Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir

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Avustralya merkezli İklim Değişikliği Teknolojileri adlı girişim, dünyadaki çalışan ilk termal pili geliştirdiğini iddia ediyor. Termal enerji cihazı (The thermal energy device -TED) olarak da anılan pil, elektrik olarak topladığı enerjiyi gizli ısı (bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden fiziksel durumunu değiştiren ısı) olarak saklayabiliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre pil; en az 20 yıl ömre sahip ve %60 – 80’lik maliyet oranıyla, lityum-iyon muadillerine göre altı kat daha fazla enerji depolayabiliyor. Lonsdale- Güney Avustralya’da konuşlu işletme, bu yıl ticari müşterilerine 10 adet TED birimi sağlayacağını belirtmiş. Şirket, 2020 yılına kadar ise üretim kapasitesini 200 TED ünitesinin üzerine çıkarmayı hedefliyor. CCT’nin genel müdürü Serge Bondarenko, pillerin daha uygun fiyata çevre dostu enerji imkânı sunarak küresel enerji pazarını değiştirebileceğini belirtmiş. CEO, “Türünün ilk örneği olan TED, yenilenebilir enerji sektöründe ezber bozacak. Geliştirdiğimiz pil; çok yönlü ve uzun süreli enerji imkânını sıfıra yakın çevresel etkiyle sunarken, enerji maliyetlerini de ciddi anlamda düşürecek.” sözleriyle teknolojiye olan güvenini dile getirmiş.

TED’in elde edilen elektrik enerjisini, faz değiştirici bir malzemeyi ısıtıp eritmek suretiyle termal enerji olarak depolaması prensibiyle çalıştığı ifade ediliyor. Depolanan enerjinin akım sağlamak maksadıyla bir jeneratöre aktarılmadan önce, elektrolitik bir bataryanın yoğunluğuna kıyasla 12 kat fazla yoğunlukta depolandığı belirtilmiş.

Vakit kaybetmeden üretime başlaması beklenen şirketin Avrupa’daki partneri MIBA ise pilleri; Danimarka, İsveç ve Hollanda gibi ülkelere dağıtacağı söyleniyor.

http://www.globalconstructionreview.com/innovation/new-thermal-battery-could-power-remote-communities/