt ikmali yapmaya başaran ilk çözüm olmayı başarmıştı. Sydney Üniversitesi'nin sistemi ise daha çok sivil ve ufak boyutlu araçlara uyarlanabilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçların gökyüzünde başka bir insansız hava aracından yakıt ikmali ya da şarj aktarımı yapmasına dayanan sistem, aynı savaş uçakları gibi kablo temelli bir bağlantı üzerinden çalışma gösteriyor ve GPS, dahili hareket sensörleri ile kızılötesi kameralar yardımıyla görevini yerine getiriyor.
GPS teknolojisi konum belirleme, kızıl ötesi kameraları ise uçak ile kablolu aktarım istasyonunu belirlemek için kullanan teknoloji, bu işlemi tamamen otonom şekilde gerçekleştirebiliyor ve işlem bittikten sonra insansız hava araçları görevine / rotasına aktif şekilde devam edebiliyor. Rüzgar gibi olumsuz hava şartlarında dahi çalıştığı belirtilen sistem, bu hassaslık seviyesiyle hareketli objeler üzerine iniş gibi amaçlar için de kullanılabilir bir altyapı ortaya koyuyor.
Askeri kullanıma da uygun bir yapısı bulunan sistem üzerinde çalışmalar devam ediyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://mashable.com/2015/04/27/new-drone-docking-system/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss Yorum Yaz
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Wacom Intuos 4 yıl en beğenilen
Bir Türk'ün geliştirme içinde olması hoş. Keşke ülkemizde de bilim adamları rahat rahat çalışabilse. Gelecekte insansız hava araçları daha çok hayatımızda bulunacak.
Bir Türk'ün geliştirme içinde olması hoş. Keşke ülkemizde de bilim adamları rahat rahat çalışabilse. Gelecekte insansız hava araçları daha çok hayatımızda bulu...
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Wacom Intuos 4 yıl en beğenilen
Bir Türk'ün geliştirme içinde olması hoş. Keşke ülkemizde de bilim adamları rahat rahat çalışabilse. Gelecekte insansız hava araçları daha çok hayatımızda bulunacak.
Yanıtla +6
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Uçan Gergedan 4 yıl
Otonom bir dünyaya doğru ilerliyoruz aklıma Frank Moses'ın gelecekten bir gün filmi geliyor bizim yerimize bizim gibi görünen evimizde bilgisayar ortamında yönettiğimiz yarı canlı robot insanlar geliyor..
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