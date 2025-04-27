Bu elektrikli kamyon, 300 eve elektrik sağlayabiliyor

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli Sunwoda Energy, 2 MWh enerji depolama kapasitesine sahip dünyanın ilk 10 metre sınıfı mobil enerji depolama aracı olan Sunwoda MESS 2000'i tanıttı.

10 metre uzunluğundaki kamyon, 2 MWh batarya kapasitesiyle 300 eve bir gün yetecek kadar elektrik sağlayabiliyor. MESS 2000, Sunwoda'nın kendi geliştirdiği 314 Ah lityum iyon hücreleriyle çalışıyor ve geleneksel mobil enerji depolama sistemleri platformlarına göre %300 daha fazla kapasite sunuyor.

Gelişmiş sıvı etilen glikol soğutma sistemi ve akıllı sıcaklık kontrolüne sahip olan sistemin, minimum 6000 şarj döngüsü ömre sahip pil hücrelerine sahip olduğu belirtiliyor. Sunwoda'ya göre MESS 2000, geleneksel dizel jeneratörlerden yaklaşık %15-20 daha ucuza mâl oluyor.

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İki elektrikli aracı aynı anda şarj edebiliyor

Sunwoda, mobil enerji sisteminin acil durumlarda güç sağlamanın yanında, gerektiğinde belirli uygulamalar için birincil güç kaynağı olarak da kullanılabileceğini söylüyor. Sistemin şebeke ile batarya arasında 20 milisaniye gibi kısa sürede geçiş sağlayabildiği belirtiliyor. Mobil enerji sistemi ayrıca, iki elektrikli aracı aynı anda 120 kW hızla şarj edebiliyor.

Sunwoda, kamyona entegre mobil enerji sistemini Mayıs 2025'e kadar seri üretime sokmayı hedefliyor.

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