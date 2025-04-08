Tokyo'nun bir mahallesinde ısınma ve elektrik için yeşil hidrojen kullanılacak

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Tam Boyutta Gör Çevre dostu enerji çözümlerine geçmek için yapılan atılımda ön plan çıkmaya başlayan alternatiflerden biri de yeşil hidrojen. Suyun yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektroliz edilmesiyle elde edilen yeşil hidrojen, fosil yakıt kullanılmadan üretilmesi sayesinde atmosfere karbon salımı yapmıyor. Güneş ve rüzgar gibi kaynaklardan sağlanan elektrikle su moleküllerinin hidrojen ve oksijene ayrılması prensibine dayanan bu yöntem, enerji dönüşümünün en çevreci yollarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yüzden son dönemde yeşil hidrojen projelerinin artmaya başladığını görüyoruz.

Son aylarda Avrupa ve Çin'de hayata geçirilen dikkat çekici projelerden sonra bu hafta da Japonya'dan kayda değer bir yeşil hidrojen haberi geldi. Tokyo'da merkezi konumda bulunan bir mahallenin ısı ve elektrik ihtiyacı yeşil hidrojen ile karşılanacak.

Tokyo'nun Akasaka bölgesine enerji sağlayan Akasaka Heating & Cooling Supply adlı şirket, bu bölgede bulunan Akasaka 5-chome mahallesinde yeşil hidrojene geçileceğini duyurdu. Şirket bu projesiyle hem ısıtmada hem de soğutmada CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Ekim 2025'e kadar kurulumu tamamlanacak olan bu projenin 2026'nın ocak ayında faaliye geçmesi bekleniyor. Akasaka, yeşil hidrojen sistemini Panasonic'in yakıt hücresiyle entegre edecek. Her bir sistem 5 kW kapasiteye sahip olacak ve burada üretilen elektrik mahalledeki LED ışıklarına, klimalara ve acil durum prizlerine güç sağlayacak. Kalan hidrojen, 13A tipi doğal gazla yüzde 50-50 karıştırılarak, her biri saatte 2000 kilogram buhar üretme kapasitesine sahip iki adet hidrojen karışımlı yanma kazanında kullanılacak. Bu kazanlar, bölgedeki bazı binaların ısıtma ihtiyacını karşılayacak.

Alaşım Depolama Tankları, Hidrojenin Güvenli Şekilde Depolanmasını Sağlayacak

Akasaka Heating & Cooling Supply, yeşil hidrojeni Tokyo'nun başka bir bölgesinden kamyonlarla getirtecek. Getirilen hidrojen, şirketin Tokyo'daki yeraltı tesisinde, 1350 normal metreküplük (Nm3) alaşım tanklarında depolanacak. Şirket, bu tankların hidrojeni özel bir alaşım içerisine adsorbe ederek güvenli ve kompakt bir şekilde depoladığını ve gaz hacmini orijinal boyutunun binde birine düşürdüğünü söylüyor.

Geleneksel sıvılaştırılmış hidrojen tankları ve yüksek basınçlı konteynerlerin aksine alaşım üzerine adsorbe edilen hidrojen, 1 megapaskaldan (MPa) daha düşük bir basınçta işleniyor. Ateş yakınında tutuşmayan tehlikesiz alaşımların kullanılması, bu sistemin şehir içinde, binaların arasında güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor.

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